La Fed devrait maintenant continuer à augmenter les taux, puis les y maintenir, selon une enquête de CNBC

Wall Street semble enfin adopter l’idée que la Réserve fédérale augmentera les taux en territoire restrictif et restera à ce taux élevé pendant une période substantielle. C’est-à-dire que la Fed augmentera et maintiendra, et non augmentera et réduira comme beaucoup l’avaient prévu sur les marchés.

Les répondants prévoient en moyenne que la Fed restera à ce taux maximal pendant près de 11 mois, ce qui reflète un éventail de points de vue de ceux qui disent que la Fed maintiendra son taux maximal pendant aussi peu que trois mois à ceux qui disent qu’il le maintiendra jusqu’à deux ans.

“La Fed a enfin réalisé la gravité du problème de l’inflation et s’est tournée vers un taux directeur réel positif pendant une longue période”, a écrit John Ryding, conseiller économique en chef chez Brean Capital, en réponse à l’enquête.

Ryding voit un besoin potentiel pour la Fed d’augmenter jusqu’à 5%, par rapport à la fourchette actuelle de 2,25% à 2,5%.

Dans le même temps, les 35 personnes interrogées, parmi lesquelles des économistes, des gestionnaires de fonds et des stratèges, craignent de plus en plus que la Fed n’exagère son resserrement et ne provoque une récession.

“Je crains qu’ils ne soient sur le point d’exagérer avec l’agressivité de leur resserrement, à la fois en termes de taille des hausses et (de resserrement quantitatif) et de la vitesse à laquelle ils le font”, Peter Boockvar, chef directeur des investissements de Bleakley Financial Group, a écrit en réponse à l’enquête.

Boockvar faisait partie de ceux qui avaient exhorté la Fed à pivoter et à resserrer sa politique très tôt, un retard qui, selon beaucoup, a créé la nécessité pour les responsables d’agir rapidement maintenant.

Les répondants ont estimé la probabilité de récession aux États-Unis au cours des 12 prochains mois à 52 %, peu de changement par rapport à l’enquête de juillet. Cela se compare à une probabilité de 72% pour l’Europe.