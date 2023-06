La Fed suspend les hausses de taux, mais d’autres pourraient arriver. Ce que cela signifie pour vous

La Réserve fédérale est maintien des taux stables ce mois-cimettant fin à la série de 10 hausses de taux consécutives que le Federal Open Market Committee de la Fed a imposées pendant plus d’un an pour faire baisser l’inflation.

« Depuis le début de l’année dernière, le FOMC a considérablement resserré l’orientation de sa politique monétaire », a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, lors d’une réunion du 14 juin. conférence de presse. « Nous avons parcouru beaucoup de chemin et les pleins effets de notre resserrement ne se sont pas encore fait sentir. »

Mais cette dernière pause dans la hausse des taux est un territoire inexploré. Bien que l’inflation ait ralenti, elle reste supérieure à l’objectif cible de 2 % de la Fed, ce qui signifie qu’il reste encore du travail à faire pour atteindre l’objectif.

La plupart des experts s’attendaient cependant à cette décision. « Il est compréhensible que la Fed suspende les hausses de taux ce mois-ci, car il existe de plus en plus de preuves que l’inflation ralentit dans de nombreux domaines. Cependant, elle n’est certainement pas encore maîtrisée », a déclaré John Blizzard, président et chef de la direction de Banque de Seattle. Mais d’autres hausses de taux sont probablement prévues pour 2023. « Bien que la Fed ait voté pour ne pas augmenter les taux aujourd’hui, il existe un consensus sur le marché selon lequel elle pourrait encore le faire en juillet ».

Ci-dessous, nous expliquerons ce que signifie cette pause dans les hausses de taux, quand les hausses de taux pourraient reprendre et comment vous pouvez vous préparer à la suite.

Est-ce la fin des hausses de taux de la Fed ?

La décision de la Fed de suspendre les hausses de taux maintient le taux cible des fonds fédéraux dans une fourchette de 5,00 % à 5,25 %. L’inflation est maintenant de 4 % d’une année sur l’autre, selon les dernières rapport sur l’indice des prix à la consommation, nettement inférieur au record de juin 2022 de 9,1 %. Lentement mais sûrement, l’inflation a commencé à baisser.

Mais seul le temps nous dira si la Fed va continuer à suspendre les hausses de taux ou simplement sauter ce mois-ci et reprendre la hausse en juillet. La Fed prévoit d’évaluer différents facteurs économiques et de déterminer ce qu’il faut faire ensuite. Certains experts prédisent déjà que la pause se terminera probablement cet automne.

« Je pense toujours que la Fed reprendra un certain rythme de hausses, peut-être à la fin du troisième ou au début du quatrième trimestre », a déclaré Stuart Caplan, directeur des investissements chez Conseillers Financiers Apex, « La banque centrale a noté dans le communiqué qu’il faut un certain temps pour que ses efforts se répercutent sur le système, et j’aime le fait qu’elle donne un peu de temps ici pour voir comment les choses évoluent au cours de l’été. » Si la Fed reprend les hausses de taux, nous verrons au mieux des augmentations de 25 points de base, prédit Caplan.

Les données d’inflation de juillet, ainsi que les chiffres du chômage, joueront probablement un rôle important dans la prochaine décision de la Fed. Et si l’inflation continue de baisser, les experts préviennent que nous ne sommes pas encore tirés d’affaire. Une récession – bien que probablement plus douce – est toujours probable, ce qui est maintenant le bon moment pour constituer un fonds d’urgence dans un compte d’épargne à haut rendement et rembourser la dette.

La suspension des taux ce mois-ci donnera à la Fed une période de trois mois pour examiner les données afin de prendre une décision sur la prochaine évolution des taux, a déclaré Powell. Mais il y a encore une chance pour de futures hausses de taux, puisque le comité s’attend à ce que le taux cible des fonds fédéraux atteigne 5,6 % d’ici la fin de l’année.

« Pour l’avenir, presque tous les participants au comité considèrent qu’il est probable que de nouvelles augmentations de taux seront appropriées cette année pour ramener l’inflation à 2% au fil du temps », a déclaré Powell.

Les taux restant les mêmes pour le moment, mais d’autres augmentations de taux sont probablement à venir, voici ce que vous devez savoir pour prendre des décisions financières intelligentes dans les mois à venir.

Les comptes d’épargne resteront à un niveau record, selon les experts

Certaines banques ont augmenté les taux d’intérêt pour les comptes d’épargne à haut rendement au cours de la semaine dernière, avant les nouvelles de la Fed. Et bien que le taux des fonds fédéraux n’augmente pas en juin, il est possible que les banques poussent les taux plus haut pour rester compétitives pour les comptes de dépôt – mais pas beaucoup.

« J’imagine que vous ne verrez plus d’augmentation des taux d’intérêt sur les comptes d’épargne jusqu’à la prochaine hausse des taux », a déclaré Dan Herron, planificateur financier agréé et fondateur de Conseillers en patrimoine élémentaire.

Indépendamment de ce qui arrivera ensuite aux taux d’épargne, ils sont actuellement à un niveau record, certains des comptes les plus compétitifs gagnant plus de 4,00 % et 5,00 % APY. C’est maintenant le bon moment pour mettre de l’argent de côté, si vous le pouvez, pendant que vous pouvez toujours en tirer un bon rendement. Étant donné que les prix restent élevés et que les experts prédisent toujours une légère récession, votre épargne pourrait s’avérer vitale, que l’inflation persiste ou que l’économie ralentisse. De plus, les intérêts que vous gagnez peuvent offrir un bon coussin à l’argent que vous économisez déjà.

Il est temps de verrouiller un CD à long terme

« Du point de vue des consommateurs, même si la Fed arrête d’augmenter les taux, cela reste un grand moment pour les épargnants », a déclaré Blizzard. Pour de nombreuses banques, les taux de CD sont les plus élevés depuis plus de 15 ans, a-t-il ajouté.

Les taux des certificats de dépôt, ou CD, connaissent une courbe de rendement inversée, selon les experts. Normalement, les CD à long terme, comme les CD de trois ou cinq ans, ont des APY plus élevés que les CD à court terme, comme les CD de six mois et d’un an. Mais en ce moment, les CD à court terme ont des APY plus élevés que les longs termes, créant cette courbe de rendement inversée.

« L’histoire nous dit que lorsque cela se produit, cela signifie généralement que les perspectives économiques à long terme sont plus discutables », a déclaré Blizzard. « Donc, verrouiller un rendement décent à long terme peut être un bon choix. »

La plupart des banques n’augmentent pas les taux pour les CD à long terme, et de nombreux experts pensent qu’ils sont aussi élevés qu’ils le seront au cours des prochains mois. Donc, si vous envisagez un CD à long terme pour vous donner un peu d’argent supplémentaire sur vos économies, c’est le moment de comparer les tarifs. Étant donné que ces taux ne changeront probablement pas de manière significative de sitôt, les experts suggèrent de les verrouiller maintenant avant que les taux ne baissent. Sinon, vous risquez de manquer un meilleur rendement.

Emprunter restera cher

Ce n’est pas parce que la Fed n’augmente pas ses taux en ce moment que les taux des prêts personnels, des prêts sur valeur domiciliaire ou des dettes sur cartes de crédit vont commencer à baisser. En fait, ils resteront probablement élevés, ce qui signifie que votre dette peut continuer à augmenter si vous ne travaillez pas activement sur une stratégie pour la rembourser.

« Cette décision continuera probablement à réduire la disponibilité du crédit », a déclaré Chelsea Ransom-Cooper, associée directrice et directrice de la planification financière chez Zénith Wealth Partners. Si la Fed relève à nouveau ses taux plus tard cette année, plutôt que de les baisser comme le marché l’avait prévu, les conditions de crédit se resserreront encore plus, rendant l’accès au crédit plus difficile et plus coûteux, a-t-elle ajouté. Alors que les taux annuels en pourcentage des cartes de crédit et des prêts ont augmenté au cours des 15 derniers mois, de nombreux prêteurs ont resserré les exigences, ce qui rend plus difficile l’approbation d’un nouveau compte de crédit.

Un prêt de consolidation de dettes peut aider à consolider une dette à taux d’intérêt élevé en un prêt à taux fixe inférieur, tandis qu’une carte de transfert de solde peut offrir un répit aux intérêts pendant un certain temps.

Plus important encore, si vous contractez de nouvelles dettes, prévoyez de payer plus que le minimum chaque mois pour réduire une partie des intérêts qui peuvent s’accumuler. Comparez les prêteurs pour obtenir le meilleur taux possible. Et si vous cherchez une nouvelle carte de crédit, assurez-vous de ne pas dépenser au-delà de votre budget et de payer votre facture au complet chaque mois pour éviter des frais d’intérêt élevés. Et si vous faites partie des millions de personnes ayant une dette de prêt étudiant fédéral qui se préparent à rembourser en septembre, concentrez-vous sur le remboursement d’autres dettes ou sur l’augmentation de votre épargne avec un compte d’épargne à haut rendement pour vous préparer au remboursement.

Indépendamment de ce que la Fed fera ensuite, il est maintenant temps d’examiner de près vos finances. Pour l’instant, les experts exhortent les consommateurs à renforcer leur épargne d’urgence et à s’efforcer de rembourser toute dette à intérêt élevé. Il reste encore beaucoup de temps pour profiter des taux d’épargne élevés, mais comme le coût d’emprunt restera également élevé, efforcez-vous de rembourser tout solde impayé dès que possible.