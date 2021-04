Pourtant, 68% des 34 personnes interrogées disent que la Fed n’a pas besoin de faire ces achats d’actifs pour aider le marché à fonctionner et 65% disent que la Fed n’a pas besoin de les faire pour aider l’économie. Plus de la moitié – 56% – disent que la Fed devrait répondre à la relance budgétaire massive de l’administration Biden en réduisant les achats d’actifs et en augmentant les taux plus tôt.

«Le nouveau cadre politique de la Fed dicte une volonté de faire fonctionner l’économie à chaud pour parvenir à un plein-emploi inclusif à large assise, et les décideurs ne croient pas que la hausse de l’inflation sera« importante ou persistante »», a écrit Kathy Bostjancic, chef des services financiers aux États-Unis. économiste de marché à Oxford Economics.

Le résultat du nouveau cadre devrait être positif pour les actions, mais pas pour les obligations. Les répondants voient le S&P 500 près de 4 250 d’ici la fin de l’année et dépasser 4 500 d’ici la fin de 2022. Mais le rendement à 10 ans devrait approcher 2% cette année et augmenter au-dessus de 2,4% l’année prochaine.

Soixante-dix pour cent des répondants considèrent les actions comme surévaluées par rapport à leurs perspectives fondamentales de croissance économique et de croissance des bénéfices.

Alors que les perspectives de croissance et de rétablissement de l’économie continuent de s’améliorer, de nouveaux risques sont apparus pour l’économie. L’inflation est désormais considérée comme le deuxième plus grand risque pour la croissance après la pandémie, après la troisième dans l’enquête précédente. Le fait que les Américains ne prennent pas le vaccin Covid est désormais considéré comme le troisième plus grand risque et les répondants sont de plus en plus inquiets des projets de Biden d’augmenter les impôts des entreprises et des riches.