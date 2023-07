La Fed est peut-être sur le point de faire s’écraser l’avion, mais concentrez-vous sur les profits

Considérez le rôle du stratège dans la gestion de portefeuille moderne. Son objectif principal est de déterminer si la Réserve fédérale va arrêter d’augmenter les taux d’intérêt. Elle doit essayer de comprendre pourquoi l’extrémité la plus longue de la courbe des taux prédit une récession. Compte tenu de ce que dit le rendement – que nous devons avoir une récession – la Fed peut-elle éviter un ralentissement compte tenu de ses outils limités et de son incapacité à ralentir ce qui semble être une économie galopante ? Peu importe ce que la Fed semble faire, c’est devenu un jeu de taupe – qu’il s’agisse des salaires, des prix de l’immobilier, des matières premières rampantes ou des subventions de la Fed qui sont sur le point d’affluer. La combinaison d’une réinflation naissante menée par un marché du logement dont les prix augmentent, et non vers le bas, à mesure que les taux hypothécaires augmentent, semble aussi fort que la possibilité d’une déflation. L’idée que la Fed pousse le prix d’une maison à un prix encore plus inabordable s’est imposée. C’est un cauchemar. L’économie est trop forte pour être au bord de la récession. Mais la Fed le sait aussi, donc il n’y a aucune raison pour qu’elle cède. La partie vraiment insoluble du moment ? La courbe des taux ne peut pas se tromper, donc ce n’est qu’une question de temps avant que le président de la Fed, Jerome Powell, n’écrase l’avion – et n’oublions pas cette élection cachée. Et quel est le travail de l’analyste actions dans tout cela ? Prenons le rôle de la personne qui couvre le nom du club Procter & Gamble (PG). Que voit-elle ? Que diriez-vous d’une entreprise qui a fait preuve d’ingéniosité ? un bilan époustouflant ; commercialisation intelligente ; une excellente stratégie de commercialisation à l’échelle mondiale ; et une innovation incroyable pour croître, prendre des parts de marché et augmenter le régime ? Elle voit une entreprise qui a dû baisser ses prix au cours de trois trimestres sur 51, de sorte que les augmentations de prix qui ont été imposées se maintiendront très probablement. Environ 50 % des bénéfices de cette société ont été anéantis par les matières premières, le transport et les vents contraires des changes, mais P & G a tout de même augmenté ses marges d’exploitation de 310 points de base et enregistré une croissance organique des ventes de 7 %, tout en retournant une somme insensée d’argent aux actionnaires. . Le stratège et l’analyste, en somme, regardent deux animaux très différents. L’un s’intéresse au produit intérieur brut et au coût d’un panier de biens et de services, à un système qui risque en quelque sorte de créer une république de Weimar naissante et en proie à l’inflation. L’autre consiste à examiner les entreprises et à voir comment les plus grandes se comportent par rapport aux références. Le stratège doit faire de grands appels audacieux – d’autant plus audacieux s’ils sont à l’antenne. Elle est coincée à jouer à un jeu qui ne lui donne pas la flexibilité de penser que quelque chose a changé. Elle étend donc sa non-pertinence à mesure que les prix augmentent. Le marché ne lui laisse aucune chance de changer. Pourquoi P & G et tant d’autres ont-ils réalisé d’excellents trimestres jusqu’à présent cette saison des résultats ? Parce qu’ils ont presque tous augmenté les prix de tout. Dans le même temps, tant d’entreprises comme P & G ont compris comment retirer des milliards de dollars de toutes sortes de coûts soudainement exposés. La graisse sur l’os avait immensément augmenté depuis la Grande Récession – et elle était là, mûre pour la boucherie. Pour presque toutes les entreprises. Ainsi, le stratège ne peut pas tenir compte du monde réel au-delà de Jerome Powell et de quelques pourcentages à côté de quelques lignes à peine pertinentes : le Trésor à 20 ans, l’indice des prix à la consommation et les données sur l’emploi aux États-Unis. Mais l’analyste des actions connaît la vérité. Le ratio prix/fonds propres du capitalisme dynamique ne cesse de croître. Cela s’est avéré être un triomphe de l’imagination, de l’invention, des stratégies de mise sur le marché, de l’utilisation des médias et d’un manque de perturbateurs – tous perturbés par Covid-19. Cette stratège était tellement occupée à étudier le taux d’actualisation du faux chiffre de flux de trésorerie, la nature binaire de l’atterrissage brutal ou en douceur et la forme de la courbe qu’elle a oublié la partie la plus importante de notre activité : les bénéfices, qui augmentent , pas en baisse, car les managers sont meilleurs que l’histoire ne leur en donne le crédit. Et le multiple de ces bénéfices augmente non pas à cause d’une expansion hideuse, mais à cause d’un triomphe sur la pandémie. Nous ne le savions tout simplement pas jusqu’à présent. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, lors d’une conférence de presse à la suite d’une réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) à Washington, DC, États-Unis, le mercredi 26 juillet 2023. Al Drago | Bloomberg | Getty Images