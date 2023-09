La Fed vient de relever ses prévisions économiques. Son président voit un risque dans les grèves et la flambée du pétrole.

Les décideurs de la Fed s’attendent désormais à une croissance économique de 2,1% cette année – un rythme modeste mais toujours plus de deux fois plus rapide que ce qu’ils prévoyaient en juin. Ils prévoient également que le taux de chômage clôturera l’année au taux actuel de 3,8 pour cent, contre 4,1 pour cent prévu précédemment.

La réunion de la Fed intervient dans un contexte d’optimisme croissant quant à la possibilité pour les États-Unis de mettre fin à une inflation élevée sans une forte augmentation du chômage ni une récession douloureuse. Le marché du travail est resté solide et les consommateurs ont continué à dépenser, même si la hausse des coûts d’emprunt a commencé à peser sur les ménages et les entreprises.

Les dernières prévisions pourraient être un coup de pouce pour le président Joe Biden, qui subirait le plus gros des conséquences politiques si une récession survenait avant les élections de 2024. L’évolution de l’économie au cours de l’année prochaine sera essentielle pour déterminer non seulement qui détiendra le pouvoir à Washington, mais également quel type de politiques seront à l’ordre du jour du prochain mandat présidentiel.

Un soi-disant atterrissage en douceur, où l’économie pourrait éviter un ralentissement après une poussée d’inflation et une hausse des taux, serait remarquable et historiquement rare. Le principal taux d’emprunt de la Fed se situe entre 5,25 % et 5,5 %, un an et demi seulement après qu’il soit proche de zéro – la hausse la plus rapide depuis quatre décennies.

Powell, lors de sa conférence de presse d’après-réunion, a déclaré qu’il n’était toujours pas convaincu que l’économie éviterait définitivement la récession, mais a déclaré qu' »un atterrissage en douceur est un objectif primordial ».

Il n’y a aucune garantie que d’autres facteurs ne compliquent pas le travail de la Fed en bouleversant l’économie : la hausse des prix du pétrole et la grève du secteur automobile pourraient déclencher des pics temporaires d’inflation, tandis qu’une fermeture imminente du gouvernement pourrait nuire à la croissance, en fonction de la durée de cette situation. allumé, dit-il.

Powell a déclaré que la grève contre les trois constructeurs automobiles de Détroit « pourrait affecter la production économique, l’embauche et l’inflation ».

« Cela dépendra de son ampleur et de sa durée », a-t-il déclaré.

La hausse des prix de l’énergie peut gruger lourdement le budget des consommateurs et les rendre plus pessimistes quant à la possibilité d’une nouvelle hausse des prix. C’est une situation que la Fed souhaite éviter en essayant d’empêcher l’inflation de s’enraciner dans les esprits.

« Les prix de l’énergie étant plus élevés, c’est une chose importante », a déclaré le chef de la Fed. « Nous avons tendance à ignorer la volatilité à court terme et à examiner l’inflation sous-jacente. [which excludes food and energy]. Mais la question est donc de savoir combien de temps la hausse des prix durera-t-elle ?

Pour l’instant, les perspectives d’inflation des responsables de la Fed restent largement inchangées. Ils s’attendent toujours à ce que leur mesure d’inflation préférée, l’indice des dépenses de consommation personnelle, chute à 2,5 % l’année prochaine et à peine au-dessus de leur objectif de 2 % en 2025.

Cet indice montre que les prix ont augmenté de 3,3 pour cent au cours des 12 mois se terminant en juillet – au-dessus de l’objectif de 2 pour cent de la Fed mais bien meilleur que le rythme de l’inflation de l’année dernière.

Les responsables de la Fed sont divisés sur la nécessité d’une nouvelle hausse des taux cette année, 12 membres du conseil d’administration prévoyant qu’une hausse supplémentaire sera nécessaire et les sept autres affirmant que la banque centrale sera en mesure de maintenir sa position actuelle.

Katy O’Donnell a contribué à ce rapport.