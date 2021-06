La Fed est aux premiers stades de la préparation des marchés à la réduction des achats d’actifs

La Réserve fédérale en est aux premiers stades d’une campagne visant à préparer les marchés à réduire ses 120 milliards de dollars d’achats mensuels d’actifs afin de stimuler l’économie.

Les commentaires des responsables de la Fed au cours des dernières semaines suggèrent que la question du tapering devrait être discutée dès la réunion de la semaine prochaine, et la Fed pourrait être sur la bonne voie pour commencer à réduire ses actifs plus tard cette année ou au début de l’année prochaine.

Au moins cinq responsables de la Fed ont publiquement commenté la probabilité de ces discussions au cours des dernières semaines, dont Patrick Harker, président de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, Robert Kaplan de Dallas, vice-président de la Fed pour la supervision bancaire Randal Quarles et président de la Fed de Cleveland. Loretta Mester, dont les commentaires à CNBC sont intervenus après le rapport mensuel sur l’emploi de vendredi.

« Alors que l’économie continue de s’améliorer, et nous le voyons dans les données, et nous nous rapprochons de nos objectifs … nous allons avoir des discussions sur notre position de politique globale, y compris nos programmes d’achat d’actifs et nos taux d’intérêt », Mester a déclaré vendredi.

Bien que la discussion puisse avoir lieu, l’annonce d’une décision de réduction effective serait faite plusieurs mois plus tard, peut-être à la fin de l’été ou au début de l’automne. Cette annonce retarderait alors le début de la réduction des actifs, peut-être d’ici la fin de l’année ou au début de l’année prochaine. Étant donné que la Fed réduira ses achats, c’est-à-dire réduira le montant qu’elle achète d’un certain montant chaque mois, ce calendrier verrait toujours la Fed acheter des milliards de dollars d’actifs jusqu’en 2022, bien qu’à un rythme de plus en plus lent.