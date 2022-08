La Fed devrait s’en tenir à des hausses de taux d’intérêt bellicistes, selon les stratèges

Il est peu probable que la Réserve fédérale s’écarte de ses hausses de taux d’intérêt bellicistes malgré des signes positifs cette semaine indiquant que l’inflation aux États-Unis pourrait diminuer, selon les stratèges du marché.

Jeudi, l’indice des prix à la production a étonnamment chuté de 0,5 % en juillet par rapport au mois précédent, contre une estimation d’un gain de 0,2 %, selon une enquête Dow Jones. Sur une base annuelle, l’indice a augmenté de 9,8 %, le taux le plus bas depuis octobre 2021.

Cela faisait suite à des données encourageantes qui montraient que les prix à la consommation avaient augmenté de 8,5 % en juillet. Le taux était légèrement inférieur aux 8,7% attendus par les analystes interrogés par Dow Jones et un rythme de ralentissement par rapport au mois précédent.

Alors que l’IPC et l’IPP s’adoucissent, les marchés ont commencé à modérer leurs attentes concernant les hausses de taux de la Fed. Pourtant, les données positives ne signifient pas que la “mission est terminée” pour la Fed, a déclaré Ben Emons, directeur général de la stratégie macroéconomique mondiale chez Medley Global Advisors.

“Si vous supprimez le bruit des gros titres, certains des… IPC, même PPI [numbers] montrent toujours des pressions à la hausse”, a-t-il déclaré vendredi à “Squawk Box Asia” de CNBC. “La Fed ne peut pas se faire ici. Cela signifie probablement que la hausse des taux de 75 points de base reste sur la table.”

“La tarification des contrats à terme sur les fonds fédéraux et des contrats à terme sur l’euro-dollar montre que nous sommes encore plus proches de la hausse des taux de 75 points de base. Et je pense que c’est à cause des conseils que tous ces orateurs de la Fed continuent de nous donner -” juste ne soyez pas complaisant ici, nous allons continuer », a ajouté Emons.