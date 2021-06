La Fed pourrait être confrontée à un problème d’emploi dans sa lutte contre l’inflation

La construction de maisons unifamiliales résidentielles par KB Home est montrée en construction dans la communauté de Valley Center, Californie, le 3 juin 2021. Mike Blake | Reuters

Si le point de vue de la Réserve fédérale sur l’inflation l’emporte, quelques éléments clés doivent aller de l’avant, en particulier lorsqu’il s’agit de remettre les gens au travail. Résoudre le casse-tête des emplois a été la tâche la plus délicate pour les décideurs politiques à l’ère de la pandémie de coronavirus, avec près de 10 millions de travailleurs potentiels toujours considérés comme au chômage même si le nombre de postes ouverts a atteint un record de 9,3 millions en avril, selon les dernières données de le département américain du Travail. Il y a une dynamique d’inflation assez simple en jeu : plus il faut de temps pour remettre les gens au travail, plus les employeurs devront payer. Ces salaires plus élevés déclencheront à leur tour des prix plus élevés et pourraient conduire à des pressions inflationnistes supérieures à la normale à plus long terme que la Fed essaie d’éviter. « Malheureusement, nous voyons de bonnes raisons de penser que la participation au marché du travail pourrait ne pas revenir rapidement à son

niveau pré-Covid « , a déclaré Ian Shepherdson, économiste en chef chez Pantheon Macroeconomics, dans une note. » Quoi qu’il se passe ici, la Fed a besoin d’un grand nombre de ces personnes pour retourner sur le marché du travail à l’automne. « Le rythme de l’inflation est d’une importance cruciale pour la trajectoire économique. Une inflation trop élevée pourrait forcer la Fed à resserrer sa politique monétaire plus rapidement qu’elle ne le souhaite, provoquant des effets en cascade sur une économie dépendante de la dette et donc fortement liée à des taux d’intérêt bas. Les prix à la consommation ont augmenté à un rythme de 5 % en glissement annuel en mai, le rythme le plus rapide depuis la crise financière. Les économistes, cependant, ont généralement convenu qu’une grande partie de ce qui est à l’origine de la poussée rapide de l’inflation est due à des facteurs temporaires qui s’atténueront à mesure que la reprise se poursuivra et que l’économie reviendra à la normale après le choc pandémique sans précédent.

C’est loin d’être certain, cependant. La jauge d’inflation « collante » de la Fed d’Atlanta, ou prix des biens qui ont tendance à ne pas fluctuer beaucoup dans le temps, a augmenté de 2,7 % en glissement annuel en mai pour la croissance la plus forte depuis avril 2009. Une mesure distincte de l’IPC « flexible », ou des prix qui ont tendance à changer fréquemment, a augmenté de 12,4%, le plus rapide depuis décembre 1980. Dans leurs prévisions les plus récentes, les responsables de la Fed ont évalué l’inflation sous-jacente à 2,2 % pour l’ensemble de 2021 ; Shepherdson a déclaré que les chiffres actuels suggèrent quelque chose de plus proche de 3,5%. « C’est un énorme échec, et cela constitue potentiellement une menace sérieuse pour la vision bénigne de la Fed de l’inflation à moyen terme en raison de son impact potentiel sur le marché du travail », a déclaré Shepherdson.

Qu’est-ce qui retient les travailleurs à la maison

Les sondages montrent une variété de facteurs qui empêchent les travailleurs d’accepter un emploi : inquiétudes les problèmes de garde d’enfants, en particulier pour les femmes, et les allocations de chômage améliorées qui sont supprimées dans environ la moitié des États et expireront entièrement en septembre. Du point de vue des employeurs, les inquiétudes concernant l’inadéquation des compétences persistent depuis plusieurs années et se sont aggravées pendant la pandémie. Par exemple, une enquête de la société d’apprentissage en ligne Coursera a montré que les États-Unis sont tombés au 29e rang mondial pour les compétences numériques nécessaires pour les emplois de niveau d’entrée très demandés. Le dilemme est omniprésent dans les affaires américaines de nos jours.

Tous mes clients ont du mal à recruter à des niveaux dont ils ont besoin pour vraiment passer de l’autre côté de cette vague. David Wilkinson président de NCR Retail

David Wilkinson, président de NCR Retail, le fabricant de caisses enregistreuses qui fournit désormais une variété de produits et de services à l’industrie, a déclaré qu’il voyait « une crise du travail » se dérouler. « Alors que la main-d’œuvre devient plus difficile à trouver, que la main-d’œuvre devient plus chère, l’autre côté de l’inquiétude inflationniste est qu’à mesure que les prix augmentent, le coût de la vie augmente et vous devez payer plus les gens car ils demandent plus », a déclaré Wilkinson. . « Tous mes clients ont du mal à recruter à des niveaux dont ils ont besoin pour vraiment passer de l’autre côté de cette vague. » Bien qu’il pense que l’inflation finira par baisser par rapport à son niveau actuel, il s’attend à ce qu’elle soit supérieure aux 2 % qui ont prévalu pendant la majeure partie de la période post-crise financière. La mise en œuvre de la technologie s’est accélérée pendant l’ère Covid. Bien que cela se poursuive, Wilkinson a déclaré qu’il s’attend également à ce que les détaillants paient des salaires plus élevés pour répondre à la demande de main-d’œuvre. « Nous constatons une concentration accrue sur le travailleur dans le commerce de détail, et cela tient en partie à l’expérience, à la technologie dont ils ont besoin pour faire le travail, et en partie à la volonté de payer », a-t-il déclaré. « Cela a ramené cela au premier plan. » Gérer son chemin à travers les différentes dynamiques pourrait s’avérer difficile pour la Fed. Les tentatives précédentes de normalisation de la politique au fil des ans ont largement échoué, la banque centrale ayant dû revenir au monde de l’impression monétaire à intérêt zéro qui est apparu pendant la crise financière.

« La Fed est piégée », a écrit Joseph LaVorgna, économiste en chef pour les Amériques chez Natixis et ancien économiste en chef pour le Conseil économique national. Alors que LaVorgna considère que l’inflation reste relativement sous contrôle, il pense que la Fed pourrait faire face à des problèmes de pressions déflationnistes. La Fed n’aime pas une inflation trop faible, car elle crée un cycle de faibles anticipations qui restreint la politique monétaire en période de ralentissement. « La pression politique pour ne rien faire sera intense » alors que la dette publique augmente, a déclaré LaVorgna. « Si la Fed ne peut pas (ou ne veut pas) supprimer les accommodements politiques excessifs lorsque l’économie est en plein essor, comment les décideurs peuvent-ils le faire lorsque la croissance ralentit invariablement? »

Les marchés parient sur la Fed

En effet, les marchés ne s’attendent pas du tout à un grand mouvement de politique. Les rendements du Trésor ont en fait chuté depuis le rapport de jeudi sur l’indice des prix à la consommation plus chaud que prévu, et les prix du marché n’indiquent désormais aucune hausse des taux jusqu’en septembre 2022 environ et un taux des fonds fédéraux de seulement 1% jusqu’en mai 2026. UNE rapport vendredi de l’Université du Michigan a également montré que les consommateurs réduisaient leurs anticipations d’inflation, avec des perspectives pour l’année à venir à 4%, contre 4,6% dans la dernière enquête, et à 2,8% sur cinq ans, contre 3% mais toujours bien au-dessus de la L’objectif de 2 % de la Fed. « Malgré toutes les craintes que la Fed ne soit amenée à resserrer sa politique rapidement pour freiner l’inflation, nous pensons que les responsables seront tout aussi inquiets d’un ralentissement de la reprise de l’activité réelle », a écrit Michael Pearce, économiste américain senior chez Capital Economics.

