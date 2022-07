La Fed relève ses taux de trois quarts de point de pourcentage

Mais “nous avons besoin que la croissance ralentisse”, a déclaré M. Powell.

Un certain ralentissement de l’économie est bon du point de vue de la Fed, a souligné M. Powell. Bien qu’un refroidissement suffisant de l’activité économique pour réduire l’inflation impliquera probablement un affaiblissement du marché du travail, un peu de douleur est nécessaire maintenant pour mettre l’économie sur une trajectoire plus durable. “Nous ne voulons pas que cela soit plus important que nécessaire”, a déclaré M. Powell, mais en pensant au moyen et au long terme, “la stabilité des prix est ce qui fait fonctionner l’ensemble de l’économie”.