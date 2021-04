La Réserve fédérale a laissé les taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion d’avril mercredi.

Voici ce que les experts regardent actuellement.

David Kelly, stratège mondial en chef chez JPMorgan Asset Management, surveille les bulles d’actifs potentielles.

« Je pense que c’est un peu plus collant qu’ils ne le pensent parce que je pense que vous verrez beaucoup de croissance des salaires ici au cours de l’année prochaine. Ces marchés du travail se resserrent très rapidement ici, et je pense que cela va faire grimper les salaires. Donc c’est plus. que simplement transitoire, mais je pense que l’autre problème ici concerne les prix des actifs, car nous avons vu les cours des actions augmenter de 6% juste depuis la dernière réunion de la Fed il y a six semaines. Et le problème est que ce niveau très bas des taux d’intérêt est vraiment alimenter aussi les bulles d’actifs, et je pense que la Fed doit vraiment y réfléchir. Il ne devrait pas seulement s’agir d’inflation des biens et services. Il y a d’autres inconvénients à avoir de l’argent aussi facilement lorsque l’économie se porte bien. «

Mona Mahajan, stratège senior en investissement américain chez Allianz Global Investors, prédit des taux plus élevés et des anticipations d’inflation à venir.

« Certes, ce que nous avons vu au cours des dernières semaines, c’est que le Trésor à 10 ans, par exemple, est passé de 1,75% à 1,55%. Nous commençons à voir cette remontée à la hausse. Je pense que cette tendance pourrait continuer d’autant plus que nous obtenons l’annonce de relances supplémentaires, la réouverture de l’économie sous une forme vraiment vraie cet été, et puis bien sûr, la Fed si elle s’engage à rester en marge pour les trimestres ou dans un avenir prévisible dans le un à deux trimestres à venir, c’est vraiment une bonne toile de fond pour que les anticipations inflationnistes augmentent et que les taux recommencent à augmenter. «

Julia Coronado, fondatrice de MacroPolicy Perspectives, surveille une différence entre l’inflation transitoire et persistante.

« Il y a une différence entre l’inflation, qui correspond à des augmentations des prix d’année en année, et une répercussion ponctuelle des pressions sur la chaîne d’approvisionnement, que nous prévoyons voir en partie et que la Fed s’attend à voir en partie. Mais si vous allez voir les prix augmenter année après année, c’est de l’inflation. Cela ne doit pas être uniquement dicté par la chaîne d’approvisionnement ou les produits de base, mais un phénomène généralisé qui s’accompagne de gains salariaux généralisés. la question la plus saillante pour la Fed en termes de réflexion sur l’inflation. «

Subadra Rajappa, responsable de la stratégie des taux américains chez Société Générale, surveille de près le marché des Treasury Inflation Protected Securities, ou TIPS.

« La hausse de l’inflation se confirme très clairement sur le marché des anticipations d’inflation, c’est-à-dire sur le marché des TIPS, où les seuils à 10 ans, par exemple, sont actuellement supérieurs à 2,40%. Oui, les rendements à 10 ans sont encore assez bas sur une base pure et simple, à peu près 1,60% pour le moment. Mais, vous savez, une grande partie de la récente reprise, ce qui était intéressant sur le marché obligataire, c’est que la reprise a été entièrement tirée par une baisse des rendements réels et des points morts d’inflation s’est en fait creusée. «

Brian Belski, stratège en chef des placements à BMO Marchés des capitaux, dit que l’on n’a pas accordé suffisamment d’attention au roulement des taux.

« Souvenez-vous que pendant la montée à 2%, tout le monde pensait que nous allions aller à 2% et au-delà alors que l’élan allait clairement dans cette direction. Mais une chose amusante s’est produite, les rendements obligataires ont augmenté. Je pense que c’est l’une de ces histoires que les gens ne prêtent pas suffisamment attention, et si nous pensons toujours que la principale préoccupation de la Fed est absolument, positivement, Covid-19 / coronavirus et le retour à la normale, et nous dirions donc, Covid sur l’emploi et l’emploi sur l’inflation. «

Rick Rieder, DSI mondial des titres à revenu fixe chez BlackRock, dit qu’il y a peut-être trop de liquidités sur les marchés en ce moment.

« Je pense qu’ils pourraient commencer à laisser entendre qu’ils pourraient commencer à réduire le programme de réduction progressive. À l’heure actuelle, la quantité de liquidités qui entre dans le système est extraordinaire. Franchement, le système regorge de liquidités, car non seulement vous obtenez 120 milliards de dollars mois après la Fed, mais ce qui se passe du Trésor maintenant, c’est que vous recevez cette énorme somme d’argent. «

Richard Fisher, ancien président de la Fed, voit les pressions sur les prix découlant de l’augmentation de la demande.

« Eh bien, nous avons évidemment une demande en plein essor, en particulier ces personnes qui retournent au travail, et nous avons des pages de réduction du côté de l’offre. Nous allons voir des pressions sur les prix, c’est dans tout le spectre. Le vrai problème pour la Fed, pour la banque centrale. , est de savoir si cela va être une chose transitoire ou devenir incorporé et répétitif. «

Jim Paulsen, stratège en chef des investissements de Leuthold Group, a déclaré qu’une inflation galopante pourrait sonner le glas de la reprise du marché.

« Je ne suis pas convaincu de toute façon que nous allons avoir une inflation galopante ou que nous ne l’aurons pas. Je ne suis pas si inquiet d’une poussée d’inflation que nous allons avoir. Je suis plus préoccupé par une inflation soutenue, et je pense que c’est toujours un risque réel qui pourrait mettre fin prématurément à cette reprise et à son marché haussier. «

Avertissement