La Fédération 4-H du comté de Bureau est à la recherche de membres. Le groupe est le regroupement de jeunes, âgés de 13 ans et plus, de différents clubs en un seul groupe représentatif.

La formation au leadership, la prise de décision, la planification d’événements du comté et la socialisation sont au centre des préoccupations des membres de la Fédération. C’est l’occasion d’acquérir des compétences pour les futures candidatures à l’université et à la bourse, ainsi que de créer un CV.

Les dates et lieux suivants sont actuellement des dates d’activités prévues jusqu’à la fin de 2022 : 17 h 30 à 18 h 30 le 12 octobre à l’U of I Extension à Princeton ; 11 h à 14 h le 6 novembre aux Achievement Awards – Bureau County Metro Center à Princeton ; 17 h 30 à 18 h 30 le 9 novembre à l’U of I Extension à Princeton; et de 9 h 30 à 13 h le 10 décembre à l’U of I Extension à Princeton.

Pour faire partie de la Fédération 4-H, contactez Danielle Gapinski à des85@illinois.edu ou 815-875-2878.

Pour toute question ou information, appelez l’Université de l’Illinois Extension – Bureau, La Salle, Marshall, Putnam Unit Office au 815-875-2878.

Si un aménagement raisonnable est nécessaire pour participer, veuillez l’indiquer lors de l’inscription ou contacter le bureau d’extension. Les bureaux d’extension sont situés à Princeton, Ottawa, Henry et Oglesby sur le campus de l’IVCC.