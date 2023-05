La Fed pourrait être forcée de défier les attentes du marché et d’augmenter: économiste

Selon Daniele Antonucci, économiste en chef et macro stratège chez Quintet Private Bank, la Réserve fédérale américaine pourrait être contrainte de défier les attentes du marché en augmentant à nouveau les taux d’intérêt de manière agressive plus tard cette année si l’inflation persiste et les marchés du travail tendus.

Après avoir augmenté de 25 points de base pour amener le taux des fonds fédéraux dans la fourchette cible de 5% à 5,25% au début du mois, le marché évalue à environ 60% la probabilité que la banque centrale interrompe son cycle de resserrement monétaire lors de sa réunion de juin, selon du groupe CME Suivi Fed Watch des prix sur le marché à terme des fonds fédéraux.

La Fed a augmenté rapidement au cours de l’année écoulée dans le but de contenir une inflation vertigineuse, mais le marché s’attend à ce que les décideurs commencent à réduire les taux avant la fin de l’année. L’inflation globale annuelle est tombée à 4,9 % en avril, son plus bas depuis deux ans, mais reste bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed.

Parallèlement, le marché du travail reste tendu, les demandes d’assurance-chômage augmentant mais toujours à des niveaux historiquement bas. La croissance de l’emploi a également atteint 253 000 en avril malgré le ralentissement de l’économie, tandis que le chômage s’établissait à 3,4 %, son niveau le plus bas depuis 1969. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,5 % pour le mois et de 4,4 % par rapport à il y a un an, tous deux plus élevés que prévu.

Antonucci a déclaré vendredi à « Squawk Box Europe » de CNBC que Quintet n’était pas d’accord avec la tarification par le marché des baisses de taux plus tard dans l’année.

« Nous pensons qu’il s’agit d’une pause belliciste – ce n’est pas un pivot de belliciste à dovish – c’est une pause, le niveau d’inflation est élevé, le marché du travail est tendu, et donc les marchés peuvent être déçus si la Fed ne baisse pas les taux, » il a dit.