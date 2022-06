Les données suggèrent que la Fed devra peut-être agir de manière plus décisive, en ralentissant encore plus les dépenses des consommateurs et des entreprises et le marché du travail, pour maîtriser les prix.

Avant le rapport sur l’inflation de la semaine dernière, les banquiers centraux devaient augmenter les taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage cette semaine, puis de nouveau en juillet. Mais maintenant, la Fed est susceptible de discuter d’une action plus rapide pour tenter d’éliminer les pressions inflationnistes avant qu’elles ne deviennent une caractéristique permanente du contexte économique. Il pourrait également continuer à augmenter les taux de plus que les augmentations habituelles d’un quart de point jusqu’en septembre ou même au-delà, prédisent de nombreux économistes.

La Fed a déjà relevé ses taux deux fois cette année, d’un quart de point en mars et d’un demi-point en mai. S’il prend des mesures plus drastiques – rendant les prêts hypothécaires et les prêts aux entreprises encore plus chers, étouffant les plans d’expansion des entreprises et étouffant le marché du travail – cela rendrait plus probable un chômage plus élevé et une économie en déclin.

Pendant des mois, la Fed a reconnu que la voie vers une inflation plus lente était susceptible d’être désagréable. Lorsque la banque centrale relève le taux des fonds fédéraux, il s’infiltre dans l’économie pour ralentir la demande des consommateurs et des entreprises, ce qui finit par peser sur les salaires et les prix. Le moyen de maîtriser l’inflation est, essentiellement, de causer un peu de mal à l’économie.