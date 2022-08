La Fed contre l’inflation : ce que cela signifie pour le solde de votre carte de crédit

Que ce passe-t-il L’argent emprunté devient plus cher à mesure que la Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation. Pourquoi est-ce important Avec d’autres hausses de taux d’intérêt en cours, la dette de carte de crédit sera plus difficile à rembourser à long terme. Ce que cela signifie pour vous Pour économiser le plus d’argent, vous devriez faire un plan pour rembourser rapidement votre dette de carte de crédit.

En réponse à inflation galopantela Réserve fédérale – la banque centrale des États-Unis, qui est en charge de la politique monétaire – a lancé plusieurs hausses des taux d’intérêt depuis mars. La Fed a voté à l’unanimité pour augmenter à nouveau le taux d’intérêt fédéral à la fin de juillet, avec une autre hausse de taux d’intérêt susceptible de se produire en septembre.

L’augmentation du taux d’intérêt fédéral a un effet d’entraînement sur presque tous les secteurs de l’économie, y compris les outils financiers comme les cartes de crédit. Les APR des cartes de crédit, ou les taux d’intérêt, augmentent parallèlement aux hausses de la Fed. Malheureusement, cela pourrait vous coûter très cher si vous avez une dette de carte de crédit.

Si vous reportez le solde d’une carte de crédit au-delà de sa date d’échéance, il sera assujetti au AVR déterminé par votre carte de crédit spécifique et pointage de crédit. Pour les personnes qui portent un solde de mois en mois, leurs frais d’intérêt continueront d’augmenter à chaque hausse de taux. Et vous ne serez généralement pas averti si vos taux d’intérêt augmentent.

Ci-dessous, nous expliquons comment cette augmentation de taux affectera vos relevés de carte de crédit, avec des exemples, ainsi que certaines mesures que vous pouvez prendre pour rembourser votre solde et économiser de l’argent.

Pourquoi la dette de carte de crédit devient plus chère

En augmentant le taux des fonds fédéraux – le taux d’intérêt au jour le jour entre les banques – un effet domino entraîne une augmentation des TAP des cartes de crédit. Bien que le taux des fonds fédéraux ne dicte directement que les prêts entre banques, cela affecte les coûts des banques, qui sont à leur tour répercutés sur les consommateurs.

Le taux préférentiel, qui est à la base de tous les taux débiteurs pour les clients des banques, est dérivé du taux des fonds fédéraux. Des primes y sont ajoutées en fonction de la solvabilité du demandeur et de facteurs institutionnels. Cela donne des taux d’intérêt effectifs, tels que les taux annuels en pourcentage des cartes de crédit.

Mais quand faut-il s’attendre à ce que les taux des cartes de crédit augmentent ? Les APR des cartes de crédit sont ajustés presque immédiatement, généralement dans un cycle de facturation ou deux. Vous avez probablement déjà été soumis à de nouveaux APR suite à des hausses de taux précédentes sans même vous en rendre compte.

Si vous payez la totalité de votre facture de carte de crédit chaque mois, vous n’avez rien à craindre. Mais si vous avez un solde sur cette carte, le porter d’un mois à l’autre vous coûtera plus cher une fois que les taux augmenteront.

Voici un exemple. Disons que vous avez un solde de carte de crédit de 5 525 $, ce qui est la moyenne nationale selon le bureau de crédit Expérian. Pendant ce temps, le taux d’intérêt moyen des nouvelles cartes de crédit est d’environ 20 %. Si vous n’effectuez qu’un paiement minimum (supposons que le paiement minimum est le standard de 2 %), le remboursement du solde de votre carte vous prendrait un peu plus de 58 ans et vous coûterait plus de 24 750 $ en intérêts.

Cependant, si les taux d’intérêt des cartes de crédit augmentaient d’un point de pourcentage, le remboursement du même solde prendrait plus de 76 ans et coûterait plus de 34 400 $ en intérêts. Faites vos propres calculs en utilisant le site sœur de CNET, Bankrate’s calculateur de paiement minimum par carte de crédit.

Alors, que devez-vous faire maintenant ? Voici six étapes que vous pouvez suivre pour payer le solde de votre carte de crédit et économiser de l’argent.

1. Rembourser, ou au moins réduire, toute dette de carte de crédit existante

Les consommateurs américains ont fait du bon travail en réduisant leur dette de carte de crédit pendant la pandémie. Comme l’a constaté Experian, le titulaire moyen d’une carte de crédit a réduit le solde de sa carte de près de 400 $ en 2021 par rapport à 2020. Il y a donc de fortes chances que vous soyez déjà en mode de remboursement de dettes. Bravo à vous!

La première étape pour rembourser votre dette est simple : appliquer tout revenu disponible à la dette de carte de crédit. (Et si vous n’avez pas assez de revenu disponible pour commencer, ne paniquez pas. J’y reviendrai dans une minute.)

Où commencer? Le consommateur américain moyen possède environ trois cartes de crédit, il est donc possible que votre dette de carte de crédit soit répartie sur plusieurs soldes. Il existe deux méthodes populaires pour rembourser plusieurs soldes : la méthode boule de neige et la méthode avalanche.

La méthode boule de neige suggère commencez par rembourser votre plus petite dette en premier, quel que soit son taux d’intérêt, et laissez votre succès initial vous porter jusqu’à ce que vous remboursiez la dette dont le solde est le plus élevé. Les partisans de cette méthode soutiennent que cette stratégie vous permet de créer un effet boule de neige, ou un élan qui vous encourage à rembourser plusieurs dettes.

Quelle méthode est la meilleure? Les fanatiques de la méthode Avalanche – et de nombreux experts en finances personnelles – vous diront que le remboursement d’une dette à taux d’intérêt élevé est d’abord plus logique du point de vue financier. Plus vite vous remboursez vos dettes de cette façon, disent-ils, plus vous économiserez d’argent en intérêts au fil du temps. Mais si le remboursement de cette dette vous prendra des années, vous pourriez être découragé par ce qui semble être un progrès minimal pour un effort maximal. Vous pourriez finir par jeter l’éponge et continuer à vous endetter.

Mon conseil est d’opter pour la méthode qui vous permettra de continuer, qu’il s’agisse d’une boule de neige, d’une avalanche ou d’une combinaison des deux. Au bout du compte, ce qui est important, c’est d’économiser de l’argent en évitant les frais d’intérêt.

2. Transférez votre solde sur une carte de crédit à 0 % APR

Si vous avez une bonne cote de crédit, il y a de fortes chances que vous puissiez demander une carte de crédit avec transfert de solde. La meilleures cartes de transfert de solde vous permettent de transférer un solde d’une autre carte – tant qu’il provient d’une autre banque – et de le payer sans intérêt pendant une période déterminée, généralement entre 12 et 18 mois. Certaines cartes sur le marché offrent actuellement jusqu’à 21 mois.

Assurez-vous de tenir compte des frais lorsque vous magasinez pour une carte de transfert de solde. La plupart des cartes facturent des frais de transfert de solde, généralement 3% du montant transféré, bien que certaines cartes facturent pas de frais de transfert de solde.

Ensuite, utilisez le transfert de solde de carte de crédit de Bankrate sur le site sœur de CNET Calculatrice pour estimer combien de temps il vous faudra pour rembourser ce solde en fonction du montant que vous pourriez payer chaque mois. Ensuite, recherchez une carte avec une période promotionnelle similaire sans intérêt. N’oubliez pas qu’une fois la période promotionnelle terminée, le TAP régulier de la carte entrera en vigueur et vous commencerez à payer des intérêts sur tout solde restant sur la carte. Envisagez de demander la carte qui, combinant les frais de transfert de solde et la période d’introduction, vous permettra de rembourser votre solde à moindre coût.

3. Concentrez-vous sur le remboursement de la dette de carte, et non sur le gain de points ou de remise en argent

Gagner des remises en argentdes points et des miles sur les achats quotidiens et les échanger contre des voyages gratuits ou le smartphone le plus récent est le rêve de tout titulaire de carte avisé. Mais si vous avez un solde sur vos cartes de crédit et que vous continuez à facturer des dépenses que vous ne pouvez pas payer à la fin du mois pour gagner des points, vous devez arrêter immédiatement.

Voici pourquoi. Comme je l’ai déjà mentionné, le taux d’intérêt moyen actuel est supérieur à 16 %. Certaines des meilleures cartes de crédit rapportent jusqu’à 6 % de récompenses par dollar dépensé dans des catégories spécifiques, telles que achats à l’épicerie ou billets d’avion. Cependant, la plupart des meilleures cartes de remboursement forfaitaire ne rapportent pas plus de 2 %. Toute remise en argent, points ou milles gagnés seront facilement anéantis par les intérêts si vous ne payez pas vos achats en totalité à la date d’échéance de votre relevé.

Si vous avez un solde, il existe un moyen de faire bon usage de ces dollars de remise en argent durement gagnés. Utilisez-les plutôt pour réduire le solde de votre carte en les échangeant contre un crédit de relevé.

4. Envisager des sources de revenus supplémentaires pour rembourser la dette de carte de crédit

Mais que se passe-t-il si vous n’avez pas d’argent supplémentaire à la fin de la journée ou du mois pour rembourser la dette de carte ?

C’est peut-être la raison pour laquelle vous vous êtes endetté au départ – et ce n’est pas grave. Nous y avons tous été. Mais l’ajout d’une source de revenu supplémentaire peut vous aider à régler plus rapidement tout type de dette, y compris celle de votre carte de crédit.

Voici quelques idées que vous pouvez essayer pour augmenter votre revenu disponible et rembourser vos dettes de carte de crédit :

Prenez un concert parallèle. Êtes-vous bon en mathématiques ou parlez-vous couramment une langue étrangère ? Le tutorat peut être une option viable pour un travail secondaire. Vous avez du temps libre pendant la semaine et une voiture en bon état ? Vous voudrez peut-être envisager Uber, Lyft ou DoorDash. De nombreux magasins Etsy prospères ont commencé comme une agitation secondaire. Envisagez une activité que vous aimez et assurez-vous de suivez ces conseils car prendre un concert parallèle pourrait avoir des implications fiscales.

Êtes-vous bon en mathématiques ou parlez-vous couramment une langue étrangère ? Le tutorat peut être une option viable pour un travail secondaire. Vous avez du temps libre pendant la semaine et une voiture en bon état ? Vous voudrez peut-être envisager Uber, Lyft ou DoorDash. De nombreux magasins Etsy prospères ont commencé comme une agitation secondaire. Envisagez une activité que vous aimez et assurez-vous de car prendre un concert parallèle pourrait avoir des implications fiscales. Maîtrisez vos dépenses . Duh, je sais – cela semble évident, mais ce n’est pas si simple. Selon la Réserve fédérale, près de 40 % des Américains n’ai pas 400 $ en espèces d’urgence. Que ce soit votre cas ou non, il est peut-être temps d’aligner vos dépenses sur vos revenus, créer un budget et s’y tenir. La bonne nouvelle est que vous pouvez ajouter le remboursement de la dette de carte comme l’une de vos dépenses courantes, et vous n’avez pas à créer un budget à partir de zéro ou à tout gérer vous-même. La meilleures applications de budgétisation peut vous aider à suivre vos dépenses et à identifier les dépenses à réduire.

. Duh, je sais – cela semble évident, mais ce n’est pas si simple. Selon la Réserve fédérale, près de 40 % des Américains n’ai pas 400 $ en espèces d’urgence. Que ce soit votre cas ou non, il est peut-être temps d’aligner vos dépenses sur vos revenus, et s’y tenir. La bonne nouvelle est que vous pouvez ajouter le remboursement de la dette de carte comme l’une de vos dépenses courantes, et vous n’avez pas à créer un budget à partir de zéro ou à tout gérer vous-même. La peut vous aider à suivre vos dépenses et à identifier les dépenses à réduire. Vendre des trucs que vous n’utilisez pas et qui sont juste assis dans la maison. De cette robe que vous n’avez portée qu’une seule fois lors d’un mariage au sauna portable que vous avez reçu pour votre anniversaire mais que vous n’avez jamais allumé, la revente en ligne de vêtements neufs et d’occasion peut vous aider à gagner l’argent supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin pour rembourser votre dette de carte de crédit. Il y a plein d’endroits pour faire ça. Le Penny Hoarder a un bon résumé de 14 sites Web et applications pour vendre des choses en ligne.

5. Arrêtez d’utiliser votre carte de crédit et passez aux espèces ou à une carte de débit

Les cartes de crédit sont d’excellents instruments financiers pour payer des achats importants ou imprévus au fil du temps, améliorer votre crédit, gagner des points ou des remises en argent pour des voyages ou des achats de rêve, ou même vous donner accès à de généreux avantages de voyage, comme salons d’aéroport ou accès de sécurité prioritaire. Mais ils peuvent aussi vous inciter à trop dépenser et à vous endetter rapidement si vous ne les gérez pas de manière responsable.

Si vous vous retrouvez à dépenser plus lorsque vous utilisez une carte de crédit, il est peut-être temps d’arrêter le plastique. Études suggérer que payer avec une carte de crédit peut entraîner des dépenses excessives car la “douleur de paiement” est supprimée de la transaction. En d’autres termes, lorsque vous facturez un achat avec votre carte de crédit, l’argent ne quitte pas immédiatement votre portefeuille ou votre compte bancaire, ce qui peut vous induire en erreur en pensant que vous pouvez vous permettre ce que vous achetez.

Le passage aux espèces pourrait être plus difficile qu’auparavant, d’autant plus que de nombreuses entreprises pendant la pandémie sont passées aux paiements sans contact ou cessé d’accepter de l’argent comptantpour des raisons de sécurité.

Cependant, vous pouvez utiliser un Application de paiement P2P, comme Venmo ou Zelle, ou simplement votre carte de débit. De cette façon, dès que vous effectuez un achat ou payez une facture, l’argent est instantanément retiré de votre compte bancaire, ce qui vous aide à avoir une meilleure idée de combien vous dépensez.

6. Tirez parti de votre crédit avec une carte de crédit à zéro pour cent

Si vous n’avez pas de solde sur votre carte de crédit en ce moment, félicitations ! Mais si vous avez un bon crédit, vous voudrez peut-être toujours envisager de demander un carte de crédit sans intérêt. Même si vous payez votre solde au complet chaque mois, il peut y avoir certains avantages au milieu de la hausse des taux d’intérêt. Vous pouvez payer un achat important sans intérêt ou avoir une carte à zéro pour cent en cas d’urgence.

Améliorer votre taux d’utilisation du crédit et augmenter votre nombre de comptes en ouvrant une nouvelle carte de crédit peut également être bénéfique pour votre pointage de crédit. Ce type de déménagement simple pourrait être très bénéfique pour vous à long terme, en particulier si vous envisagez de financer un achat immobilier, automobile ou autre gros achat à l’avenir.

