La Fed devrait augmenter ses taux de trois quarts de point et pourrait ralentir le rythme à venir

La Réserve fédérale devrait relever ses taux d’intérêt de trois quarts de point de pourcentage mercredi, puis signaler qu’elle pourrait réduire l’ampleur de ses hausses de taux dès décembre.

Les marchés sont prêts pour la quatrième hausse consécutive de 75 points de base, et les investisseurs s’attendent à ce que la Fed ralentisse son rythme avant de mettre un terme au cycle de hausse des taux en mars. Un point de base est égal à 0,01 point de pourcentage.

“Nous pensons qu’ils augmentent juste pour arriver au point final. Nous pensons qu’ils augmentent de 75. Nous pensons qu’ils ouvrent la porte à une baisse des hausses de taux à partir de décembre”, a déclaré Michael Gapen, économiste en chef américain à la Bank of Amérique.

Gapen a déclaré qu’il s’attend à ce que le président de la Fed, Jerome Powell, indique lors de son point de presse que la Fed a envisagé de ralentir le rythme des hausses de taux mais ne s’y est pas engagée. Il s’attend à ce que la Fed relève les taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage en décembre.

“La réunion de novembre ne concerne pas vraiment novembre. C’est décembre”, a déclaré Gapen. Il s’attend à ce que la Fed relève ses taux à un niveau de 4,75% à 5% d’ici le printemps, et ce serait son taux terminal – ou son point final. La hausse de 75 points de base mercredi porterait la fourchette des taux des fonds fédéraux à 3,75% à 4%, contre une fourchette de zéro à 0,25% en mars.

“Le marché est très obsédé par le fait qu’il y en aura 75 en novembre, 50 [basis points] en décembre, 25 le 1er février, puis probablement 25 autres en mars”, a déclaré Julian Emanuel, responsable de la stratégie actions, dérivés et quantitative chez Evercore ISI. “Donc, en réalité, le marché pense déjà que cela se produit, et de mon point de vue de vue, il n’y a aucun moyen que le résultat de sa conférence de presse soit plus pacifiste que ça.”

Le marché boursier a déjà rebondi sur les attentes d’un ralentissement des hausses de taux par la Fed, après une dernière hausse de 75 points de base mercredi après-midi. Mais les stratèges disent aussi que la réaction du marché pourrait être violente si la Fed déçoit. Le défi pour Powell sera de faire la distinction entre signaler que des hausses moins agressives sont possibles et respecter l’engagement de la Fed de lutter contre l’inflation.

Pour cette raison, les professionnels du marché s’attendent à ce que le président de la Fed paraisse belliciste, ce qui pourrait secouer les actions et faire grimper les rendements obligataires. Les rendements évoluent en face du prix.

“Je pense qu’il va essayer d’exécuter l’art de descendre du 75 [basis points] sans créer d’euphorie et influencer les conditions financières trop facilement “, a déclaré Rick Rieder, directeur des investissements de BlackRock pour les titres à revenu fixe mondiaux. “Je pense que la façon dont le marché évalue, je pense que c’est ce qu’ils vont faire, mais je pense qu’il est vraiment Je dois enfiler l’aiguille pour ne pas trop exciter les gens quant à la direction du voyage. Lutter contre l’inflation est leur objectif premier.”

Alors que la Fed a relevé ses taux d’intérêt, l’économie commence à montrer des signes de ralentissement. Le marché du logement s’effondre, certains taux hypothécaires ayant presque doublé. L’hypothèque à taux fixe de 30 ans était de 7,08 % la semaine du 28 octobre, contre 3,85 % en mars, selon Freddie Mac.

“Je pense [Powell] diront que quatre hausses de 75 points de base, c’est beaucoup et avec ce décalage long et variable, vous devez prendre du recul et voir l’impact. Vous le voyez dans le logement. Vous commencez à le voir dans les automobiles », a déclaré Rieder. « Vous le voyez dans certains des ralentissements des détaillants, et vous le voyez certainement dans les sondages. Je pense que l’idée que vous ralentissez, c’est important comment il le décrit.”

La Fed devrait être dépendante des données entrantes, et bien que l’inflation baisse, le rythme de la baisse n’est pas clair, a déclaré Rieder.

“Si l’inflation continue d’être étonnamment élevée, il ne devrait pas fermer ses options”, a-t-il déclaré.

L’inflation à la consommation en septembre s’est élevée à 8,2 % sur une base annuelle.

Gapen s’attend à ce que l’économie plonge dans une récession peu profonde au premier trimestre. Il a déclaré que le marché boursier serait inquiet si l’inflation devait rester si élevée que la Fed devrait augmenter ses taux encore plus fortement que prévu, menaçant encore plus l’économie.

“Les marchés veulent être soulagés, en particulier le marché des actions”, a déclaré Rieder. “Je pense que ce qui arrive au marché des actions et au marché obligataire est différent en raison des aspects techniques et de l’effet de levier. … Mais je pense que le marché veut croire que la Fed, ils vont atteindre 5% et y rester pendant un certain temps. Les gens en ont assez de se faire matraquer, et je pense qu’ils veulent croire que le matraquage est terminé.