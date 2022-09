La Fed s’attend à une nouvelle hausse des taux de trois quarts de point, mais ses prévisions pourraient être les plus importantes

Le président de la Fed, Jerome Powell, prend la parole à 14 h 30 HE, et il devrait souligner que la Fed fera ce qu’il faut pour lutter contre l’inflation et qu’il est peu probable qu’elle annule ses hausses de taux de si tôt.

Les projections de la Fed sont toujours importantes, mais cette fois, elles le sont encore plus parce que les investisseurs ont essayé de déterminer à quel point la Fed augmentera les taux d’intérêt et dans quelle mesure les responsables s’attendent à ce que leurs actions aient un impact sur l’économie.

La Fed devrait lancer une autre hausse de taux de trois quarts de point – sa troisième consécutive. Il publiera également de nouvelles prévisions trimestrielles pour l’inflation, l’économie et la trajectoire future des taux d’intérêt mercredi à 14 h HE.

Ce n’est pas ce que fait la Réserve fédérale, mais ce qu’elle dit qu’elle pourrait faire à l’avenir qui sera le plus crucial lorsque la banque centrale clôturera sa réunion de deux jours mercredi.

“Je pense qu’il a mis en place un tableau d’affichage derrière lui qui dit que” l’inflation doit baisser “”, a déclaré Rick Rieder, directeur des investissements de BlackRock pour les titres à revenu fixe mondiaux. “Je pense qu’il va parler dur.”

Les nouvelles prévisions de la Fed interviennent également alors que la banque centrale entre dans une zone de hausse des taux qui, selon certains économistes, sera plus restrictive et pourrait avoir un impact plus sérieux sur l’économie.

“Ce n’est pas ce qu’ils font, c’est ce qu’ils disent. C’est notre première véritable feuille de route de resserrement. Nous avions des feuilles de route théoriques jusqu’à présent, mais du point de vue de la Fed, ils entrent dans un monde de resserrement. C’est un élément important chose », a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG.

La Fed relève ses taux depuis sept mois maintenant et va maintenant déplacer son taux cible au-dessus de ce qui était considéré comme la zone neutre lorsque l’inflation était faible. Neutre est considéré comme le niveau de taux d’intérêt où la politique de la Fed n’est plus facile, mais pas encore restrictive. La Fed a considéré que 2,5% était neutre, et s’il augmente de trois quarts de point, les fonds fédéraux seront dans une fourchette de 3% à 3,25%.

“Cela entre vraiment dans un territoire de politique monétaire restrictive. Nous allons entrer dans le no man’s land”, a déclaré Swonk. “Nous n’avons en fait pas resserré la politique de lutte contre l’inflation depuis le début des années 1980. Leur objectif est un ralentissement prolongé qui réduise lentement l’inflation et n’augmente que progressivement le taux de chômage. Qu’ils y parviennent est un autre problème.”

Les attentes de taux ont bondi

Les économistes ont augmenté leurs prévisions quant à la hauteur à laquelle ils s’attendent à ce que la Fed atteigne l’objectif des fonds fédéraux avant d’arrêter les hausses de taux. Ce niveau s’appelle le taux terminal.

Les attentes d’un resserrement de la Fed ont considérablement augmenté au cours de la semaine dernière, après un rapport sur l’inflation à la consommation étonnamment chaud en août. Lundi, les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluaient un taux terminal de 4,5% en avril, contre seulement 4% environ avant la publication de l’indice des prix à la consommation mardi dernier.

L’IPC a augmenté de 0,1 % en août, alors que les économistes s’attendaient à une baisse.

“Le chiffre de l’IPC la semaine dernière a beaucoup causé en termes de réévaluation du marché”, a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group. Les actions se sont vendues et les rendements obligataires ont augmenté après ce rapport, certains rendements du Trésor à court terme dépassant 4 %. Le rendement du Trésor à 10 ans a atteint 3,59% mardi, le plus haut depuis avril 2011.

La dernière prévision de la Fed, en juin, estimait le taux terminal des fonds fédéraux à 3,8 % en 2023.

Les économistes s’attendent désormais à ce que la Fed relève le taux terminal prévu au-dessus de 4%. Les économistes de Citigroup ont déclaré qu’ils pourraient même voir un scénario où il pourrait dépasser 5% si la Fed devait devenir plus agressive dans sa lutte contre l’inflation.

Les économistes de Goldman Sachs, dans un rapport, ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les prévisions médianes des responsables de la Fed indiquent un taux des fonds de 4% à 4,25% à la fin de l’année, avec une nouvelle hausse pour atteindre un sommet de 4,25% à 4,5% en 2023. Ils s’attendent alors à ce que une coupe en 2024 et deux autres en 2025.

La douleur du marché du travail

Swonk s’attend à ce qu’une partie de cette douleur se traduise par un bond du taux de chômage au-dessus de 5% d’ici la fin de l’année prochaine.

En juin, la Fed prévoyait que le taux de chômage serait de 3,7 % cette année, soit le même niveau qu’en août. Les responsables de la Fed s’attendaient également à ce que le chômage atteigne 3,9 % en 2023 et 4,1 % d’ici 2024.

“Je pense qu’ils vont être un peu légers sur le taux de chômage. Je suis dans le camp qu’ils doivent vraiment augmenter le taux de chômage pour vraiment progresser avec l’inflation”, a déclaré Jim Caron, responsable de Morgan Stanley Investment Management. macrostratégies pour les titres à revenu fixe mondiaux. “Ils sont dans le camp de ‘Nous n’avons pas à faire ça.'”

Caron a déclaré que la hausse des taux de la Fed est un processus qui augmentera le risque de récession.

“En augmentant les risques de récession, vous réduisez les risques d’inflation car il s’agit de réduire la demande dans l’économie”, a-t-il déclaré. “Le sacrifice est une croissance plus lente à l’avenir.”

Certains investisseurs parient que la Fed augmentera ses taux d’un point de pourcentage, mais la plupart des économistes prévoient une augmentation de 75 points de base. Un point de base équivaut à 0,01 point de pourcentage.

“Je pense que 75 points de base sont à peu près intégrés au gâteau”, a déclaré Caron. “Maintenant, il s’agira de ce qu’ils nous diront réellement… Ils ne veulent pas faire d’orientation vers l’avant, mais la réalité est que les gens vont toujours les regarder pour une orientation vers l’avant.”

‘Out-hawk’ le marché

Powell a pris un ton plus belliciste cet été. Il a prononcé un discours court et direct lors du symposium annuel de la Fed à Jackson Hole fin août, où il a averti que l’économie pourrait souffrir du resserrement de la Fed. Le président a souligné que la Fed utilisera les données économiques pour orienter sa politique. Il a également souligné que la Fed maintiendrait les taux à des niveaux élevés.

“Je pense que le message sera en grande partie le même que pour Jackson Hole”, a déclaré Michael Gapen, économiste américain en chef à Bank of America. “Il s’agira de rendre la politique restrictive, de l’y maintenir pendant un certain temps, l’objectif primordial étant la stabilité des prix.”

Caron a déclaré qu’il était possible que Powell puisse sembler accommodant par inadvertance parce que la Fed s’est inclinée très belliciste.

“Je pense qu’un mouvement de 75 points de base est sacrément belliciste, le troisième d’affilée”, a déclaré Caron. “Je ne pense pas qu’ils aient à travailler très dur pour ‘dépasser’ le marché.”