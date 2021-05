La Fed met en garde contre de possibles «  baisses significatives  » des actions alors que les valorisations augmentent

Ting Shen | Xinhua via Getty Images

Le président de la Fed, Jerome Powell, et d’autres ont été interrogés à plusieurs reprises sur leur inquiétude face à la hausse des prix. Powell a spécifiquement déclaré que tant que les taux d’intérêt restent bas, les évaluations sont justifiées.

Les investisseurs ont acheté des actions, des obligations d’entreprises et des crypto-monnaies. Ils ont versé des milliards dans des sociétés à chèques en blanc appelées SPAC, et le marché a été principalement dynamique pour les offres publiques initiales traditionnelles.

Dans son rapport semestriel sur la stabilité financière, la banque centrale a déclaré que si le système dans son ensemble est resté largement stable même pendant la pandémie de Covid-19, les dangers futurs augmentent, en particulier si la course agressive sur les stocks diminue.

La hausse des prix des actifs sur le marché boursier et ailleurs pose des menaces croissantes pour le système financier, a averti la Réserve fédérale dans un rapport jeudi.

Cependant, le rapport note qu’il y a un danger qui se profile si le sentiment du marché change.

« Les prix élevés des actifs reflètent en partie le niveau toujours bas des rendements du Trésor. Cependant, les valorisations de certains actifs sont élevées par rapport aux normes historiques, même en utilisant des mesures qui tiennent compte des rendements du Trésor », indique le rapport. « Dans ce contexte, les prix des actifs peuvent être vulnérables à des baisses importantes si l’appétit pour le risque diminue. »

Dans une déclaration d’accompagnement, le gouverneur de la Fed, Lael Brainard, a déclaré que la situation méritait d’être surveillée et a souligné l’importance de s’assurer que le système dispose de garanties appropriées. Elle a spécifiquement mentionné que les banques augmentaient leurs exigences en matière de fonds propres pendant les expansions économiques comme un tampon contre les ralentissements.

Le rapport mentionne également à plusieurs reprises les risques encourus par les hedge funds et autres institutions financières non bancaires comme des menaces potentielles pour le système.

« Les vulnérabilités associées à un appétit pour le risque élevé augmentent. Les valorisations de toute une gamme de classes d’actifs ont continué d’augmenter par rapport à des niveaux déjà élevés à la fin de l’année dernière », a déclaré Brainard. « Le

La combinaison d’évaluations étirées et de niveaux très élevés d’endettement des entreprises mérite d’être surveillée en raison du potentiel d’amplification des effets d’un événement de réévaluation des prix. «

Le rapport note que des secteurs particuliers tels que l’énergie, les voyages et l’hôtellerie sont particulièrement vulnérables en raison de leur sensibilité à la pandémie. La Fed évoque également les menaces potentielles du marché monétaire et des fonds ouverts.

La Fed entre dans quelques scénarios spécifiques qui montrent des risques potentiels pour le système. Il a spécifiquement parlé de l’épisode d’Archegos Capital Management, lorsque la société n’a pas pu répondre aux appels de marge, ce qui a entraîné de lourdes pertes pour plusieurs grandes banques.

« Alors que les retombées plus larges du marché semblaient limitées, l’épisode met en évidence le potentiel de détresse matérielle au [nonbank financial institutions] d’affecter le système financier au sens large », indique le rapport.

Dans l’ensemble, la Fed a déclaré que l’état actuel du système était sain, avec des bilans des ménages en bon état et des entreprises soutenues par une économie en amélioration et des taux d’intérêt bas qui ont permis une baisse des taux de défaut.

Même les 1,7 billion de dollars de prêts étudiants présentent des risques «limités» pour l’économie, étant donné que la plupart des dettes d’études sont détenues par les 40% des plus riches.

Une enquête menée par la Fed auprès de 24 contacts du marché a montré que la plus grande inquiétude est liée au virus, en se concentrant spécifiquement sur les variantes résistantes aux vaccins. Cela est suivi d’une forte augmentation des taux d’intérêt, d’une poussée d’inflation et de tensions entre les États-Unis et la Chine.