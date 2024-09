La Fed va réduire ses taux d’un quart de point et devrait effectuer un atterrissage en douceur, selon l’enquête CNBC Fed Survey

Les différences s’accentuent au fil du temps, les répondants à l’enquête prévoyant un taux de financement de fin d’année de 4,6 % et 3,7 % d’ici la fin de 2025, contre 4,1 % et 2,8 % sur le marché à terme.

L’enquête montre que 84 % des 27 répondants, dont des économistes, des gestionnaires de fonds et des stratèges, estiment que la Fed va réduire ses taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage, et que 16 % d’entre eux prévoient une baisse d’un demi-point. En comparaison, la probabilité d’une baisse d’un demi-point est de 65 %. marchés à terme de la Fed .

« Nous pensons que l’équivalent de huit réductions en six réunions est plus que ce qui se produira », a écrit John Donaldson, directeur des titres à revenu fixe chez Haverford Trust Co., en réponse à l’enquête. « Cette prévision correspond davantage à un atterrissage brutal qu’à un atterrissage en douceur. »

La principale différence pourrait être que les sondés semblent moins inquiets de l’économie dans son ensemble que les marchés à terme et plus convaincus que la Fed a le temps de procéder à des baisses de taux progressives. Soixante-quatorze pour cent d’entre eux ont déclaré que la baisse des taux de septembre arrive à temps pour préserver un atterrissage en douceur, tandis que seulement 15 % estiment qu’il est trop tard.

Dans l’ensemble, la probabilité d’un atterrissage en douceur s’élève à 53 %, soit à peu près le même niveau qu’en mars, tandis que la probabilité d’une récession a grimpé à 36 %, soit cinq points de plus que son récent plus bas de juin, mais bien en dessous du niveau de 50 % qui a prévalu pendant une grande partie de 2022 et 2023. Les perspectives de croissance sont restées à 2 % pour cette année et ont baissé à 1,7 % pour 2025, soit deux dixièmes de moins que l’enquête de juillet, mais toujours à ou autour du potentiel et non d’une récession.

« L’économie croît plus vite que prévu en 2024, et la Fed a le temps de baisser ses taux à un rythme mesuré », a déclaré Michael Englund d’Action Economics.

« Bien qu’il existe des risques économiques à l’horizon, les prochaines réductions de la Fed seront beaucoup plus proches d’une tendance de « correction de milieu de cycle », à la manière de 1995, 1997 et 2019, que d’une tendance récessionniste de fin de cycle », a écrit Janney Montgomery Scott, stratège en chef des titres à revenu fixe de Guy LeBas.

Les prévisions concernant le taux de chômage ont légèrement augmenté. Par rapport au taux actuel de 4,2 %, le chômage devrait s’établir à 4,4 % et 4,5 % pour cette année et l’année prochaine, soit deux dixièmes de plus que lors de l’enquête précédente.