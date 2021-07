La Fed pourrait être un catalyseur surprise pour les marchés en semaine de vacances

« Notre scénario de base est que les taux augmentent, mais pour que cela augmente, vous avez besoin d’un catalyseur pour y arriver », a déclaré Brian Daingerfield, responsable de la stratégie G10 FX Amériques chez NatWest Markets. « Soit la Fed doit aller de l’avant de manière agressive sur le tapering, soit vous devez obtenir des données vraiment bouleversantes, et vous n’en avez pas non plus. »

Il y a très peu de rapports économiques à noter, à part les données des services ISM de mardi. Mais le compte rendu de la Fed de sa dernière réunion sera publié mercredi après-midi, et il est possible que le marché en apprenne davantage sur les discussions en coulisses de la banque centrale sur la liquidation de son programme d’assouplissement quantitatif.

« Rappelez-vous, Powell a dit qu’ils ne parlaient pas de parler de réduction progressive », a-t-il déclaré, se référant aux commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, juste après la réunion d’avril. « Rappelez-vous, Powell était très dédaigneux, puis le procès-verbal a révélé une sorte de dérive au comité. »

Le procès-verbal de la réunion d’avril a surpris les investisseurs lorsqu’ils ont noté que « un certain nombre de participants » ont déclaré qu’il serait approprié de commencer à discuter des achats d’obligations dégressifs lors des prochaines réunions si l’économie continue de progresser rapidement. Après la réunion de juin, Powell a révélé des discussions préliminaires sur la réduction des achats d’obligations. La Fed a également présenté une nouvelle prévision qui comprenait deux hausses de taux en 2023, là où aucune n’avait été indiquée auparavant.

Le marché est très sensible aux détails du programme d’achat d’obligations de la Fed puisque la fin de cette mesure ouvrirait la porte à la banque centrale pour augmenter les taux d’intérêt. L’environnement de taux bas a été à l’origine des gains robustes du marché boursier depuis que la Fed a tout mis en œuvre pour aider l’économie à traverser la pandémie. La réduction des achats mensuels d’obligations de 120 milliards de dollars serait le premier recul de ces mesures extraordinaires.

« Il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur la réflexion de la Fed sur la réduction », a déclaré Daingerfield. Il a déclaré que les informations clés seraient le moment où il envisage de commencer, la rapidité avec laquelle il mettra fin au programme et la manière dont il décide de répartir ses achats mensuels actuels de 80 milliards de dollars en bons du Trésor et de 40 milliards de dollars en titres hypothécaires.

« Ces détails ont vraiment de l’importance. Sont-ils entrés dans cette conversation à propos des détails? Plus ils ont discuté de détails, plus il est probable qu’ils cherchent à aller de l’avant plus tôt », a déclaré Daingerfield. Les observateurs de la Fed attendent largement plus de détails sur la réduction du programme obligataire autour de son symposium annuel à Jackson Hole, Wyoming, fin août, puis commencent à ralentir les achats plus tard cette année ou au début de 2022.

Pour l’instant, le ton positif du marché obligataire a aidé les actions. Le rendement à 10 ans, qui évolue à l’opposé du prix, a chuté par rapport à son plus haut de l’année d’environ 1,75 %. A ce niveau, la technologie et les parts de croissance étaient sous pression.

Mais ils ont fait un retour alors que les taux se situent dans une fourchette inférieure à 1,6%. Le 10 ans était à 1,43% vendredi, et bien que la baisse du taux puisse aider les actions technologiques, le niveau de rendement contraste fortement avec une économie qui devait croître de plus de 10% au deuxième trimestre.

Ce rythme devrait ralentir, mais la croissance pour l’année devrait être robuste à plus de 7 %.

Transition technologique

Le stratège en chef des investissements de Citi Private Bank, Steven Wieting, a déclaré qu’avec le pic de l’économie, le moment est venu pour les investisseurs de commencer la transition vers les actions technologiques et de croissance du commerce cyclique populaire.

« Nous voyons cela comme une période temporaire de distorsions massives, et dans un an, nous serons sur une eau plus stable », a-t-il déclaré. « Je pense que cela donne aux gens, y compris à nous, une raison de s’éloigner des transactions de rebond cycliques pour se tourner vers des opportunités de croissance durable. »

Depuis le début de l’année, les valeurs cycliques ont été parmi les plus performantes. Les actions énergétiques sont en hausse de 44% avec le rebond des prix du pétrole, et les financières ont rebondi de près de 25%. En revanche, les actions de croissance du S&P 500 sont en hausse de 14,4%, légèrement à la traîne du gain de 15,5% du S&P 500. Les actions technologiques n’ont augmenté que de 14,3% depuis le début de l’année.

Un domaine que Wieting aime maintenant est les soins de santé mondiaux. Le secteur des soins de santé du S&P 500 était en hausse de 12,5 % pour l’année jusqu’à présent.

« Les soins de santé sont surperformants en milieu de cycle. Les soins de santé font partie de l’économie qui n’a pas chuté aussi brutalement », a-t-il déclaré. « Les bénéfices et les revenus ont augmenté modérément chaque année depuis le milieu des années 80. » Il a déclaré que le secteur était en retard de 10 points de pourcentage par rapport au S&P 500 depuis la fin de 2019 et avait une valorisation bon marché. Les grandes actions pharmaceutiques sont parmi les meilleurs payeurs de dividendes.

Pour les principaux secteurs, sur une base de 12 mois, les secteurs cycliques de l’industrie, des matériaux et de l’énergie ont tous augmenté de plus de 40 %, et la technologie a enregistré un gain similaire de 42 %.

« Les actions de croissance sont restées riches. Les actions de valeur ont complètement rattrapé les actions de croissance sur 12 mois, mais la valorisation n’a pas été battue par les actions de croissance », a-t-il déclaré. « Progressivement, nous allons obtenir des performances plus soutenues de la technologie après cette période où elle a stagné. »

Wieting a déclaré qu’un domaine particulièrement attrayant est la cybersécurité, où la demande est forte en tant que « dépenses technologiques essentielles », mais le secteur n’est allé nulle part.

Par exemple, l’ETF iShares Cybersecurity and Tech IHAK est juste en dessous de son plus haut de 52 semaines établi en janvier, et l’ETF Global X Cybersecurity ETF BUG se négocie environ un dollar en dessous de son plus haut de février.

Wieting a déclaré qu’il aimait certains noms d’énergie alternative et les entreprises impliquées dans la numérisation, y compris la fintech.

Il s’attend à ce que le marché boursier global évolue à la hausse, mais pas au même rythme rapide.

« Nous voulons commencer à éloigner les portefeuilles des simples jeux de rebond. … Nous faisons la transition en sachant que nous avons enregistré une surperformance significative au cours de la dernière année avec une valeur cyclique. Cela a rendu les gens à l’aise d’investir dans des actions lorsque nous avons pu montrer à quel point elles étaient bon marché. , » il a dit.

Calendrier de la semaine à venir

lundi

Fête de l’indépendance observée

Mardi

9h45 Services PMI

10h00 Services ISM

Mercredi

10h00 SOUS-TÊTES

14h00 procès-verbal du FOMC

jeudi

8h30 Demandes de chômage

15h00 Crédit à la consommation

Vendredi

10h00 Commerce de gros