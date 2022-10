La Fédération brésilienne de football condamne la violence de la foule lors du match Ceara vs Cuiaba

La confédération brésilienne de football a condamné deux cas de violence de foule qui ont entraîné l’interruption de matches.

Il y a eu des invasions de terrain et des bagarres dans les tribunes lors du match de haut vol entre Ceara et Cuiaba et lors de l’affrontement de deuxième division entre Sport et Vasco da Gama.

Nous espérons des sanctions drastiques de notre terrain de sport, a déclaré dimanche Ednaldo Rodrigues, président de la confédération de football du pays, dans un communiqué. Le football brésilien ne devrait pas laisser de place à la violence et aux revers comme celui-ci.

Les fans de l’équipe locale ont commencé à se battre dans les tribunes dans les dernières minutes du match nul 1-1 entre Ceara et Cuiaba à Fortaleza et certains ont envahi le terrain. Certains ont également approché des joueurs de Ceara, qui ont couru dans le vestiaire.

Les supporters locaux ont couru sur le terrain lors du match nul 1-1 du Sport contre Vasco da Gama après l’égalisation de l’équipe visiteuse dans les dernières secondes. (PA)

