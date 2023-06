La Fed est susceptible de suspendre les hausses de taux ce mercredi, selon les experts. Voici pourquoi

Cette semaine pourrait marquer la fin de la série de hausses de taux de la Réserve fédérale. Mais, même si la Fed laisse le taux des fonds fédéraux intact, une autre augmentation des taux pourrait encore être possible plus tard cette année.

Après la réunion du Federal Open Market Committee du mois dernier, la Réserve fédérale semblait prête à suspendre les hausses de taux pour donner à la Fed le temps d’évaluer les données et l’économie. Alors que la plupart des experts sont d’accord, certains affirment que la banque centrale pourrait relever ses taux pour la 11e fois consécutive depuis mars 2022 pour continuer à lutter contre l’inflation.

Que la Fed fasse une pause dans les hausses de taux ce mois-ci ou les pousse à nouveau à la hausse, voici ce que cela signifie pour votre portefeuille et comment vous pouvez vous y préparer.

Et si la Fed n’augmente pas ses taux ?

La plupart des experts pensent que les hausses de taux de la Fed pourraient être terminées pour le moment. Lors de la prochaine réunion du Federal Open Market Committee les 13 et 14 juin, les experts pensent que la Fed n’augmentera ni ne baissera les taux, mais maintiendra plutôt la fourchette des taux des fonds fédéraux là où elle se trouve pour le moment – 5,00% à 5,25%.

« L’inflation est encore trop élevée pour être sûr, mais la Fed veut probablement lui donner un peu de temps pour voir si l’impact cumulé des hausses de taux à ce jour fera l’affaire », a déclaré Tom Graff, responsable des investissements chez Facette. Il y a toujours la possibilité d’autres hausses de taux sur la route, cependant, a-t-il ajouté – ce qui signifie que les taux d’épargne à haut rendement et de CD resteront élevés pendant au moins quelques mois de plus.

Mais élevé ne signifie pas tout à fait que vous continuerez à voir de fortes augmentations des taux d’intérêt dans vos comptes d’épargne et CD. Au lieu de cela, les experts s’attendent à ce que les taux restent les mêmes – et certaines banques pourraient même commencer à baisser légèrement les taux.

« Il est peu probable que les taux d’intérêt sur l’épargne changent de manière significative », a déclaré Baruch Silvermann, expert bancaire et PDG de L’investisseur intelligent. « Des indicateurs récents suggèrent que les taux d’intérêt resteront stables pendant longtemps, au moins un an. Donc, si vous cherchez à investir à court terme, il peut être judicieux d’envisager de placer votre argent dans des CD pour le moment.

Certains CD à court terme sont actuellement supérieurs à 5,00 % APY, ce qui peut générer un rendement décent sur votre épargne si vous n’avez pas besoin de toucher l’argent pendant six mois à un an. Et même si les taux de CD à long terme sont légèrement inférieurs à ceux des CD à court terme, les experts ne s’attendent pas à ce que les taux augmentent beaucoup plus. Donc, si vous vous concentrez sur des objectifs à long terme, il est maintenant temps de verrouiller un CD à long terme, car les taux pourraient commencer à baisser au cours de la prochaine année, a déclaré le Dr Jovan Jackson, conseiller en placement enregistré pour Bonne nouvelle Services financiers et conseillers en placement.

Si vous avez besoin de plus de flexibilité pour retirer et déposer de l’argent, les comptes d’épargne à haut rendement offrent actuellement plus de 4,00 % d’APY et ne devraient pas baisser de manière significative de sitôt. Mais ne vous attendez pas non plus à de fortes augmentations de votre taux.

Mais il y a de fortes chances que les taux d’intérêt soient au niveau ou près du sommet qu’ils atteindront pour ce cycle, a déclaré Graff. « Ils pourraient aller un peu plus haut, mais si vous avez attendu pour prendre certaines décisions jusqu’à ce que les taux d’intérêt augmentent, je n’attendrais pas beaucoup plus longtemps », a déclaré Graff.

Et si une autre hausse des taux de la Fed arrivait ?

Bien qu’une pause dans la hausse des taux soit attendue, il est toujours possible que la Fed relève à nouveau ses taux.

« Je m’attends à un 25 bps [basic point] augmenter », a déclaré Jay Srivatsa, PDG de Richesse future. « La Fed n’a pas le choix et le risque d’une remontée de l’inflation est trop grand. » Si la banque centrale relève à nouveau le taux des fonds fédéraux, les taux d’emprunt et d’épargne augmenteront à nouveau, rendant le financement plus coûteux, mais offrant potentiellement un rendement légèrement supérieur sur votre épargne.

Que la Fed relève ses taux ou non, les taux d’épargne et de CD ne changeront pas beaucoup. « Des indicateurs récents suggèrent que les taux d’intérêt resteront stables pendant longtemps, au moins un an », a déclaré Silvermann.

Il y a encore une chance pour une récession. Voici comment préparer

Les experts disent que quelle que soit la prochaine décision de la Fed, un nouveau ralentissement économique est toujours probable, en particulier si l’inflation se rapproche de l’objectif de 2,00 % de la Fed.

« Il y a certainement encore une chance pour une récession, mais au lieu d’une récession traditionnelle, nous pourrions rebondir avec une croissance saccadée et à peine positive sur les marchés, toujours apparemment à une catastrophe d’une catastrophe », a déclaré Jackson.

Même si l’inflation a ralenti en mars et atteint moins de 5,00 % en avril, il y a toujours de la volatilité, ce qui est courant lorsque l’économie approche d’un tournant tel qu’une récession. « L’économie n’évolue jamais en ligne droite nulle part », a déclaré Graff.

Les experts s’attendent à une incertitude économique dans un proche avenir et recommandent de se préparer en approvisionnant votre fonds d’urgence et en remboursant la dette à taux d’intérêt élevé. C’est là que l’épargne et les CD avec des taux d’intérêt élevés peuvent aider. Le rendement garanti peut être bénéfique si nous nous dirigeons vers une récession, a déclaré Srivatsa.

Si vous avez des économies qui ne génèrent pas d’intérêts – ou qui rapportent autant qu’elles le pourraient – opter pour un compte d’épargne à haut rendement peut vous aider à gagner plus. Et si votre fonds d’urgence est déjà établi, vous pouvez transférer les fonds excédentaires sur un CD pour bénéficier d’un taux concurrentiel pendant que les intérêts sont élevés.