La Fed ordonne aux grandes banques de divulguer comment elles se préparent aux risques liés au changement climatique

Les six plus grandes banques américaines ont jusqu’à fin juillet pour montrer l’impact que le changement climatique pourrait avoir sur leurs opérations, selon les détails d’un programme pilote que la Réserve fédérale a dévoilé mardi.

Dans le cadre de l’examen, les institutions doivent montrer l’impact prévu que des événements tels que les inondations, les incendies de forêt, les ouragans, les vagues de chaleur et les sécheresses pourraient avoir sur leurs portefeuilles de prêts et leurs actifs immobiliers commerciaux. Un scénario hypothétique se concentre sur les événements dans le nord-est des États-Unis

Bien que les deux exercices présentent des similitudes, les tests de scénarios climatiques sont considérés comme distincts des tests de résistance bancaires obligatoires qui examinent l’état de préparation en cas de crise financière et économique.

“La Fed a des responsabilités étroites mais importantes concernant les risques financiers liés au climat – pour s’assurer que les banques comprennent et gèrent leurs risques matériels, y compris les risques financiers liés au changement climatique”, a déclaré le vice-président de la Fed pour la supervision, Michael S. Barr. “L’exercice que nous lançons aujourd’hui renforcera la capacité des superviseurs et des banques à analyser et à gérer les risques financiers émergents liés au climat.”

L’analyse dure au moins trois ans.

Un rapport sur la stabilité financière fin 2020 a d’abord évoqué la possibilité pour la Fed d’examiner dans quelle mesure les institutions qu’elle supervise sont préparées aux impacts économiques du changement climatique. Cela s’est produit un an après que le vice-président de la Fed, Lael Brainard, a soulevé la question pour la première fois.

Cependant, le président Jerome Powell a récemment promis que la banque centrale ne deviendrait pas un “décideur climatique” malgré les efforts du nouveau programme.

L’analyse adopte une approche à deux volets, en examinant une perspective de “risque physique”, ou les dommages causés aux personnes et aux biens par des événements inattendus liés au climat, et les “risques de transition” associés aux coûts de passage à une économie à zéro émission en 2050.

Les banques participantes incluent Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley et Wells Fargo. La date limite de soumission est le 31 juillet, et un résumé devrait être rendu public d’ici la fin de l’année, mais n’inclura pas d’informations sur les réponses spécifiques des banques.

Le rapport publié mercredi n’a pas décrit de scénario plus spécifique que les banques devraient aborder. Cependant, il a indiqué que cela impliquerait d’examiner l’impact sur les portefeuilles immobiliers résidentiels et commerciaux de “scénarios de risque avec différents niveaux de gravité” affectant le nord-est.

En outre, les banques sont invitées à “examiner l’impact de chocs de risque physiques supplémentaires pour leurs portefeuilles immobiliers dans une autre région du pays”.

La partie risque de transition consiste à se concentrer sur la manière dont les prêts aux entreprises et l’immobilier commercial seraient touchés par la décision d’atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici 2050.

Le rapport final se concentrera sur les informations agrégées fournies par les banques sur la manière dont elles intègrent les risques climatiques dans leurs plans financiers. Il n’y aura pas d’estimations sur les pertes potentielles totales des événements hypothétiques.