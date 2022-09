La Fed devrait relever ses taux d’intérêt de 150 points de base selon Wells Fargo

C’est une décision qui provoquerait probablement la panique à Wall Street.

Mais Michael Schumacher, de Wells Fargo Securities, suggère que la Réserve fédérale augmente ses taux trop lentement, déclarant à “Fast Money” de CNBC qu’il envisagerait sérieusement une hausse de 150 points de base cette semaine s’il était président de Jerome Powell.

“La Fed sait quelle est la destination. Elle a donc le taux des fonds maintenant, la limite supérieure, est de 2,5%. Il est très probable qu’il atteigne 4% et plus cette année”, a déclaré mardi le responsable de la stratégie macro de l’entreprise. “Pourquoi ne pas simplement arracher le pansement. Allons-y en un jour. Mais bien sûr, la Fed ne le fera pas.”

Il reconnaît que ce serait une manœuvre difficile à réaliser sans secouer violemment les marchés. La clé est que les décideurs politiques doivent convaincre les investisseurs que la hausse historique des taux est anticipée, selon Schumacher.

“Cela ferait un énorme mouvement, puis s’arrêterait ou s’arrêterait très bientôt. La grande peur du marché serait” oh mon Dieu, ils ont fait un mouvement record. Que va-t-il se passer le mois prochain ou le mois d’après? Nous ferions mieux de nous écarter », a déclaré Schumacher. “Cela nécessiterait une communication et une confiance incroyablement bonnes ou le résultat: Carnage. Et personne ne veut ça.”

Sur la base de l’enquête CNBC de la Fed de ce mois-ci, la rue pense que la Fed augmentera les taux de 75 points de base mercredi. Ce serait la cinquième hausse de la Fed cette année.