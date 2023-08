La Federal Trade Commission rembourse plus de 9 millions de dollars aux victimes d’escroqueries aux prêts étudiants

La Federal Trade Commission des États-Unis et le ministère de la Justice remboursent plus de 9 millions de dollars aux victimes d’une escroquerie liée aux prêts étudiants.

La FTC a annoncé mardi que l’argent serait envoyé à plus de 22 500 personnes qui ont donné jusqu’à 800 $ de frais initiaux et jusqu’à 99 $ de cotisation mensuelle à une société appelée Ameritech Financial.

Selon un Plainte de 2018Ameritech a induit en erreur jusqu’à 40 000 emprunteurs sur leur éligibilité à des programmes qui réduiraient considérablement leurs remboursements de prêts étudiants fédéraux ou entraîneraient une remise totale.

Un emprunteur a déclaré qu’on lui avait dit que 20 000 $ de sa subvention Pell seraient annulés s’il payait des frais de traitement de 375 $, tandis qu’un autre a affirmé qu’on lui avait dit que ses prêts seraient réduits de 10 000 $ en échange de paiements mensuels.

La plainte indiquait également qu’Ameritech avait obtenu illégalement les informations du compte bancaire, de la carte de débit ou de la carte de crédit des victimes pour retirer des centaines de dollars d’avances illégales. On estime qu’Ameritech a empoché jusqu’à 28 millions de dollars grâce à ce projet.

En 2019, le propriétaire d’Ameritech, Brandon Frere, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de fraude électronique et postale. Un an plus tard, il est condamné à 42 mois de prison et banni de fournir des services d’allègement de la dette.

« Pendant une période d’incertitude pour les emprunteurs aux prises avec des dettes d’études, ces accusés ont escroqué les consommateurs de millions de dollars avec des frais inutiles et de fausses promesses d’annulation de prêt et de mensualités inférieures », a déclaré Samuel Levine, directeur du Bureau de protection des consommateurs de la FTC. , a déclaré dans un communiqué. « Nous poursuivrons les efforts continus de l’agence pour poursuivre les fraudeurs qui ciblent les dizaines de millions d’Américains endettés par leurs prêts étudiants. »

Voici ce que vous devez savoir sur l’escroquerie d’allégement des prêts étudiants d’Ameritech, y compris le fonctionnement des paiements.

Comment vais-je recevoir le paiement de la FTC ?

Selon la FTC, 22 562 consommateurs recevront un remboursement, la plupart sous la forme d’un chèque envoyé par la poste. Les chèques doivent être encaissés dans les 90 jours suivant leur réception.

Si la FTC n’a pas l’adresse d’une personne dans ses dossiers, un paiement sera envoyé via PayPal.

Dois-je déposer une réclamation pour recevoir un remboursement ?

Les destinataires n’ont pas besoin de déposer une réclamation pour récupérer leur argent.

« Les ordonnances judiciaires de la FTC exigent généralement que les accusés fournissent une liste de clients, ainsi que leurs coordonnées et le montant qu’ils ont payé », selon le site de la FTC. « Nous utilisons ces informations pour envoyer des remboursements.

En outre, la FTC a déclaré qu’elle n’exige jamais que les gens paient de l’argent ou fournissent des informations sur leur compte pour recevoir un remboursement.

Si on vous l’a dit, il s’agit probablement d’une arnaque.

Pour plus d’informations

Si vous avez des questions sur le dossier ou sur votre éligibilité, vous pouvez contacter l’administrateur du remboursement, Rust Consulting, au 833-579-3126 ou visiter le Site Web de la FTC.