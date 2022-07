La Fed prépare une nouvelle hausse des taux alors que Wall Street se demande ce qui va suivre

Les employeurs américains ont ajouté 372 000 emplois en juin et les salaires continuent de grimper fortement. Les dépenses de consommation ont quelque peu diminué, mais moins que prévu. Alors que le marché du logement ralentit, les loyers continuent d’augmenter dans de nombreux marchés.

De plus, les perspectives d’inflation sont risquées. Alors que les prix du gaz ralentissent pour l’instant, les risques d’une résurgence sont à venir, car, par exemple, les efforts de l’administration pour imposer un plafond mondial sur les prix des exportations de pétrole russe pourraient échouer. La hausse des loyers signifie que les coûts du logement pourraient contribuer à maintenir l’inflation à un niveau élevé.

Alors que M. Powell a clairement indiqué lors de sa conférence de presse de juin que des hausses de taux de trois quarts de point étaient hors de l’ordinaire et qu’il «ne s’attendait pas» à ce qu’elles soient courantes, les responsables de la Fed ont également clairement indiqué qu’ils aimeraient voir un série de lectures de ralentissement de l’inflation avant de se sentir plus confiant que les hausses de prix sont sous contrôle.

“Nous, à la Fed, devons être très délibérés et intentionnels pour continuer sur cette voie d’augmentation de notre taux d’intérêt jusqu’à ce que nous obtenions et voyions des preuves convaincantes que l’inflation a pris un tournant”, a déclaré Loretta Mester, présidente de la Federal Reserve Bank of Cleveland. a déclaré dans une interview à Bloomberg ce mois-ci.

La banque centrale obtiendra une nouvelle lecture de l’indice des dépenses de consommation personnelle – son indicateur d’inflation préféré – vendredi. Ces données seront pour juin, et on s’attend à ce qu’elles montrent une inflation rapide continue à la fois sur une base globale et après la suppression des prix volatils des aliments et du carburant. L’indice du coût de l’emploi, une mesure des salaires et des avantages que la Fed surveille de près, sera également publié ce jour-là et devrait montrer une augmentation rapide de la rémunération.

Compte tenu de la récente baisse des prix à la pompe à essence, au moins deux mois de lectures d’inflation plus lentes d’ici septembre sont possibles – mais pas garantis.

“Ils ne peuvent pas laisser entendre prématurément qu’ils pensent que la victoire sur l’inflation est imminente”, a écrit M. Shepherdson de Pantheon.