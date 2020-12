La Réserve fédérale a déclaré mercredi qu’elle poursuivrait sa relance d’achat d’obligations «jusqu’à ce que de nouveaux progrès substantiels aient été accomplis» vers ses objectifs de plein emploi et d’inflation de 2%, établissant une feuille de route qui pourrait maintenir la stratégie d’amorçage à la pompe au moins jusqu’en 2022. .

Alors que les responsables de la Fed ont également amélioré leurs perspectives économiques, les orientations plus détaillées sur les achats d’obligations visent en partie à assurer aux marchés que la campagne de relance persistera pendant une période prolongée alors que la pandémie COVID-19 augmente à travers le pays, laissant probablement une empreinte sur l’économie pour ans. La stratégie vise également à éviter une répétition du «taper tantrum» de 2013, lorsque les signaux des responsables de la Fed qu’ils allaient mettre un terme aux achats d’obligations ont provoqué une flambée des rendements du Trésor.

La Fed a également maintenu son taux d’intérêt directeur proche de zéro, mais a refusé de réorganiser ses achats massifs d’obligations pour faire baisser les taux d’intérêt à long terme et soutenir une économie qui devrait ralentir considérablement dans les mois à venir dans le cadre de la flambée du COVID-19. Certains analystes s’attendaient à ce que la Fed adopte la stratégie et elle pourrait encore le faire lors d’une prochaine réunion.

Les autorités ont envisagé de déplacer la combinaison d’achats vers des obligations à plus longue échéance, en abaissant théoriquement, ou du moins en maintenant les taux des prêts hypothécaires, des prêts aux entreprises et d’autres actifs. L’impact d’un tel mouvement n’est pas clair car les taux sont déjà à des niveaux historiquement bas.

« Traverser les prochains mois est essentiel », a déclaré le président de la Fed Jerome Powell lors d’une conférence de presse. « Nous avons la capacité d’acheter plus d’obligations et d’acheter des obligations à plus long terme et nous pourrions bien l’utiliser. »

Mais il a déclaré que les secteurs de services les plus touchés par la pandémie, tels que les restaurants et les détaillants, pourraient ne voir que des avantages limités.

« Ceux-ci ne sont pas freinés par les conditions financières mais plutôt par la propagation du virus », a déclaré Powell.

Dans un communiqué après une réunion de deux jours, la Fed a déclaré que les achats d’obligations seraient maintenus aux niveaux actuels de 120 milliards de dollars par mois « jusqu’à ce que de nouveaux progrès substantiels aient été accomplis vers les objectifs maximums d’emploi et de stabilité des prix de la Fed ».

Auparavant, la banque centrale avait déclaré que l’achat d’obligations continuerait de «surmonter les mois».

La Fed a réitéré que son taux directeur resterait proche de zéro jusqu’à ce que l’économie atteigne le plein emploi et que l’inflation dépasse l’objectif de 2% de la Fed. La Fed a d’abord pris cet engagement favorable au marché en septembre. Oxford Economics estime que la Fed commencera à réduire ses achats d’obligations en 2023 avant d’augmenter son taux de référence à court terme l’année suivante.

Les décideurs de la Fed continuent de ne s’attendre à aucune hausse des taux au moins jusqu’en 2023, selon leur prévision médiane.

La Fed a également amélioré ses perspectives économiques pour cette année et 2021 après que la croissance ait rebondi de la récession du coronavirus plus rapidement que prévu.

La Fed achète 80 milliards de dollars de bons du Trésor et 40 millions de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires. Les décideurs ont initialement déclaré que les achats visaient à relancer les marchés pour les actifs qui avaient pratiquement gelé au début de la crise. Mais ils ont récemment reconnu que la campagne avait également pour but de faire baisser les taux d’intérêt à long terme pour stimuler la croissance. La Fed a acheté environ 2,6 billions de dollars d’obligations depuis mars, selon Oxford Economics.

Les responsables de la Fed ont du mal à répondre aux forces économiques opposées. Le COVID-19 est en plein essor à travers le pays, les cas, les hospitalisations et les décès atteignant de nouveaux records. Cela a conduit à de nouvelles contraintes sur les entreprises, en particulier en Californie et dans le Midwest. La croissance de l’emploi a fortement ralenti en novembre et les premières demandes de chômage, une mesure approximative des mises à pied, ont bondi à 947 000 la semaine se terminant le 5 décembre.

En outre, la récente décision du secrétaire au Trésor Steve Mnuchin de mettre fin à cinq des programmes de prêts d’urgence de la Fed pourrait inciter davantage la Fed à trouver d’autres moyens de fournir un filet de sécurité à l’économie. Les programmes sont conçus pour faciliter les prêts aux petites et moyennes entreprises et pour financer les prêts étudiants, automobiles et cartes de crédit.

Dans le même temps, les législateurs semblent proches d’un accord sur un programme de secours de 900 milliards de dollars qui aiderait les petites entreprises et étendrait les allocations de chômage à 12 millions d’Américains qui expireront à la fin du mois.

Plus important encore, la large disponibilité d’un vaccin au printemps offre la perspective d’une amélioration substantielle de l’activité.

Certains présidents des banques régionales de la Fed ont déclaré que les politiques budgétaires devraient jouer un rôle plus important dans le soutien de l’économie au cours des mois périlleux à venir puisqu’elles peuvent fournir plus rapidement une aide financière directe aux ménages et aux entreprises.

« Les arguments en faveur de la politique budgétaire en ce moment sont certainement très solides », a déclaré Powell.

Voici comment la Fed voit:

Taux d’intérêt

Douze décideurs de la Fed préfèrent ne pas augmenter le taux des fonds fédéraux proche de zéro jusqu’en 2023, mais cinq prévoient maintenant un taux plus élevé en 2023, contre quatre lors de la réunion de septembre.

L’économie

Les responsables de la Fed prévoient que l’économie se contractera de 2,4% cette année, moins que leur prévision d’une baisse de 3,7% en septembre. Et ils prévoient une croissance de 4,2% en 2021, supérieure à leur estimation médiane de 4% en septembre.

Le produit intérieur brut du pays a chuté à un taux annuel record de 31,4% au deuxième trimestre avant de grimper de 33,1% – également un niveau record – au troisième trimestre. Pourtant, l’économie n’a récupéré qu’environ les deux tiers de la production anéantie par la pandémie.

Bien que l’économie ait rebondi plus rapidement que prévu grâce à de fortes dépenses de consommation alors que les États levaient les ordres de fermeture, la résurgence de l’épidémie entraîne de nouvelles restrictions commerciales et un ralentissement de l’activité. Les ventes au détail ont chuté de 1,1% en novembre, a annoncé mercredi le département du Commerce, la deuxième baisse mensuelle consécutive.

Les économistes interrogés par Wolters Kluwer Blue Chip Economic Indicators prévoient une croissance de 3,8% au quatrième trimestre. Mais JPMorgan Chase s’attend à ce que le PIB baisse légèrement au début de l’année prochaine.

Travaux

Le chômage devrait se maintenir à 6,7% d’ici la fin de l’année, en baisse par rapport aux 7,6% prévus par la Fed en juin. Le taux de chômage a chuté plus rapidement que ne le prévoyaient les responsables de la Fed.

L’économie a récupéré 12,3 millions, ou 56%, des 22,2 millions d’emplois supprimés en mars et avril, car les travailleurs en congé ont été rappelés, mais cela signifie que l’emploi est toujours de 9,8 millions d’emplois en deçà de son niveau d’avant la pandémie et qu’il est probable que ceux-ci les récupèrent. être beaucoup plus ardu. Des millions de travailleurs ont été définitivement licenciés et plus de 100 000 petites entreprises ont fermé définitivement.

Inflation

L’inflation annuelle devrait rester stable et clôturer 2020 à 1,2%, a déclaré la Fed, inchangée par rapport à ses prévisions précédentes, avant de remonter à 1,8% en 2021, légèrement au-dessus de son estimation précédente. Une mesure de base qui supprime les produits alimentaires et énergétiques volatils devrait terminer l’année à son 1,4 actuel, en dessous de l’estimation précédente de 1,5%.

L’inflation s’est accélérée alors que les tarifs des compagnies aériennes, les tarifs des hôtels et les prix de la location de voitures et des assurances se sont effondrés au début de la crise dans un contexte de demande croissante. Pourtant, l’inflation reste bien en dessous de l’objectif de 2% de la Fed, et Powell a noté qu’elle s’est stabilisée récemment.