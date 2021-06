La Fed ne peut pas contrôler l’inflation et les entreprises américaines sont inquiètes

Mais au cours des deux dernières semaines, le marché a rebondi après une réunion après la réunion de la Fed pour établir de nouveaux records parce que la Fed est restée convaincue que l’inflation est transitoire et que les données nationales les plus récentes sur l’indice des prix ont soutenu la politique. Alors que les comparaisons de l’indice des prix d’une année à l’autre culminent, les augmentations d’un mois à l’autre se sont modérées, comme dans l’indice des dépenses de consommation personnelle de la semaine dernière.

« Les consommateurs dépensent plus vite que les entreprises et les gouvernements ne peuvent augmenter leur rythme. Le résultat a été des frictions lors du retour. Cela signifie de la chaleur », a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez Grant Thornton.

L’enquête a été menée du 1er juin au 16 juin auprès de 41 membres du CNBC Global CFO Council, qui représente certaines des plus grandes entreprises publiques et privées au monde, gérant collectivement plus de 5 000 milliards de dollars de valeur marchande dans une grande variété de secteurs. L’enquête s’est terminée le deuxième jour de la récente réunion du Federal Open Market Committee au cours de laquelle la Fed a parlé plus explicitement de l’inflation et la prévision d’une hausse des taux a été avancée.

Les directeurs financiers basés aux États-Unis considèrent l’inflation comme le plus grand facteur de risque externe auquel leurs entreprises sont confrontées, selon l’enquête du CNBC Global CFO Council pour le deuxième trimestre, dépassant Covid-19, la cybersécurité et la demande des consommateurs. Le bond des inquiétudes en matière d’inflation d’un trimestre à l’autre était important, pratiquement aucun directeur financier ne l’ayant cité dans l’enquête du premier trimestre 2021.

Swonk s’attend à ce que les tensions persistent. « La bonne nouvelle est que la plupart de l’inflation que nous observons semble être transitoire. La mauvaise nouvelle est qu’elle est plus sévère et plus durable que beaucoup, y compris la Réserve fédérale, ne s’y attendaient. Il n’y a pas vraiment de mémoire musculaire pour C’est la première fois que les travailleurs ont un effet de levier depuis la fin des années 1990. Ajoutez la vague de retraite et la perte d’immigration, qui glissait rapidement avant la pandémie, et les pénuries vont être plus fréquentes. «

Les chiffres récents de l’inflation sont plus conformes à ce que la Fed s’attendait, et non à une augmentation persistante des prix, a déclaré Erik Lundh, économiste principal au Conference Board. Sur une base mensuelle, les augmentations de prix sont toujours élevées avant la pandémie, mais elles ont diminué par rapport à avril.

Au cours des 6 prochains mois, le plus grand groupe de directeurs financiers américains (57 %) s’attend à ce que le coût de la main-d’œuvre augmente le plus, le coût des matières premières étant cité par 38 % des directeurs financiers. Les prévisions de coûts de main-d’œuvre aux États-Unis dépassent de loin les prévisions de coûts dans d’autres régions. Dans la région EMA, 72 % des directeurs financiers s’attendent à ce que les matières premières augmentent le plus. En Asie-Pac, les prévisions sont plus proches (44 % citant les matières premières comme principale source d’augmentation des coûts ; 33 % citant la main-d’œuvre), mais les matériaux sont toujours considérés comme la principale source de préoccupation concernant les prix.

Les biens durables, qui ont connu des augmentations importantes au cours de l’année écoulée, devraient voir leurs prix modérés à mesure que l’offre et la demande s’équilibrent, a déclaré Lundh, tandis que les prix pourraient augmenter dans l’économie des services après Covid et que l’inflation des salaires reste un problème. « Il restera toujours élevé, mais peut-être pas aussi intensément que nous le voyons maintenant. Les travaillistes auront toujours le dessus », a-t-il déclaré.

« Les entreprises se développent rapidement et embauchent, mais la guerre des talents est de retour comme si Covid n’avait jamais existé « , a déclaré McCullough. » Leur plus grande préoccupation est de recruter et de conserver une équipe de classe mondiale qui est aussi difficile en ce moment qu’elle l’a été. jamais été. J’ai l’impression que l’inflation est le deuxième facteur de risque le plus important… bien sûr, un manque de talents disponibles stimulera les cycles inflationnistes. »

La vision du marché obligataire et la croissance économique globale rendent les directeurs financiers plus confiants quant aux perspectives des actions, 47 % des directeurs financiers américains déclarant que le Dow Jones Industrial Average atteindra 40 000 pour la première fois avant de chuter, contre 33 % qui s’attendent à un recul au niveau 30 000. Un autre 19 % des directeurs financiers américains ne font pas d’appel de marché). À l’échelle mondiale, les taureaux du marché restent le groupe le plus important, avec 46% de tous les directeurs financiers appelant à une hausse du Dow Jones à 40 000, et seulement 24% s’attendant à ce qu’un recul à 30 000 se produise en premier. Un autre 29 % des directeurs financiers mondiaux ne font pas d’appel de marché).

Un peu plus d’un tiers (36 %) des directeurs financiers mondiaux prévoient un rendement sur le Trésor à 10 ans entre 1,75 et 1,99 % au 31 décembre 2021. Cela représente une hausse par rapport aux 19 % qui partageaient ce point de vue au premier trimestre.

Les attentes sur les rendements obligataires suggèrent que la plupart des directeurs financiers considèrent également la poussée de l’inflation comme un événement transitoire. Mais dans le même temps, les responsables financiers ne sont pas confiants dans la capacité de la Fed à contrôler l’inflation au cours des 12 prochains mois. Aucun directeur financier basé aux États-Unis ayant répondu à l’enquête n’a déclaré qu’il était « très confiant » ou « plutôt confiant », tandis que 38 % ont déclaré qu’ils étaient « seulement un peu confiants » et 47 % ont déclaré « pas du tout confiants ».

Les directeurs financiers EMEA et Asie-Pac expriment des niveaux de confiance beaucoup plus élevés dans la Fed que les directeurs financiers américains.

« La Fed ne peut ni ne doit contenir la poussée d’inflation que nous constatons à la réouverture de l’économie. Une partie est clairement transitoire et va s’atténuer », a déclaré Swonk, et elle a ajouté que le point de vue sur les taux suggère que nous devrions minimiser le manque de confiance dans la Fed. « Si les directeurs financiers sont vraiment préoccupés par le fait que la Fed ne peut pas contenir l’inflation à long terme, ce qui est une possibilité, alors ils devraient prévoir des rendements obligataires beaucoup plus élevés et s’assurer tout ce qu’ils peuvent aux taux actuels. »

La principale raison d’inquiétude demeure : un faux pas politique de la Fed qui pourrait forcer la banque centrale à augmenter ses taux plus rapidement et à dépasser son objectif, et rendre l’économie plus vulnérable à un cycle d’expansion/récession plus comprimé. Et l’augmentation des hausses de taux en 2022 et 2023 à partir de 2024 ou plus tard par les participants à la récente réunion du FOMC, la majorité des participants au FOMC s’attendant désormais à bouger avant 2024, a été un changement important.

Certaines personnalités influentes du marché craignent que la Fed ne perdre le contrôle de la situation de l’inflation, avec Mohamed El-Erian, conseiller économique en chef chez Allianz, déclarant lundi à CNBC qu’une récession pourrait être le résultat de faux pas politiques.

« Le manque de confiance des directeurs financiers américains dans la capacité de la Fed à contrôler l’inflation est préoccupant », a déclaré Victor Li, professeur d’économie à la Villanova School of Business, qui travaillait auparavant à la Fed. « La pierre angulaire du mandat de stabilité des prix de la Fed est la crédibilité de la banque centrale. Sans une politique monétaire crédible et transparente, il sera impossible d’ancrer les anticipations d’inflation. »

Li, qui a déjà exprimé des inquiétudes concernant la politique de la Fed et le risque de stagflation, a déclaré qu’à court terme, le directeur financier anticipait une politique de taux d’intérêt bas et un assouplissement quantitatif – « tout sauf confirmé » par le président de la Fed Powell comme étant en place pour le reste de cette année – est le meilleur cas pour les taureaux si l’inflation s’avère transitoire. Cependant, si l’inflation continue à dépasser les attentes, cela forcera la Fed à resserrer plus tôt et de manière plus drastique, et menacera potentiellement la reprise économique et mettra fin au marché haussier.

Le point de vue du directeur financier de la Fed peut en fin de compte avoir plus à voir avec une croyance dans le contrôle de leur propre destin que la panique au sujet d’une erreur politique de la Fed.

« Les directeurs financiers ont plus confiance en leur propre capacité à réagir à l’inflation qu’à la capacité de la Fed à la contrôler », a déclaré McCullough.