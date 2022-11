La Fed s’inquiète des banques fantômes et des yeux sur la liquidité du Trésor dans un nouveau rapport

Mais, dans le même temps, les prêts bancaires aux sociétés de capital-investissement et autres banques parallèles se sont intensifiés, ce qui pourrait renforcer l’interdépendance du système financier.

L’augmentation a été rapide ces dernières années, atteignant un nouveau sommet de près de 2 billions de dollars au deuxième trimestre de 2022, et elle “a été généralisée et la plus prononcée dans la catégorie des capitaux privés, des sociétés de développement des entreprises et des fonds de crédit”, le dit le rapport.

Ces emprunteurs des banques parallèles peuvent avoir d’autres sources de financement qui se tarissent en temps de crise, ce qui “pourrait contribuer à accroître les vulnérabilités du secteur financier”.

L’image globale qui ressort du rapport est celle d’un système financier stable pour l’instant, mais qui présente des points faibles qui pourraient être exacerbés par une conjoncture économique tendue. Les chercheurs et les contacts du marché interrogés dans le cadre du rapport ont largement cité l’inflation et la réponse de la Fed à celle-ci, la guerre en Ukraine et la volatilité et la vulnérabilité du marché comme des risques majeurs.

“L’environnement actuel de resserrement rapide et synchrone de la politique monétaire mondiale, d’inflation élevée et de forte incertitude associée à la pandémie et à la guerre augmente le risque qu’un choc puisse conduire à l’amplification des vulnérabilités”, a déclaré Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, dans un communiqué. publié avec le rapport.