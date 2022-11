La Fed devra peut-être faire exploser l’économie pour maîtriser l’inflation

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici.



New York

CNN Affaires

—



La Réserve fédérale va très probablement augmenter à nouveau les taux d’intérêt de trois quarts de point de pourcentage mercredi, sa quatrième hausse consécutive surdimensionnée. Et il est encore possible qu’une autre augmentation de taux de cette ampleur se produise en décembre.

Mais la grande question pour de nombreux investisseurs – et consommateurs américains – est de savoir si la Fed enverra l’économie dans une récession avec ces augmentations massives de taux.

On espère que tout ralentissement sera léger, mais c’est un territoire inexploré pour la Fed. Les anciens présidents de la banque centrale Alan Greenspan, Ben Bernanke et l’actuelle secrétaire au Trésor Janet Yellen n’ont jamais eu à relever les taux aussi souvent d’affilée d’aussi gros montants.

On ne sait pas ce que tout ce resserrement fera à l’économie. Le marché du logement commence déjà à montrer des signes de tension. Les rendements obligataires ont grimpé en raison de la Fed. Et les taux hypothécaires, qui ont tendance à évoluer en tandem avec le bon du Trésor à 10 ans de référence, ont grimpé en flèche cette année en conséquence.

Il y a aussi un chœur croissant de législateurs démocrates à Capitol Hill qui avertissent le président de la Fed Jerome Powell et d’autres membres de la Fed de ralentir les hausses de taux parce qu’ils craignent qu’une politique monétaire encore plus stricte ne conduise à une récession.

Mais tant que le marché du travail reste sain, la Fed continuera probablement à se concentrer uniquement sur son mandat de stabilité des prix et à ignorer tout ce qui concerne l’emploi maximum.

“La Fed a encore du travail à faire”, a déclaré Steve Wyett, stratège en chef des investissements chez BOK Financial. “Les pressions inflationnistes mettent plus de temps à sortir du système.”

Le solide rebond du produit intérieur brut, ou PIB, au troisième trimestre après deux trimestres consécutifs de contraction économique pourrait également apaiser certains (mais pas tous) les inquiets de la récession. Cela pourrait également inciter la Fed à poursuivre sa politique agressive de hausse des taux… même si une telle politique risque de provoquer une récession à terme.

L’inquiétude est que la Fed pourrait choisir d’examiner davantage les données économiques actuelles et ne pense pas suffisamment à l’effet de décalage de ses hausses de taux existantes. L’inflation dans l’économie américaine n’a peut-être pas encore atteint son pic, mais on a de plus en plus le sentiment que nous en sommes sacrément proches.

“Il est essentiel que les décideurs politiques… se préparent à un ralentissement de la demande alors que l’impact décalé de la hausse des taux d’intérêt et de l’inflation commence à exercer une puissante pression à la baisse sur l’activité économique”, a déclaré Joseph Brusuelas, économiste en chef chez RSM US, dans un rapport. Il a ajouté que l’économie “risque clairement de tomber en récession à court terme”.

Un autre facteur en jeu pourrait amener la Fed à augmenter fortement ses taux lors de ses deux prochaines réunions, puis à ralentir son rythme.

Chaque année, il y a une rotation des présidents régionaux de la Fed qui obtiennent des votes lors des réunions politiques de la banque centrale. Le prochain changement aura lieu avant la première réunion de la Fed en 2023, qui se terminera le 1er février. Les experts soulignent que certains des nouveaux membres votants pourraient ne pas être aussi enclins à soutenir des augmentations de taux aussi importantes que la liste actuelle des présidents régionaux du Comité fédéral de l’open market.

Il pourrait donc y avoir un passage d’une position plus belliciste (susceptible de soutenir des taux plus élevés) à une autre plus accommodante (encline à mettre en garde contre de futures hausses).

“Le tempérament politique du comité devient moins belliciste en 2023. Sentant une fenêtre d’opportunité se fermer, les électeurs les plus bellicistes de cette année pourraient chercher à faire plus tant qu’ils le peuvent encore, c’est-à-dire plus de préalimentation”, a déclaré BNP Paribas Securities US. les économistes Carl Riccadonna et Andy Schneider dans un rapport.

La réunion de la Fed a lieu deux jours seulement avant que le pays ne reçoive son prochain bulletin sur le marché du travail. Les économistes prévoient un ralentissement de la croissance de l’emploi, mais pas substantiel.

Selon les estimations de Reuters, les experts prédisent que 200 000 emplois ont été créés en octobre, en baisse par rapport aux gains d’emplois de 263 000 en septembre. (Ce chiffre de septembre sera probablement révisé, cependant.)

Le taux de chômage, qui est tombé à 3,5 % en septembre, devrait remonter à 3,6 % ce mois-ci. Mais c’est encore près d’un demi-siècle bas.

Les chiffres du Bureau of Labor Statistics comptent à la fois les emplois du secteur privé et du gouvernement. Un autre rapport sur l’emploi, du processeur de paie ADP, doit également être publié la semaine prochaine, et celui-ci ne concerne que Corporate America.

Selon les prévisions, les économistes s’attendent à ce que les chiffres de l’ADP montrent un nouveau ralentissement de l’embauche dans les entreprises, avec 190 000 emplois ajoutés en septembre contre 208 000 un mois plus tôt.

Même si le rythme des embauches commence à ralentir, force est de constater que le marché du travail reste tendu. Les salaires ont augmenté à un rythme supérieur à la moyenne, mais pas aussi vite que l’inflation.

Le gouvernement a déclaré dans le rapport sur l’emploi de septembre que le salaire horaire moyen avait augmenté de 5 % au cours des 12 derniers mois. La Fed préfère généralement voir une croissance des salaires dans la fourchette annuelle de 2 à 3 % comme un signe que l’inflation est sous contrôle.

Selon les chiffres publiés vendredi, la mesure préférée de la Fed de l’inflation, l’indice dit des dépenses de consommation personnelle (PCE), a montré que les prix avaient augmenté de 6,2% au cours des 12 derniers mois jusqu’en septembre.

Un ralentissement plus marqué de la croissance des salaires semble donc peu probable tant que le marché du travail reste robuste et que les prix à la consommation continuent de grimper.

“Le rythme d’embauche est très élevé, insoutenable et fait grimper les salaires et l’inflation”, ont déclaré les économistes de The Hamilton Project, un groupe de recherche sur les politiques de la Brookings Institution, dans un rapport récent.

Lundi: PIB de l’UE ; Inflation de la zone euro ; revenus de Goodyear (GT), Aflac (AFL) et Avis Budget (CAR)

Mardi: indice ISM manufacturier américain ; revenus de BP (BP), Pfizer (PFE), Uber (UBER), Eli Lilly (LLY), Fox (FOXA), Prudential (PRU), Mondelez (MDLZ), AIG (AIG), AMD (AMD), Caesars ( CZR), Clorox (CLX) et Electronic Arts (EA)

Mercredi: Décision sur les taux de la Fed ; rapport d’emplois ADP ; PMI Allemagne ; revenus de CVS (CVS), Humana (HUM), Paramount, Yum (YUM), Ferrari (RACE), MetLife (MET), Allstate (ALL), Qualcomm (QCOM), Booking (BKNG), eBay (EBAY), MGM (MGM), Roku (ROKU) et Etsy (ETSY)

Jeudi: Décision sur les taux de la Banque d’Angleterre ; les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ; indice ISM des services aux États-Unis ; revenus de Cigna (CI), ConocoPhillips (COP), Marriott (MAR), Kellogg (K), Moderna (MRNA), Royal Caribbean (RCL), Wayfair (W), propriétaire de CNN Warner Bros. Discovery, Starbucks (SBUX), PayPal (PYPL), Amgen (AMGN) et Block (SQ)

Vendredi: rapport sur l’emploi aux États-Unis ; revenus de Cardinal Health (CAH), Duke Energy (DUK) et Hershey (HSY)