La Fed lance officiellement le nouveau service de paiement instantané FedNow

La Réserve fédérale a lancé jeudi son service de paiement instantané FedNow, après plusieurs années de développement d’un système qui, selon les responsables, permettra un flux de trésorerie plus rapide pour les entreprises et les particuliers.

Qu’il s’agisse de fournir un accès instantané aux chèques de paie, de permettre le paiement de factures de dernière minute ou d’envoyer des paiements gouvernementaux aux particuliers, le système devrait améliorer le flux d’argent dans l’économie américaine.

« La Réserve fédérale a créé le service FedNow pour aider à effectuer les paiements quotidiens au cours des prochaines années plus rapidement et plus facilement », a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell. « Au fil du temps, à mesure que de plus en plus de banques choisiront d’utiliser ce nouvel outil, les avantages pour les particuliers et les entreprises incluront la possibilité pour une personne de recevoir immédiatement un chèque de paie, ou pour une entreprise d’accéder instantanément à des fonds lorsqu’une facture est payée. »

Jusqu’à présent, 35 premiers utilisateurs, dont JPMorgan Chase et Wells Fargo deux des quatre plus grandes banques américaines, se sont inscrits.

Il existe 16 autres institutions fournissant des services aux banques et aux coopératives de crédit.

L’American Bankers Association a déclaré qu’elle se félicitait des développements de FedNow, notant que la banque centrale rejoint la Chambre de compensation, qui a mis son service de paiement en ligne en 2017, en tant que deux principaux fournisseurs de l’espace.

« Nous continuerons à éduquer nos membres sur les deux systèmes et les avantages qu’ils offrent aux consommateurs et aux entreprises », a déclaré le président et chef de la direction de l’ABA, Rob Nichols.

Il reste encore des questions en suspens concernant FedNow, telles que la question de savoir si les banques factureront le service.

La banque centrale s’attend à ce qu’au fur et à mesure du développement du système, il soit intégré dans les applications et les sites Web des banques et des coopératives de crédit.

Alors que FedNow est en ligne, les responsables de la Fed étudient la mise en œuvre d’une monnaie numérique de la banque centrale, certains affirmant qu’ils pensent que FedNow pourrait atténuer le besoin d’une CBDC.