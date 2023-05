La Fédération américaine de football nomme Onyewu vice-président des sports

L’ancien défenseur Oguchi Onyewu a été embauché mercredi par la Fédération américaine de football (USSF) en tant que vice-président des sports, un poste nouvellement créé qui, selon l’instance dirigeante, ne remplace pas le directeur général masculin décédé Brian McBride.

L’USSF a déclaré qu’Onyewu relèvera de Matt Crocker, qui commencera en tant que directeur sportif le 2 août, et aidera à l’embauche d’un entraîneur de l’équipe nationale masculine. Onyewu travaillera avec les équipes nationales masculines et féminines à tous les niveaux et aidera à gérer les relations avec les clubs et les ligues.

Gregg Berhalter, dont le contrat a expiré le 31 décembre, reste candidat pour rester entraîneur de l’équipe nationale masculine après qu’un cabinet d’avocats engagé par l’USSF a conclu qu’il n’avait pas indûment caché des informations sur un incident de violence domestique en 1992 impliquant la femme qui est devenue plus tard l’épouse de Berhalter. . Anthony Hudson, l’un des assistants de Berhalter, a été embauché comme entraîneur par intérim en janvier.

L’USSF a déclaré que Crocker décidera si le poste de McBride sera pourvu.

Onyewu, un joueur de 40 ans originaire d’Olney, dans le Maryland, a marqué six buts en 69 matches avec les États-Unis de 2004 à 2014, commençant trois matches à la Coupe du monde 2006 et deux autres en 2010. Il a été élu joueur masculin de l’USSF. année en 2006.

Onyewu a été élu au conseil d’administration de l’USSF en 2021 et a démissionné la semaine dernière pour occuper le poste d’état-major.

Sa carrière en club s’est étendue de 2002 à 2017 et a inclus du temps avec le Standard de Liège (2004-09) et des apparitions limitées avec Newcastle (2007), Sporting Lisbon (2011-13), Sheffield Wednesday (2014) et Charlton (2014-15). Il a joué pour la dernière fois avec Philadelphie en 2017.

Il a été transféré à l’AC Milan avant la saison 2009-10 mais n’a disputé qu’un seul match, 31 minutes contre Zurich en phase de groupes de la Ligue des champions le 30 septembre 2009. Il s’est rompu le tendon rotulien du genou gauche lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. contre le Costa Rica ce 14 octobre.

En novembre 2010, Onyewu a fait la une des journaux lorsqu’il s’est battu avec la star Zlatan Ibrahimovic lors d’une séance d’entraînement à Milan.

Après avoir pris sa retraite en tant que joueur, Onyewu est devenu directeur sportif d’Orlando City B en 2018 et secrétaire général du Royal Excelsior Virton de Belgique en 2020. Il a également diffusé pour CBS.