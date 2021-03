Alors que le pays sort de la brutale récession des coronavirus, les perspectives économiques sont passées d’incertaines à florissantes en quelques semaines, un renversement qui présente un équilibre délicat pour une Réserve fédérale qui veut éviter de gâcher le parti.

Lors d’une réunion de deux jours qui se termine mercredi, les décideurs de la Fed doivent actualiser leurs prévisions pour refléter les jours plus clairs à venir, selon les économistes. Mais si ces responsables signalent des hausses plus rapides et plus rapides des taux d’intérêt à court terme, cela pourrait étouffer le récent rallye boursier et empêcher une reprise qui commence à peine à se réchauffer.

Dans le même temps, une Fed qui laisse entendre qu’elle ne s’inquiète pas de l’inflation pourrait également inquiéter les investisseurs et accélérer par inadvertance la récente hausse des taux à long terme, comme pour les prêts hypothécaires à domicile. Cela poserait un autre danger pour le retour naissant.

«C’est une ligne fine à parcourir», déclare Kathy Bostjancic, économiste financière américaine en chef pour Oxford Economics.

Les cas de COVID-19 en baisse, la perspective d’une économie largement rouverte d’ici le milieu de l’année au milieu de la croissance des vaccinations, et les deux énormes paquets de secours COVID – d’un coût total de 2,8 billions de dollars – que le Congrès a adoptés depuis décembre. Les prestations de chômage ont été élargies pour 11 millions d’Américains et la plupart des individus recevront des chèques de 1 400 $ en quelques jours ou semaines.

Les ventes au détail ont bondi de 5,3% en janvier et les employeurs ont ajouté 379 000 emplois mieux que prévu en février.

Goldman Sachs estime que la Fed relèvera ses prévisions de croissance économique pour 2021 à 6,2% – sa meilleure performance depuis le début des années 1980 – contre 4,2% dans son estimation de décembre. Goldman estime que la banque centrale prévoit que le taux de chômage passe de 6,2% actuellement à 4,4% en fin d’année. Et la Fed augmentera probablement son estimation de l’inflation annuelle de base – qui exclut les coûts alimentaires et énergétiques volatils – à 1,9% cette année, 2% en 2022 et 2,1% en 2023, contre 1,8%, 1,9% et 2%, respectivement. , dans ses prévisions de décembre, dit Goldman.

En décembre, la Fed avait prédit qu’elle n’augmenterait pas son taux d’intérêt clé à court terme de près de zéro jusqu’en 2023. L’inflation devrait dépasser la cible de 2% de la Fed dans quelques années, selon de nombreuses prévisions, Bostjancic pense que les prédisent qu’ils augmenteront finalement les taux, mais une seule fois, en 2023. Ce serait moins agressif que les trois hausses de taux attendues par les marchés à terme des fonds fédéraux cette année-là, et cela pourrait donc encourager les investisseurs, dit Bostjancic.

D’un autre côté, dit-elle, les marchés pourraient voir ne serait-ce qu’une hausse des taux «alors que la Fed se rapproche de (leur) point de vue», faisant baisser les actions.

En conséquence, Scott Anderson, économiste en chef de la Bank of the West, estime que la Fed continuera de ne prédire aucune augmentation de taux jusqu’en 2023. La Fed a promis de maintenir son taux de référence proche de zéro jusqu’à ce que l’économie atteigne le plein emploi et que l’inflation dépasse ses Objectif de 2% «pour un certain temps».

Les officiels ne veulent probablement pas mettre un frein à une reprise qui ne fait que commencer. Les États-Unis ont récupéré 12,9 millions d’emplois perdus dans les premiers jours de la pandémie, mais restent 9,5 millions sous les niveaux d’avant la crise. Et le taux de chômage de 6,2% est plus proche de 10% si l’on tient compte des Américains qui ont abandonné la population active et qui ne cherchent même pas de travail.

L’autre dilemme auquel la banque centrale est confrontée est une récente hausse des taux à long terme en prévision d’une économie plus dynamique et d’une inflation plus rapide. Depuis le 31 décembre, les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont passés de 0,9% à 1,6%. Les taux hypothécaires fixes à 30 ans, qui évoluent avec les rendements des bons du Trésor, sont passés de 2,67% à 3,05% au cours de cette période. C’est toujours historiquement bas, mais l’augmentation des taux hypothécaires pourrait finalement nuire au marché du logement en plein essor.

Lors de sa conférence de presse mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, tentera probablement de calmer les marchés du Trésor nerveux en réitérant que l’emploi et l’inflation restent bien en deçà des objectifs de la Fed, a déclaré Bostjancic. Powell pourrait également noter que la Fed peut transférer ses 120 milliards de dollars d’achats mensuels de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires vers des obligations à plus long terme pour maintenir les taux à long terme, dit-elle.

Pourtant, Powell doit également souligner que la Fed est prête à agir pour contenir l’inflation si nécessaire, dit Bostjancic. Une Fed sans intervention pourrait alimenter davantage les craintes d’inflation qui font grimper les rendements du Trésor, dit-elle.

Goldman Sachs ne pense pas que Powell repoussera même la hausse des taux du Trésor. Après tout, les conditions financières globales – qui incluent les cours des actions et les coûts d’emprunt des entreprises – sont toujours favorables, selon l’entreprise. Et la reprise prévue de l’économie justifie des rendements plus élevés.

«Les investisseurs qui s’attendent à une forte poussée (des taux à long terme plus élevés) de la part du président Powell seront probablement déçus», a écrit l’économiste de Goldman David Mericle dans une note aux clients.