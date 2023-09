La Fed va décider d’une hausse des taux, testant son optimisme après quelques « atterrissages délicats » alors que l’inflation augmente à nouveau

Après avoir annoncé la dernière décision de hausse des taux de la Réserve fédérale en juillet, le président de la Fed, Jerome Powell, a pris la parole pendant 33 minutes devant un pupitre à Washington DC avant de lancer une bombe : les employés de la banque centrale avaient abandonné leurs prévisions de récession.

Les employés de la Fed, en d’autres termes, s’attendent désormais à ce que la banque centrale réalise un « atterrissage délicat », un résultat dans lequel les États-Unis feront baisser l’inflation tout en évitant un ralentissement.

Alors que la Fed s’apprête à annoncer une autre décision de hausse des taux mercredi, cette trajectoire de transition s’est heurtée à des turbulences.

L’inflation a augmenté pendant deux mois consécutifs, annulant certains des progrès réalisés dans l’effort visant à maintenir les prix à des niveaux normaux. Dans le même temps, les prix du pétrole ont grimpé en flèche, menaçant de pousser l’inflation encore plus loin.

En plus de cela, une grève lancée par des milliers de travailleurs de l’automobile vendredi risque d’étouffer la disponibilité des véhicules et d’augmenter les prix, mettant encore plus en danger la lutte contre l’inflation, ont déclaré précédemment des économistes à ABC News.

La décision prise par la banque centrale mercredi aidera à déterminer si les prix augmenteront à nouveau leur ralentissement et si l’économie traverse une récession, ou si au lieu de cela, une inflation obstinément élevée persiste et le risque d’un ralentissement s’approfondit.

Le président du Conseil de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s’exprime lors d’une conférence de presse à la suite d’une réunion du Comité fédéral de l’open market, sur la Réserve fédérale à Washington, DC, le 26 juillet 2023. Saul Loeb/AFP via Getty Photographs, FILE

Les économistes interrogés par Bloomberg Nous nous attendons à ce que la Fed laisse son taux d’intérêt de référence inchangé, ce qui laissera aux décideurs politiques le temps de peser leur prochaine décision alors qu’une série rapide de hausses de taux antérieures prendra pleinement effet.

« La Fed veut obtenir plus de données pour se calibrer au moment précis où elle veut arrêter d’augmenter les taux », a déclaré à ABC News William English, professeur de finance à l’Université de Yale et ancien responsable de la Fed. « Il y a beaucoup d’incertitude. »

À Wall Street et dans les C-suites, les observateurs surveilleront de près les remarques prévues de Powell mercredi pour obtenir des indications sur d’éventuelles augmentations de taux supplémentaires dans les mois à venir ou une éventuelle réduction des taux.

L’inflation se situe bien en dessous de son pic de l’année dernière de plus de 9%, mais reste supérieure à un niveau supérieur à l’objectif de la Réserve fédérale.

La Fed a atteint le refroidissement avec sa série de hausses de taux la plus agressive depuis plus de vingt ans, rendant les coûts d’emprunt plus chers pour tout, des propriétés aux bateaux, dans le but d’étouffer la demande et de faciliter les hausses de prix.

En ralentissant le système financier, la Fed risque de le pousser vers une récession. « Si l’économie ralentit un peu, elle pourrait sombrer dans une récession sans que la Fed le veuille », a déclaré English. « Sa gestion de ces questions ne sera pas très précise. »

Même si l’économie a ralenti ces derniers mois, elle s’est montrée résiliente.

Les embauches se sont maintenues en août dans l’économie américaine, y compris 187 000 emplois, malgré une révision à la baisse des estimations de croissance de l’emploi en juin et juillet qui ont réduit ces totaux d’un montant mitigé de 110 000 emplois, ont confirmé les données du Bureau of Labor Statistics.

Les employés du bâtiment couvrent un toit, car une subdivision de propriétés est construite à San Marcos, en Californie, le 31 janvier 2023. REUTERS/Mike Blake/File Picture Mike Blake/Reuters, DOSSIER

Le taux de chômage a atteint 3,8% en août mais reste proche de son plus bas niveau depuis 50 ans, selon les données.

Une révision significative à la hausse des données gouvernementales a montré que le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé de 2 % pour une période de trois mois se terminant en mars – un rebond important par rapport à l’estimation précédente de 1,3 %.

Néanmoins, la croissance économique américaine au cours des trois premiers mois de cette année a été plus lente que la croissance de 2,6 % du trimestre précédent. À son tour, cette performance était en baisse par rapport à la croissance de 3,2% du trimestre précédent.

Une économie démontrant plus de puissance que prévu est de bon augure pour les travailleurs qui cherchent à obtenir des salaires plus élevés des employeurs pour compenser les pertes subies par la récente crise d’inflation, a déclaré Andrew Levin, professeur d’économie à l’Université de Dartmouth et ancien économiste de la Fed, à ABC News. .

Mais la demande croissante de salaires pourrait mettre la pression sur les entreprises qui ressentiront le besoin d’augmenter les coûts pour faire face à la montée en flèche des prix du travail. À son tour, cette dynamique pourrait maintenir l’inflation à un niveau obstinément élevé et saper les perspectives optimistes de la Fed, a ajouté Levin.

« Le problème ici est que si la Fed est trop optimiste sur un atterrissage délicat et que l’avion n’atterrit pas, elle devra changer de cap et cela pourrait être douloureux », a déclaré Levin. « Ce sont des choix difficiles pour la Fed. »