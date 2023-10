La Fédération Algérienne de Football Suspend le Football en « Solidarité » avec les Palestiniens

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé mercredi avoir suspendu tous les matches « jusqu’à nouvel ordre » en soutien aux Palestiniens.

« Exprimant sa solidarité avec le peuple palestinien frère et résilient et par respect pour la mémoire des vénérables et glorieux martyrs victimes des sauvages agressions sionistes dans la bande de Gaza contre la population palestinienne occupée, la FAF a décidé de suspendre toutes les compétitions et matches jusqu’à nouvel ordre », a indiqué la fédération dans un communiqué.

Cette décision fait suite à un tir de roquette sur la cour d’un hôpital à Gaza qui, selon le groupe islamiste Hamas, a tué des centaines de personnes.

Le Hamas a imputé la frappe à Israël, ce que les gouvernements de plusieurs pays arabes et musulmans ont accepté, mais Israël a présenté ce qu’il considère comme la preuve que l’explosion provenait d’une fusée du Jihad islamique palestinien fonctionnant mal.

Traditionnellement fervent partisan de la cause palestinienne, l’Algérie a annoncé dimanche qu’elle était disposée à accueillir « tous les matches officiels et non officiels de l’équipe nationale palestinienne de football dans le cadre des préparatifs des éliminatoires du Mondial 2026 et de la Coupe d’Asie 2027 ». et couvrir toutes les dépenses liées à ces événements ».

De ce fait, la rencontre de qualification pour la Coupe du monde entre l’équipe palestinienne et l’Australie, le 21 novembre prochain, se déroulera sur le sol algérien.

