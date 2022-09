Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) alors qu’un écran montre le président du Conseil de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors d’une conférence de presse à la suite d’une annonce des taux de la Fed, à New York, États-Unis, le 27 juillet 2022. Brendan Mcdermid | Reuter

Selon l’auteur Nomi Prins, la Réserve fédérale américaine pourrait être forcée de s’écarter de sa trajectoire de hausses agressives des taux d’intérêt en trois étapes. Les marchés s’attendent à ce que la banque centrale adopte une troisième hausse consécutive de 75 points de base lors de sa réunion de politique monétaire plus tard ce mois-ci, le rythme de resserrement monétaire le plus rapide depuis que les décideurs ont commencé à utiliser le taux de référence des fonds fédéraux comme principal outil politique au début des années 1990. actualités liées à l’investissement Bank of America avertit que les investisseurs ignorent les dangers d’un resserrement “synchronisé” des politiques Divers responsables de la Fed ont réitéré l’engagement du Federal Open Market Committee ces dernières semaines à maîtriser l’inflation, mais Prins a déclaré à CNBC mardi que l’accélération des hausses de taux d’intérêt pour apaiser les marchés était déconnectée de la réalité économique à laquelle beaucoup sont confrontés. “Cette période d’accélération des hausses de taux que nous avons vue jusqu’à présent a eu un impact sur l’économie réelle car elle a réduit les coûts d’emprunt … pour de vraies personnes, de vrais consommateurs”, a-t-elle déclaré. “Alors que pour la rue en général, historiquement, l’argent reste toujours bon marché et l’effet de levier reste toujours élevé dans le système, et le livre de la Fed reste encore juste un peu en dessous de 9 000 milliards de dollars, soit le double de ce qu’il était en période de pandémie, et depuis le crise financière de 2008. »

Malgré les attentes générales du marché pour de nouvelles hausses de 75 points de base, Prins – un économiste mondial et un ardent défenseur de la réforme économique – a déclaré que la Fed s’éloignerait probablement de sa trajectoire belliciste en trois étapes alors que la déconnexion entre les investisseurs et les institutions riches et le ” vrai l’économie” s’élargit. Après avoir d’abord réduit le rythme des hausses de taux à 50 points de base, puis neutralisé sa politique, Prins s’attend à ce que la Fed commence à inverser la tendance et à devenir “accommodante”, les États-Unis ayant déjà enregistré deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB. “Que ce soit pour réduire les taux ou pour augmenter à nouveau la taille de son portefeuille, cela reste à voir”, a ajouté Prins. L’inflation mondiale a été tirée vers le haut par les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement à la suite de la pandémie de Covid-19, les blocages persistants de l’approvisionnement en Chine en raison de blocages récurrents et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a fait grimper les prix des denrées alimentaires et de l’énergie. Les banques centrales ont fait valoir qu’une action agressive est nécessaire pour empêcher l’inflation de « s’enraciner » dans leurs économies respectives, et se sont particulièrement méfiées de l’inflation des prix à la consommation qui se répercute sur l’inflation des salaires, qui, selon elles, pourrait encore exacerber la demande et donc les hausses de prix.