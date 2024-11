La Fédération américaine des enseignants (PAC) a collecté 12 millions de dollars pour les élections de 2024

Alors que l’élection présidentielle de 2024 se déroule dans une impasse, chaque dollar d’ici le jour du scrutin compte. Et la Fédération américaine des enseignants, le syndicat d’enseignants qui compte 1,7 million de membres et défenseur des démocrates lors des élections, le sait mieux que quiconque.

Le comité d’action politique du syndicat a commencé le cycle 2024 avec 4 millions de dollars en espèces, a collecté 12 millions de dollars et a dépensé 13 millions de dollars, ce qui lui laisse environ 2 millions de dollars à distribuer avant le jour du scrutin, selon les dernières données de Secrets Ouvertsl’organisation non partisane qui suit l’argent en politique.

La grande majorité de ses dépenses au cours de ce cycle électoral – environ 9 millions de dollars – a été reversée aux super PAC soutenant les démocrates et aux candidats et partis locaux, étatiques et fédéraux. Parmi les principaux bénéficiaires : 3 millions de dollars au PAC majoritaire au Sénat, 1,6 $ au PAC majoritaire à la Chambre, 445 000 $ au Harris Victory Fund (dont 300 000 $ ont été initialement reversés au Biden Victory Fund avant que le président ne se retire) et 420 000 $ au Sénat démocrate. Comité de campagne.

L’AFT est traditionnellement l’un des plus grands partisans des démocrates, mettant à profit à la fois la puissance de son PAC pour la publicité et le courrier, et sa force numérique pour les opérations de mobilisation sur le terrain.

Parmi les 20 premiers PAC sur la base des contributions aux candidats démocrates, du total des collectes, du total dépensé et du total dépensé en dépenses indépendantes et en frais de communication, les PAC de l’AFT se classent 8ème. Il a fait don de 1,5 million de dollars aux candidats démocrates au Congrès, notamment à 196 démocrates de la Chambre et 19 démocrates du Sénat.

« Kamala Harris et Tim Walz croient en la promesse de l’Amérique et passeront leur temps à résoudre les problèmes, sans semer la peur, afin que chaque Américain puisse participer à cette promesse », a déclaré la présidente de l’AFT, Randi Weingarten, dans un communiqué. déclaration. «Mais ce n’est pas seulement ce que nous pouvons gagner, c’est aussi ce que nous perdrons avec Trump et Vance : notre démocratie, nos libertés, nos écoles publiques, notre droit à avoir un syndicat, un vote et une voix. Élargir l’échelle des opportunités ou la détruire.

« Les membres du syndicat comprennent cela », a-t-elle déclaré. « Et c’est pourquoi nous nous battrons chaque heure de la journée pendant les quinze prochains jours pour obtenir le vote et élire des candidats qui défendent fièrement la liberté, la démocratie et les opportunités. »

Plus tôt ce mois-ci, l’AFT s’est associée à la National Education Association, au Service Employees International Union et à l’American Federation of State, County and Municipal Employees – les plus grands syndicats de la fonction publique du pays – dans le cadre d’une initiative coordonnée de sensibilisation des électeurs dans plusieurs États à travers le champ de bataille. États.

« Cette action commune représente une escalade significative de l’engagement politique des syndicats, les syndicats mettant en commun leurs ressources et mobilisant leurs membres combinés de plusieurs millions de travailleurs et incluant des personnes de tous horizons travaillant dans la fonction publique – comme les infirmières, les prestataires de services de garde d’enfants, les agents d’assainissement, en premier lieu. intervenants, enseignants, professionnels de soutien à l’éducation et travailleurs de l’enseignement supérieur, entre autres », le annonce de l’effort lit.

Notamment, les syndicats jouent un rôle démesuré dans bon nombre des États charnières les plus cruciaux pour les élections : 21 % des votes exprimés dans le Michigan lors de l’élection présidentielle de 2020 provenaient de ménages syndiqués, ce qui représente environ un cinquième de l’électorat, selon le syndicat. Il en va de même en Pennsylvanie et au Wisconsin, où les ménages syndiqués représentaient respectivement 18 % et 13 % des suffrages exprimés.