La Fed offre plus d’indices sur la hausse des taux

Les Américains se préparent pour la nourriture, la famille et le football jeudi, mais les investisseurs attendaient encore jusqu’à mercredi après-midi avant de commencer à remercier.

C’est parce que la Réserve fédérale a publié le procès-verbal de sa dernière réunion à 14 h HE mercredi, qui a fourni plus d’indices sur la réflexion de la banque centrale sur l’inflation et les hausses de taux d’intérêt.

Lors de sa réunion du 2 novembre, la Fed a relevé ses taux de trois quarts de point de pourcentage – sa quatrième hausse consécutive d’une telle ampleur. Mais le président de la Fed, Jerome Powell, a suggéré lors d’une conférence de presse que la Fed pourrait bientôt commencer à ralentir le rythme des hausses.

Le procès-verbal de cette réunion a montré que plusieurs autres décideurs de la Fed étaient d’accord avec l’évaluation de Powell.

“Un certain nombre de participants ont observé que, alors que la politique monétaire s’approchait d’une position suffisamment restrictive pour atteindre les objectifs du Comité, il deviendrait approprié de ralentir le rythme d’augmentation de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux”, a déclaré la Fed dans le minutes.

La Fed a ajouté qu ‘«une majorité substantielle de participants ont jugé qu’un ralentissement du rythme d’augmentation serait probablement bientôt approprié».

Les actions, qui étaient relativement plates et sinueuses avant la publication des minutes, ont sauté après leur publication. Le Dow a terminé la journée en hausse de plus de 95 points, soit 0,3%. Le S&P 500 a bondi de 0,6 % et le Nasdaq de 1 %.

D’autres membres de la Fed, notamment le vice-président Lael Brainard, avaient également fait allusion dans des discours récents à un rythme de hausse plus lent. Pourtant, il y a eu des signaux confus de la part d’autres responsables de la Fed, qui ont continué à souligner que l’inflation ne s’en va pas et doit être maîtrisée.

À cette fin, la Fed a déclaré dans le procès-verbal que l’inflation restait “obstinément élevée” et “plus persistante que prévu”.

Dans cet esprit, les traders tablent désormais sur plus de 75% de chances que la Fed n’augmente ses taux que d’un demi-point lors de sa réunion du 14 décembre, selon les contrats à terme sur le CME. C’est en hausse par rapport à une probabilité de 52% pour une hausse d’un demi-point il y a un mois, mais inférieure à une probabilité de 85% d’une augmentation d’un demi-point qui avait été évaluée la semaine dernière.

Un récent lot de rapports sur l’inflation semble suggérer que le rythme des augmentations galopantes des prix commence enfin à ralentir pour atteindre des niveaux plus gérables. Le marché du travail reste également relativement sain, bien que les chiffres les plus récents des demandes d’assurance-chômage aient augmenté par rapport à il y a une semaine.

Mais tant que le marché du travail reste ferme et que les pressions inflationnistes continuent de baisser, la Fed va probablement réduire l’ampleur de ses hausses de taux.

Certains experts craignent de plus en plus que si la Fed va trop loin avec les taux, les augmentations pourraient éventuellement trop ralentir l’économie et potentiellement conduire à un chômage beaucoup plus élevé, à des pertes d’emplois et même à une récession.

Les hausses de taux de la Fed ont eu un impact clair sur le marché du logement, la flambée des taux hypothécaires contribuant à freiner les ventes de maisons.

Pourtant, Wall Street est de plus en plus convaincue que la Fed pourrait réussir un soi-disant atterrissage en douceur. Le Dow a grimpé de 14 % en octobre, son meilleur mois depuis janvier 1976. Le Dow a encore augmenté de 4,5 % en novembre et n’a baissé que de 6 % cette année.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont également rebondi de manière significative depuis octobre, mais ces deux indices boursiers plus larges restent plus fortement en baisse pour l’année que le Dow Jones.