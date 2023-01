La Fed pourrait enfin gagner la guerre contre l’inflation. Mais à quel prix ?

On peut affirmer que le TARP a fonctionné, ou du moins n’a pas échoué : le système financier s’est rétabli, le programme a fini par coûter moins cher que prévu initialement et, comme Kashkari aime à le souligner, le gouvernement a fini par réaliser un profit sur le renflouement de les banques. Mais c’était extrêmement impopulaire : alors que des millions d’Américains ont perdu leurs maisons et leurs économies, les Wall Streeters qui ont fait chuter l’économie ont été sauvés de leur propre cupidité et folie. Même s’il est devenu un objet de mépris, Kashkari dit qu’il comprend la rage ressentie par les gens : le renflouement était contraire à l’esprit du capitalisme et, comme il le dit, « lorsque vous violez les croyances fondamentales d’une société, je pense que cela mène à une grande colère. La colère a été exacerbée lorsqu’aucun des principaux coupables n’a fait l’objet d’un procès. Kashkari dit que le TARP était nécessaire pour sauver l’économie mais a contribué à alimenter la réaction populiste qui a déstabilisé notre politique.

La crise de 2007-2009 a également provoqué un changement dans sa façon de penser le monde. Ayant grandi à Akron, dans l’Ohio, il était l’Alex Keaton de sa maison : alors que le reste de la famille était politiquement libéral, il était un fanboy de Ronald Reagan, attiré par l’individualisme robuste que Reagan défendait. Lorsque Kashkari est arrivé à Washington des années plus tard, il était en quelque sorte un puriste du marché libre. Le bouleversement financier a brisé sa croyance en un capitalisme sans entraves. Il a maintenant réalisé que “le capitalisme peut faire des choses, de grandes choses, vraiment mal” et qu'”il était important d’avoir des réglementations solides pour se protéger contre les risques les plus graves”.

Après avoir quitté le département du Trésor en mai 2009, Kashkari s’est retiré dans la Sierra Nevada, où il a vécu dans une cabane, abattu des arbres et aidé Paulson à écrire ses mémoires. Après son séjour dans les bois, il a accepté un emploi chez Pimco, une société de négoce d’obligations à Newport Beach, en Californie. Mais ce fut une période agitée pour Kashkari ; le travail ne le passionnait pas et il était en instance de divorce (il s’est remarié depuis et est père de deux jeunes enfants). Il a finalement décidé que, malgré toutes les critiques et le ridicule auxquels il était confronté à cause du TARP, il voulait retourner dans la fonction publique. En 2014, il a remporté l’investiture républicaine au poste de gouverneur de Californie et a affronté le titulaire, Jerry Brown, aux élections générales. Kashkari a mené une campagne fougueuse et chimérique – il a passé une semaine à vivre comme un sans-abri à Fresno – mais a été battu par Brown, qui a gagné avec 60 % des voix.

L’année suivante, il a été approché par une société de recrutement de cadres qui aidait la Federal Reserve Bank de Minneapolis à trouver un nouveau président. La Fed de Minneapolis fait partie d’un réseau de banques régionales qui composent la Réserve fédérale, qui a été créée en 1913 et qui est presque aussi compliquée que l’économie qu’elle aide à gérer. Les sept gouverneurs de la Fed sont basés à Washington et sont des employés fédéraux. Tous sont nommés par le président et soumis à la confirmation du Sénat. Les banques régionales de la Fed sont quasi publiques – elles ont été créées par le Congrès mais fonctionnent comme des sociétés privées et sont détenues collectivement par les banques dans les zones qu’elles desservent. Bien que les Feds régionaux aient tous des conseils d’administration qui choisissent leurs présidents, chaque président régional de la Fed doit être approuvé par les gouverneurs de la Fed. Ils servent ensuite des mandats de cinq ans.

Kashkari aurait pu sembler un candidat improbable pour diriger la Fed de Minneapolis. Il n’avait aucun lien avec le district qu’il représente, qui comprend le Minnesota, le Montana, les Dakotas, certaines parties du Wisconsin et la péninsule supérieure du Michigan. De plus, il n’était pas économiste ; Les responsables de la Fed ne sont pas tenus d’être des économistes, mais ses cinq prédécesseurs les plus récents à la Fed de Minneapolis l’étaient. (Jerome Powell n’est pas non plus économiste, mais il a été gouverneur de la Fed pendant près de six ans avant d’être promu président en 2018.) La candidature de Kashkari au poste de gouverneur s’est avérée être une autre grève contre lui. La Fed garde avec zèle son indépendance vis-à-vis des branches élues et est sensible à tout ce qui suggère une politisation. Kashkari craignait que son incursion dans la politique électorale ne soit un facteur décisif.

Cela s’est avéré ne pas être le cas : la Fed de Minneapolis recherchait quelqu’un avec une expérience en matière d’élaboration de politiques et de gestion, ainsi qu’un soupçon de charisme, et Kashkari a été embauché. Il insiste sur le fait qu’il ne considérait pas le travail comme une chance de rédemption ou comme une opportunité de réhabiliter son image. Mais dans les années qui ont suivi la crise financière, il était devenu de plus en plus troublé par des problèmes tels que l’écart de richesse raciale, et il pensait que la Réserve fédérale était particulièrement bien placée pour les braquer. Il n’avait pas été envahi par la partisanerie et pouvait objectivement examiner les disparités économiques d’une manière que le Congrès, par exemple, ne pouvait pas. Et Kashkari voulait que la Fed de Minneapolis soit à la pointe de cet effort.

Pendant de nombreuses années, la Fed de Minneapolis était une vedette de ce que l’on appelait familièrement l’économie « d’eau douce », ainsi nommée parce qu’elle était issue de plusieurs universités de la région des Grands Lacs. En termes plus grossiers, le camp de l’eau douce croyait que l’économie pouvait généralement se guérir et que l’intervention du gouvernement était généralement inutile. Cela s’étendait à la Fed et à la politique monétaire : l’opinion d’eau douce était que la tâche principale de la banque centrale était de contrôler l’inflation, et ses partisans désapprouvaient l’idée d’utiliser les taux d’intérêt pour tenter de relancer une économie en difficulté ou, pire encore, pour stimuler l’emploi. La crise financière mondiale, un échec cataclysmique du marché, a été considérée par de nombreux observateurs comme un coup mortel pour l’école de l’eau douce. Que Kashkari, de toutes les personnes, se soit retrouvé à la Fed de Minneapolis, de tous les endroits, était une coda intrigante pour les événements de 2007-9.