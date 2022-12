La Fed relève son taux directeur d’un demi-point et en annonce d’autres à venir – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – La Réserve fédérale a renforcé sa lutte contre l’inflation mercredi en relevant son taux d’intérêt directeur pour la septième fois cette année et en signalant d’autres hausses à venir. Mais la Fed a annoncé une hausse moins importante que lors de ses quatre dernières réunions à un moment où l’inflation montre des signes de ralentissement.

La Fed a augmenté son taux de référence d’un demi-point à une fourchette de 4,25% à 4,5%, son plus haut niveau en 15 ans. Bien qu’inférieure à ses précédentes hausses de trois quarts de point, la dernière mesure augmentera encore les coûts de nombreux prêts aux particuliers et aux entreprises et le risque de récession.

Les décideurs prévoient également que leur taux directeur à court terme atteindra une fourchette de 5% à 5,25% d’ici la fin de 2023. Cela suggère que la Fed est prête à relever son taux de référence de trois quarts de point supplémentaires et à laisser il y jusqu’à la fin de l’année prochaine. Certains économistes s’attendaient à ce que la Fed ne projette qu’une augmentation supplémentaire d’un demi-point.

La dernière hausse de taux a été annoncée un jour après un rapport encourageant a montré que l’inflation aux États-Unis a ralenti en novembre pour un cinquième mois consécutif. L’augmentation d’une année à l’autre de 7,1 %, bien que toujours élevée, était nettement inférieure au récent sommet de 9,1 % atteint en juin.

Dans ses prévisions actualisées, les décideurs de la Fed prévoyaient un ralentissement de la croissance et une hausse du chômage pour l’année prochaine et 2024. Le taux de chômage devrait passer à 4,6 % d’ici la fin de 2023, contre 3,7 % aujourd’hui. Cela marquerait une augmentation significative du chômage qui refléterait généralement une récession.

Conformément à un ralentissement marqué, les responsables ont également prévu que l’économie ne progressera que de peu l’année prochaine, ne progressant que de 0,5 %, soit moins de la moitié des prévisions qu’elle avait faites en septembre.

Au cours des dernières semaines, les responsables de la Fed ont indiqué qu’ils voyaient des signes de progrès dans leur volonté de vaincre le pire épisode d’inflation depuis quatre décennies et de ramener l’inflation à son objectif annuel de 2 %. La moyenne nationale pour un gallon d’essence ordinaire, par exemple, a est passé de 5 $ en juin à 3,21 $.

De nombreuses chaînes d’approvisionnement ne sont plus engorgées, ce qui contribue à réduire les prix des biens. Les données d’inflation de novembre meilleures que prévu ont montré que les prix des voitures d’occasion, des meubles et des jouets ont tous baissé le mois dernier.

Il en va de même pour les coûts des services, des hôtels aux billets d’avion en passant par la location de voitures. Les prix des loyers et des maisons baissent également, bien que ces baisses n’aient pas encore été prises en compte dans les données du gouvernement.

Et une mesure que la Fed suit de près – les prix «de base», qui excluent les coûts volatils des aliments et de l’énergie pour un aperçu plus clair de l’inflation sous-jacente – n’a augmenté que légèrement pour un deuxième mois consécutif.

L’inflation a également légèrement fléchi en Europe et le Royaume-Uni, les principaux analystes s’attendant à ce que la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre ralentissent leur rythme de hausse des taux lors de leurs réunions de jeudi. Les deux devraient augmenter leurs taux d’un demi-point pour cibler des pics de prix encore douloureusement élevés après grosses augmentations de trois quarts de point.

Inflation dans les 19 pays utilisant l’euro tombé à 10% de 10,6 % en octobre, la première baisse depuis juin 2021. Le taux est tellement supérieur à l’objectif de 2 % de la banque que les hausses de taux devraient se poursuivre l’année prochaine. L’inflation britannique a également diminué d’un record de 41 ans de 11,1 % en octobre à un niveau toujours élevé de 10,7 % en novembre.

À la Fed, le président Jerome Powell a clairement indiqué que la banque centrale n’est pas près de déclarer la victoire sur une inflation élevée. Les responsables de la Fed voudront probablement voir d’autres lectures d’inflation modérées avant de se sentir à l’aise de suspendre leurs hausses de taux.

L’une des raisons de la prudence est que les jauges d’inflation peuvent parfois se rallumer après un ralentissement initial. En 2021, par exemple, les augmentations des prix de base ont ralenti pendant quelques mois en été avant de s’accélérer à nouveau et d’atteindre de nouveaux sommets.

Cumulativement, les hausses de la Fed ont entraîné des taux d’emprunt beaucoup plus coûteux pour les consommateurs ainsi que pour les entreprises, allant des prêts hypothécaires aux prêts automobiles et aux entreprises. Les randonnées ont envoyé chute des ventes de maisons et commencent à réduire les loyers des appartements neufs, principale source de forte inflation.

Les responsables ont déclaré qu’ils souhaitaient que les taux atteignent des niveaux « restrictifs » qui ralentissent la croissance et l’embauche et ramènent l’inflation à leur objectif annuel de 2 %. Les inquiétudes ont grandi que la Fed augmente tellement ses taux dans sa volonté de freiner l’inflation qu’elle déclenchera une récession l’année prochaine.

Les décideurs ont souligné que plus important que la rapidité avec laquelle ils augmentent les taux est la durée pendant laquelle ils les maintiennent à ou près de leur sommet. Les investisseurs de Wall Street parient que la Fed fera marche arrière et commencera à baisser ses taux avant la fin de l’année prochaine.

Le coût du logement, qui représente près du tiers de l’indice des prix à la consommation, continue d’augmenter. Mais les mesures en temps réel des loyers des appartements et des prix des maisons commencent à baisser après avoir affiché une accélération fulgurante des prix au plus fort de la pandémie. Powell a déclaré que ces baisses apparaîtront probablement dans les données gouvernementales l’année prochaine et devraient contribuer à réduire l’inflation globale.

Le principal objectif de Powell a été les services, qui, selon lui, devraient rester constamment élevés. C’est en partie parce que les fortes augmentations des salaires deviennent un facteur clé de l’inflation. Les entreprises de services, comme les hôtels et les restaurants, sont particulièrement gourmandes en main-d’œuvre. Et avec des salaires moyens qui augmentent à un rythme soutenu de 5 à 6 % par an, les pressions sur les prix continuent de s’accumuler dans ce secteur de l’économie.

AP Business Writer David McHugh a contribué à ce rapport depuis Francfort, en Allemagne.

