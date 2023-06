La Fed suspend ses hausses de taux et en prévoit deux autres cette année

« Maintenir la fourchette cible stable lors de cette réunion permet au Comité d’évaluer des informations supplémentaires et leurs implications pour la politique monétaire », indique le communiqué post-réunion. La Fed se réunira ensuite les 25 et 26 juillet.

Les marchés avaient largement anticipé que la Fed « sauterait » cette réunion – les responsables préfèrent généralement le terme à une « pause » qui implique un plan à plus long terme pour maintenir les taux là où ils sont. L’attente s’appuyait fortement contre une augmentation après que les décideurs politiques, en particulier Powell et le vice-président Philip Jefferson, avaient indiqué qu’un changement d’approche pourrait être de mise.

L’aspect surprenant de la décision est venu avec le « dot plot » dans lequel les membres individuels du Federal Open Market Committee indiquent leurs attentes pour les taux à plus long terme.

Les points se sont nettement déplacés vers le haut, poussant l’attente médiane à un taux de financement de 5,6 % d’ici la fin de 2023. En supposant que le comité évolue par incréments d’un quart de point, cela impliquerait deux hausses supplémentaires au cours des quatre réunions restantes cette année.

Les membres du FOMC ont approuvé la décision de mercredi à l’unanimité, même s’il restait un désaccord considérable entre les membres. Deux membres ont indiqué qu’ils ne voient pas de hausses cette année tandis que quatre ont vu une augmentation et neuf, soit la moitié du comité, en attendent deux. Deux autres membres ont ajouté une troisième hausse tandis qu’un autre en a vu quatre autres, en supposant à nouveau des mouvements d’un quart de point.

Les membres ont également relevé leurs prévisions pour les années à venir, anticipant désormais un taux des fonds fédéraux de 4,6 % en 2024 et de 3,4 % en 2025. C’est en hausse par rapport aux prévisions respectives de 4,3 % et 3,1 % en mars, lorsque le Résumé des projections économiques a été mis à jour pour la dernière fois. .

Les lectures pour l’année future, cependant, impliquent que la Fed commencera à réduire ses taux – d’un point de pourcentage complet en 2024, si les perspectives de cette année se maintiennent. L’attente à long terme du taux des fonds fédéraux s’est maintenue à 2,5 %.

Ces modifications des perspectives de taux se sont produites alors que les membres ont relevé leurs attentes en matière de croissance économique, anticipant désormais un gain de 1 % du PIB par rapport à l’estimation de 0,4 % en mars. Les responsables étaient également plus optimistes quant au chômage, voyant désormais un taux de 4,1% à la fin de l’année contre 4,5% en mars.

En ce qui concerne l’inflation, ils ont relevé leur projection collective à 3,9 % pour le cœur (hors alimentation et énergie) et l’ont légèrement abaissée à 3,2 % pour le titre. Ces chiffres étaient respectivement de 3,6% et 3,3% pour l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, l’indicateur d’inflation préféré de la banque centrale. Les perspectives pour les années suivantes en matière de PIB, de chômage et d’inflation ont peu changé.

Les responsables de la Fed pensent que les changements politiques fonctionnent avec des « décalages longs et variables », ce qui signifie qu’il faut du temps pour que les hausses de taux se propagent dans l’économie.

La Fed a commencé à relever ses taux en mars 2022, environ un an après que l’inflation a commencé une montée spectaculaire à son plus haut niveau en quelque 41 ans. Ces hausses de taux se sont élevées à 5 points de pourcentage sur l’indice de référence de la Fed, à un niveau jamais vu depuis 2007.

Les hausses ont contribué à faire grimper les taux hypothécaires sur 30 ans à plus de 7 % et ont également fait grimper les coûts d’emprunt pour d’autres biens de consommation tels que les prêts automobiles et les cartes de crédit.

Des points de données récents tels que les indices des prix à la consommation et à la production ont montré le ralentissement du taux d’inflation, bien que les consommateurs soient toujours confrontés à des coûts élevés pour de nombreux articles. La déclaration du FOMC a continué de noter que « l’inflation reste élevée ».

L’inflation a frappé l’économie américaine en raison de multiples facteurs liés à la pandémie – chaînes d’approvisionnement obstruées, demande inhabituellement forte de biens à prix élevé par rapport aux services et milliards de dollars de relance du Congrès et de la Fed qui avaient une abondance d’argent chassant une pénurie de biens.

Dans le même temps, les inadéquations entre l’offre et la demande sur le marché du travail avaient poussé les salaires et les prix à la hausse, une situation que la Fed a cherché à corriger par un resserrement de la politique qui comprenait à la fois des augmentations de taux et une réduction de plus d’un demi-billion de dollars des actifs. qu’il détient dans son bilan.