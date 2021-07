La Fed pourrait sembler plus inquiète pour Covid et moins prête à resserrer

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, témoigne lors d’une audience du sous-comité de surveillance et de réforme de la Chambre des États-Unis sur la crise des coronavirus, à Capitol Hill à Washington, le 22 juin 2021.

Les observateurs de la Fed s’attendent à ce que les responsables discutent de la réduction de leurs achats mensuels minimum de 120 milliards de dollars de titres du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires. Ils s’attendent également à ce qu’il commence à se dérouler à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine.

La Fed publie une déclaration mercredi à 14 h HE, à l’issue de sa réunion de deux jours. Le président Jerome Powell s’adresse aux médias à 14 h 30

« C’était censé être la réunion où ils se concentraient vraiment sur le tapering », a déclaré Mark Cabana, responsable de la stratégie de taux courts américains chez Bank of America. « Nous pensons que le marché va finir par entendre Powell sonner de neutre à accommodant, du moins du point de vue du marché des taux, principalement parce qu’il va continuer à parler des risques à la baisse de Covid. »

Lorsque la Fed sortira de sa réunion de juillet mercredi après-midi, cela peut sembler un peu plus enclin à maintenir sa politique ultra-facile qu’on ne l’avait prévu il y a quelques semaines à peine.

« Dans la déclaration du FOMC, ils parlent de la façon dont la trajectoire de l’économie dépend de la trajectoire de Covid », a déclaré Cabana. « À cause de cela, ils vont naturellement sembler prudents. Ils parleront de réduction, mais cela semblera une formalité étant donné qu’ils devront noter qu’il y a des risques de baisse croissants. »

Powell devrait également s’en tenir à l’idée que la récente poussée d’inflation est temporaire et qu’elle s’estompera après une explosion de dépenses refoulées de la demande et à mesure que les problèmes de chaîne d’approvisionnement seront résolus.

On s’attend généralement à ce que la Fed commence à discuter sérieusement du recul de ses achats d’obligations fin août lors de son symposium de Jackson Hole ou lors de sa réunion de septembre. Le ralentissement des achats était attendu par certains avant la fin de l’année.

Mais Cabana s’attend à ce que la Fed commence à se réduire au début de l’année prochaine, réduisant uniformément les achats d’hypothèques et de bons du Trésor sur une période de 10 mois.

« Je pense que la résurgence de Covid repousse l’idée qu’ils vont commencer à diminuer au quatrième trimestre », a-t-il déclaré. « Je pense que nous pouvons tous être d’accord si nous vivons avec Covid plus longtemps que nous le pensions, l’inflation devient potentiellement beaucoup moins préoccupante car la demande va diminuer. Dans ce contexte, nous pensons qu’il y a vraiment une chose … qui compte dans le monde, et c’est la voie de ce virus. »

Cabana a déclaré qu’il s’attend à ce que la Fed signale lors de sa réunion de septembre qu’elle ralentira les achats d’obligations. Il attend également de Powell que les achats ne soient pas nécessairement mécaniques et que la Fed pourrait les ralentir ou les accélérer si elle le souhaite.

On s’attend généralement à ce que la Fed prenne jusqu’à un an pour mettre fin aux achats et, à ce stade, elle pourrait être ouverte à une augmentation des taux d’intérêt. Dans ses prévisions, elle prévoit deux hausses de taux d’intérêt en 2023.

« Il va devoir admettre que la variante delta rend l’incertitude sur les perspectives beaucoup plus élevée. Il doit faire très attention aux mots qu’il utilise », a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez Grant Thornton. Les économistes ont déclaré que la variante delta n’apparaissait pas encore dans les données économiques, mais elle pourrait le faire.

« Le problème est qu’il est maintenant plus difficile de résoudre ces problèmes de chaîne d’approvisionnement », a-t-elle déclaré. « Cela peut également freiner la demande. … Je ne serais pas surpris de voir des gens annuler leur entrée dans les restaurants. »

Le Les Centers for Disease Control and Prevention devaient recommander mardi que même les personnes vaccinées devraient porter des masques à l’intérieur dans les zones où les taux de transmission de Covid sont élevés. Le vrai risque pour l’économie est que la variante de propagation ralentisse la réouverture ou oblige les écoles à rester fermées.

Swonk a déclaré que la Fed parlait de réduction progressive et que certains membres l’encourageaient le plus tôt possible. Mais si la variante Covid commence à avoir un impact sur l’économie, cela pourrait affecter les discussions.

« Cela pourrait changer leur calendrier de conicité. Je ne pense pas qu’ils veuillent changer quoi que ce soit pour l’instant parce qu’ils veulent voir ce qui se passe en premier », a-t-elle déclaré. « La chose la plus importante à propos du tapering est de savoir si les marchés financiers peuvent continuer à fonctionner pendant qu’ils traversent cela? Tout dépendra de notre capacité à suivre un modèle britannique et à en arriver au point où il est à nouveau plus gérable. »

Jim Caron, responsable des stratégies macro mondiales chez Morgan Stanley Investment Management, a déclaré qu’il s’attendait à ce que Powell sonne autant qu’il l’a fait lors de son récent témoignage au Congrès sur l’économie.

« Comme il l’a dit dans son témoignage semestriel, ‘Les choses s’améliorent, mais nous sommes peut-être encore loin d’atteindre de nouveaux progrès substantiels' », a déclaré Caron. « Je pense qu’ils vont dire qu’ils ont parlé de réduction, mais il reviendra sans qu’aucune décision n’ait encore été prise. »