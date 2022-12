La Fed relève ses taux d’un demi-point, reconnaissant que l’inflation ralentit

Washington DC

CNN

—



La Réserve fédérale a approuvé mercredi une hausse des taux d’intérêt d’un demi-point, une augmentation plus faible que ces derniers mois et une reconnaissance que l’inflation ralentit enfin.

Cette augmentation marque un changement pour la banque centrale après une année sans précédent qui comprend sept hausses de taux consécutives dans le cadre d’une campagne agressive pour tenter de faire baisser l’inflation la plus élevée depuis le début des années 1980.

Bien qu’inférieure aux quatre hausses consécutives de trois quarts de point approuvées lors des réunions précédentes de la Fed, la hausse des taux de mercredi est toujours deux fois plus importante que l’augmentation habituelle d’un quart de point de la banque centrale et aggravera probablement la douleur économique de millions d’entreprises et de ménages américains. en augmentant encore le coût de l’emprunt.

Les responsables de la Fed augmenteront le taux que les banques se facturent pour les emprunts au jour le jour à une fourchette de 4,25 à 4,5 %, le plus élevé depuis 2007.

La Fed a également publié son résumé très attendu des projections économiques, qui comprend ce que l’on appelle familièrement le diagramme en points. Les investisseurs prêtent une attention particulière à ces prévisions, qui montrent où chacun de ses 19 dirigeants s’attend à ce que les taux d’intérêt aillent à l’avenir, pour des indices sur la trajectoire des hausses de taux au cours de la nouvelle année et au-delà.

Les projections de décembre montraient une trajectoire de resserrement de la politique monétaire plus agressive, le « point » médian atteignant un nouveau sommet des taux des fonds fédéraux de 5 à 5,25 % contre 4,5 à 4,75 % en septembre. Cela signifierait que les responsables de la Fed s’attendent à augmenter les taux d’un demi pour cent de plus qu’ils ne l’ont fait il y a trois mois, lorsque le complot a été publié pour la dernière fois.

Les décideurs ont également prévu que l’inflation PCE, l’indicateur de prix préféré de la Fed, resterait au-dessus de son objectif de 2 % jusqu’en 2025 au moins. d’ici la fin de 2023 et rester à ce niveau jusqu’en 2024. C’est 0,2 point de pourcentage de plus que le taux de 4,4 % qu’ils attendaient en septembre et nettement plus élevé que le taux actuel de 3,7 %.

Le PIB, une mesure de la production économique, devrait également chuter à 0,5 % l’an prochain, contre 1,2 % en septembre.

Les prévisions attiseront probablement la crainte des investisseurs et des économistes que l’économie américaine connaisse une récession l’année prochaine. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré le mois dernier qu’il y avait encore une chance que l’économie puisse éviter la récession, mais a déclaré que les chances étaient minces.

“Dans la mesure où nous devons maintenir les taux plus élevés plus longtemps, cela va réduire la voie vers un atterrissage en douceur”, a-t-il déclaré lors d’un forum économique le mois dernier.

Pourtant, l’économie a jusqu’à présent résisté aux hausses. Le marché du travail est sain, les salaires augmentent, les Américains dépensent et le PIB est solide. Les affaires sont également bonnes : les entreprises dépassent largement les attentes en matière de revenus et annoncent des résultats positifs.

Le président de la Fed, Powell, doit tenir une conférence de presse après la réunion à 14h30 mercredi.