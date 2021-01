La Fédération anglaise de football s’est engagée à travailler avec le gouvernement britannique et les plateformes de médias sociaux pour lutter contre le racisme après une série d’incidents au cours de la semaine dernière impliquant des joueurs de Premier League de Chelsea, West Bromwich Albion et Manchester United ciblés par des abus en ligne.

À la suite du match nul vierge de son équipe avec Arsenal samedi, l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford affirme avoir été victime d’abus racial sur les plateformes de médias sociaux.

Rashford n’a pas publié de captures d’écran des messages offensants qu’il a reçus après le match, mais a tweeté «l’humanité et les réseaux sociaux à leur pire».

«Oui, je suis un homme noir et je vis chaque jour fier d’être. Personne, ou aucun commentaire, ne me fera me sentir différent. Je suis désolé si vous cherchiez une réaction forte, vous n’allez tout simplement pas l’obtenir ici. «

«Je ne partage pas de captures d’écran. Ce serait irresponsable de le faire et comme vous pouvez l’imaginer, il n’y a rien d’original en eux.

Plus tard samedi, la FA a doublé son engagement à éradiquer la discrimination de toutes sortes.

Un communiqué publié samedi sur son compte Twitter officiel a déclaré: «Nous sommes unis à l’ensemble du football dans notre horreur de tout abus raciste. Cela n’est acceptable dans aucune partie de la société.

«Nous continuerons de travailler avec le reste du jeu, le gouvernement et les plateformes de médias sociaux pour éliminer cette discrimination – et tous les éléments de – discrimination de notre sport.

La déclaration de la FA intervient après plusieurs incidents d’abus visant des joueurs de Premier League au cours de la semaine dernière.

Vendredi, un homme a été arrêté, soupçonné d’avoir abusé racialement du milieu de terrain de West Bromwich Albion, Romaine Sawyers, en ligne lors de la défaite 5-0 de l’équipe contre Manchester City mardi.

Vendredi également, Reece James de Chelsea a publié une capture d’écran des messages racistes qu’il avait reçus sur Instagram, tandis que les coéquipiers de Manchester United de Rashford, Axel Tuanzebe et Anthony Martial, auraient également été visés cette semaine.