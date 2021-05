la Fed est «  loin de nos objectifs  » et sa politique de resserrement

« Alors que nous entrons dans l’année prochaine et au-delà, s’il y a des pressions à la hausse imprévues et persistantes sur les prix qui porteraient l’inflation à un niveau incompatible avec notre mandat, nous utiliserions nos outils pour la réduire », a-t-il déclaré. « Nous ne considérons pas la surchauffe comme notre base de référence. Bien sûr, dans toutes les perspectives, il y a des risques. »

Cela a eu des ramifications importantes pour la politique, car la Fed a continué de maintenir les taux d’emprunt à court terme près de zéro et achète au moins 120 milliards de dollars d’obligations chaque mois. Clarida et ses collègues ont indiqué que la politique ne changerait pas dans les conditions actuelles, même si l’inflation se réchauffe comme prévu dans les mois à venir.

«Nous sommes encore loin de nos objectifs, et dans notre nouveau cadre, nous voulons voir des progrès réels et pas seulement des prévisions de progrès», a déclaré Clarida.

Il a ajouté que les prix du marché indiquent peu de crainte d’une inflation galopante et a déclaré qu’il y avait à la fois des risques à la hausse et à la baisse pour l’économie actuellement.

Plus tard dans la journée, elle est revenue sur ces remarques, disant qu’elle ne faisait pas de prédiction ou n’essayait pas d’offrir des conseils à la Fed. Elle a ajouté qu’elle ne pensait pas que l’inflation deviendrait un problème et que la banque centrale pouvait agir si elle le faisait.

Les remarques de Clarida sont survenues lors d’une journée chargée pour les orateurs de la Fed.

Les responsables de la banque centrale se sont principalement attachés au scénario tel qu’exprimé dans la déclaration post-réunion de la semaine dernière et le président Remarques de Jerome Powell après sa conférence de presse.

Ils voient en grande partie une économie en amélioration rapide qui s’accompagnera de pressions inflationnistes à court terme qui ne dureront probablement pas. La politique actuelle devrait rester en place, en l’absence de changements substantiels dans les conditions – principalement que la reprise attendue de l’inflation viendra en raison de comparaisons faciles avec les niveaux anémiques de l’année dernière et de certains blocages de la chaîne d’approvisionnement qui finiront par s’atténuer.

Le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, a déclaré qu’il s’attend à ce que la politique « reste accommodante pendant un certain temps ». Il s’attend à ce que l’inflation reste faible principalement parce que les attentes, qu’il considère comme la principale force motrice, restent également modérées.

De même, le président de la Fed de Boston, Eric Rosengren, a déclaré que le niveau actuel de la politique était approprié. Il a cependant averti que « les décideurs politiques devront être vigilants » en surveillant les signes d’inflation, principalement les salaires et les prix en réponse à l’amélioration des conditions du marché du travail.

Malgré le maintien d’une vision optimiste de l’inflation, la gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, a déclaré qu’elle pensait que le produit intérieur brut pourrait croître plus rapidement et que le chômage chuterait plus rapidement que ne le suggèrent les perspectives actuelles de la Fed. Cependant, elle pense que l’inflation restera apprivoisée et considère que la politique actuelle de la banque centrale est appropriée.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a également déclaré qu’il y avait « des risques à la hausse pour mes prévisions », mais a ajouté qu’elle s’attend à « être délibérément patiente à moins qu’il n’y ait des preuves claires que les pressions inflationnistes pousseront l’inflation à dépasser la trajectoire souhaitée ».