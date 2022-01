La Fed prépare le terrain pour une hausse des taux. Voici ce que cela signifie pour vous

« Avec une inflation bien supérieure à 2% et un marché du travail solide, le Comité s’attend à ce qu’il soit bientôt approprié de relever la fourchette cible du taux des fonds fédéraux », a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

À l’issue de sa réunion de deux jours, la banque centrale a déclaré qu’elle annulerait agressivement les achats d’obligations de l’année dernière après que divers rapports sur l’inflation aient atteint leurs plus hauts niveaux depuis des décennies.

« L’effet cumulé des hausses de taux est ce qui va vraiment avoir un impact sur l’économie et les budgets des ménages », a-t-il ajouté.

De plus, la première hausse des taux ne sera que le début, a noté McBride. « La dernière fois que la Fed a relevé ses taux, elle l’a fait neuf fois en trois ans. »

Maintenant que les politiques d’argent facile de la banque centrale sont sur le point de prendre fin, les consommateurs devront payer plus pour emprunter et bénéficieront encore à peine de meilleurs taux sur leurs dépôts.

Le taux des fonds fédéraux, qui est fixé par la banque centrale, est le taux d’intérêt auquel les banques s’empruntent et se prêtent au jour le jour. Bien que ce ne soit pas le taux que paient les consommateurs, les décisions de la Fed affectent toujours les taux d’emprunt et d’épargne qu’ils voient tous les jours.

« Attendre vous a coûté beaucoup de temps », a déclaré McBride de Bankrate. « Si vous payez un taux supérieur à 4%, vous pouvez toujours en bénéficier mais ce sera plus modeste. »

À mesure que les taux augmentent, il y a moins d’opportunités de refinancement, bien que les emprunteurs avec une bonne cote de crédit puissent toujours trouver des taux annuels en pourcentage autour de 3,25 % pour un prêt de refinancement à taux fixe sur 30 ans et de 2,62 % pour un prêt à taux fixe sur 15 ans. taux de prêt, selon Lending Tree.

Si les taux augmentent à 4,5 %, vous paierez 131 $ de plus par mois ou 1 572 $ de plus chaque année, et 47 160 $ ​​sur la durée du prêt.

Le même prêt hypothécaire à taux fixe de 300 000 $ sur 30 ans vous coûterait environ 1 389 $ par mois à 3,75 %, alors qu’il vous en coûterait 1 432 $ à un taux de 4 %. C’est une différence de 43 $ par mois, ou 516 $ par an, et 15 480 $ sur la durée du prêt, selon LendingTree.

Le prêt immobilier à taux fixe moyen sur 30 ans a déjà augmenté à 3,75 %, et devrait grimper à 4 % d’ici la fin de 2022, selon Jacob Channel, analyste économique principal chez LendingTree.

Alors que la Fed annule ses achats d’obligations, les taux fixes à long terme les taux hypothécaires sont légèrement plus élevés, car ils sont influencés par l’économie et l’inflation.

« Les acheteurs qui s’inquiètent de l’impact de la hausse des taux sur eux devraient s’efforcer d’améliorer leur pointage de crédit et d’économiser le plus d’argent possible avant de demander un prêt », a déclaré Channel.

« Plus ils peuvent consacrer d’argent à un acompte et plus leur pointage de crédit est élevé, meilleur est le taux qui leur sera probablement proposé. »

Et « même s’ils augmentent, les taux hypothécaires d’aujourd’hui sont encore relativement bas d’un point de vue historique », a-t-il ajouté.