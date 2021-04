La Réserve fédérale a refusé mercredi de renoncer à sa politique d’argent facile malgré une économie qui, selon elle, s’accélère.

Comme prévu, la banque centrale américaine a décidé de maintenir les taux d’intérêt à court terme ancrés près de zéro en achetant au moins 120 milliards de dollars d’obligations chaque mois. La dernière partie de la politique est un effort à deux volets pour soutenir une économie qui a fortement progressé au début de 2021 et pour soutenir le fonctionnement du marché à un moment où les prêts hypothécaires à 30 ans tournent encore autour de 3%.

Bien que notant la vigueur économique et l’inflation en hausse, ne serait-ce que temporairement, le Comité fédéral d’open market décisionnaire a décidé à l’unanimité de ne pas modifier son approche.

La déclaration d’après-réunion a noté que les efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19 ont contribué à stimuler l’économie, bien qu’il reste encore beaucoup à faire.

« Au milieu des progrès en matière de vaccination et d’un soutien politique fort, les indicateurs de l’activité économique et de l’emploi se sont renforcés », a déclaré le comité.

« Les secteurs les plus durement touchés par la pandémie restent faibles mais ont montré une amélioration », a-t-il ajouté. « L’inflation a augmenté, reflétant en grande partie des facteurs transitoires. Les conditions financières générales restent accommodantes, reflétant en partie les mesures politiques visant à soutenir l’économie et le flux de crédit aux ménages et aux entreprises américains. »

Le comité a de nouveau noté que le progrès économique dépend en grande partie de l’évolution de la pandémie. Le nombre de cas quotidiens a considérablement baissé, les États-Unis vaccinant près de 3 millions de personnes par jour.

« La crise actuelle de la santé publique continue de peser sur l’économie et les risques pour les perspectives économiques demeurent », indique le communiqué. Lors de la réunion de mars, la même phrase incluait «l’emploi», indiquant que les fonctionnaires constatent une amélioration sur le marché du travail.

La décision intervient la veille du jour où le département du Commerce publie les chiffres préliminaires du PIB du premier trimestre qui devraient afficher un gain de 6,5%. La plupart des économistes, y compris ceux de la Fed, s’attendent à ce que les États-Unis réalisent leur meilleure année complète depuis au moins 1984.

L’inflation a également été à la hausse, les prix à la consommation en mars ayant augmenté de 2,6%, ce qui représente la hausse la plus rapide d’une année à l’autre depuis août 2018.

Plusieurs entreprises au cours de la saison des résultats en cours ont mentionné des pressions croissantes sur les coûts. Procter & Gamble et d’autres marques de consommation ont déclaré avoir l’intention d’augmenter les prix à mesure que les coûts des intrants augmenteraient, bien que d’autres aient déclaré qu’ils seraient en mesure de les absorber.

Les marchés évaluent actuellement un taux d’inflation sur 5 ans autour de 2,5%; il y a un an, le niveau était inférieur à 0,8%.

La hausse des rendements des obligations d’État, qui indique des anticipations d’inflation plus élevées, a secoué les actions en mars, mais elles sont restées stables depuis.

« Le marché n’aime pas l’incertitude. Nous avons une incertitude sur les impôts sur les sociétés, nous avons une incertitude sur les taux d’intérêt, nous avons une incertitude sur les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’inflation des coûts », a déclaré Rebecca Corbin, PDG de Corbin Advisors. «Les entreprises réussissent bien à gérer cela. Elles ont déjà mis en place des stratégies d’atténuation, et tout le monde est aux prises avec cela.

De son côté, la Fed ne se soucie pas de l’inflation, du moins pour le moment.

Les responsables ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils pensaient que les prochains épisodes de pression sur les prix seraient probablement temporaires et s’atténueraient une fois que les problèmes de chaîne d’approvisionnement se sont atténués et que de faibles comparaisons d’une année à l’autre rendraient les chiffres de 2021 moins impressionnants.

La Fed s’est engagée à permettre à l’inflation de monter plus vite que son objectif traditionnel de 2% alors qu’elle poursuit le plein emploi inclusif.

La dernière prévision de Goldman Sachs est que l’inflation restera autour de l’objectif de la Fed au moins jusqu’en 2024. La firme a déclaré qu’elle voyait le taux, tel que vu par l’indicateur préféré de la Fed, l’indice de base des dépenses en prix à la consommation, s’établir à 2,05% à la fin de 2021, puis 2%, 2,1% et 2,2% chaque année jusqu’en 2024, respectivement.