La Fédération asiatique de bras de fer rend hommage à Parvin Dabas avec une prestigieuse médaille d’or

En tant que Pro Panja League, le tournoi de ligue de bras de fer premium d’Asie a lancé vendredi sa dernière édition du tournoi de classement à l’Institut national d’éducation physique de Lakshmibai à Gwalior, Madhya Pradesh, le co-fondateur, M. Parvin Dabas, a été honoré de la prestigieuse médaille d’or par le président de la Fédération asiatique de bras de fer (AAF), M. Jeenbek Mukambetov.

La médaille d’or est la plus haute distinction incitative approuvée par la World Arm-wrestling Federation (WAF) il y a 8 ans, qui est décernée aux personnalités sportives et publiques de la politique qui ont apporté la plus grande contribution au développement du sport et, en particulier, du bras – Lutte partout dans le monde.

La médaille d’or est décernée après une discussion tenue par le conseil suprême de la WAF sur les candidats potentiels et après avoir reçu l’approbation universelle de tous les membres. Cette année, à la suggestion du président de l’AAF et de deux représentants de chaque pays, le co-fondateur de Pro Panja, Parvin Dabas, a reçu la médaille d’or pour avoir organisé et accueilli le tournoi de la Pro Panja League.

Saluant les efforts de M. Parvin Dabas pour populariser le sport du bras de fer en Inde et en Asie, Jeenbek Mukambetov, président de l’AAF, a déclaré : « Nous présentons cette médaille à M. Parvin Dabas pour ses efforts sincères et considérables dans la promotion du bras de fer en Inde. et organiser un événement de bras de fer d’une telle ampleur et d’un tel niveau de compétition, rarement vu auparavant dans aucune autre partie du monde. La Fédération reconnaît les efforts extrêmes déployés par M. Parvin pour établir et maintenir la coordination entre les fédérations locales en Inde et les fédérations internationales du monde entier.

S’exprimant à l’occasion de la réception de la médaille, M. Parvin Dabas a déclaré : « C’est un grand honneur pour moi de recevoir ce prestigieux honneur mondial dans le sport du bras de fer en seulement deux ans après mon association avec ce sport. Je suis reconnaissant d’être reconnu par la Fédération asiatique de bras de fer et la Fédération mondiale de bras de fer, et c’est une indication pour nous tous à Pro Panja que nous sommes sur la bonne voie. Notre travail acharné ne fera qu’augmenter à partir de maintenant alors que nous nous efforçons de développer encore plus le bras de fer à travers le monde dans les années à venir.

Avec M. Parvin Dabas, le président de la Fédération indienne de bras de fer, Hashim Reza Zabath, a également reçu la médaille d’or. Le tournoi de classement de la Ligue Pro Panja se déroule en affiliation avec la Fédération indienne de lutte contre les bras.

Plus de 600 lutteurs de bras ont enregistré leur nom pour le tournoi Pro Panja Ranking cette fois-ci. Le légendaire bras de fer américain Michael ‘The Monster’ Todd est venu inaugurer le tournoi vendredi 22 juillet 2022 à l’Institut national d’éducation physique de Lakshmibai à Gwalior, Madhya Pradesh, où il a partagé des conseils utiles avec les athlètes indiens en herbe. Les tours préliminaires de la compétition ont débuté à partir de 08h00 le samedi 23 juillet 2022 au même endroit.

La finale du tournoi aura lieu dimanche 24 juillet. Avant la finale, une conférence de presse avec les copropriétaires M. Parvin Dabas et Mme Preeti Jhangiani aura lieu à 12h00 au Prabha International Hotel, Gwalior.

Le tournoi de classement Pro Panja est sanctionné par la Fédération indienne de lutte contre les bras et co-organisé à Gwalior par la Fédération de lutte contre les bras de Gwalior dirigée par le président Keshav Pandey Ji.

