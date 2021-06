La Fed continuera de dominer le marché dans la semaine à venir après la vente massive

Traders sur le parquet de la Bourse de New York. Source : NYSE

Le signal de la Réserve fédérale selon laquelle elle cherche à s’éloigner d’une partie de sa politique de facilité devrait être un thème commercial dominant dans la semaine à venir et probablement pour le reste de l’été. La semaine dernière, les investisseurs se sont repositionnés sur les marchés financiers après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la banque centrale envisageait de réduire ses achats de bons du Trésor et de titres hypothécaires. C’est important car lorsque la Fed agira finalement, ce serait le premier renversement sérieux des politiques faciles qu’elle a mises en place pour ajouter des liquidités aux marchés lorsque l’économie a fermé l’année dernière en raison de la crise de Covid. Les achats, qui s’élèvent à 120 milliards de dollars par mois, seraient progressivement réduits une fois que la Fed déciderait de ralentir et de mettre fin aux achats d’obligations ou à l’assouplissement quantitatif. Cela pourrait alors ouvrir la porte à des hausses de taux d’intérêt, que la Fed prévoit désormais d’avoir en 2023. La Réserve fédérale a envoyé des ondulations sur les marchés financiers après sa réunion de mercredi. Le dollar a bondi, les actions ont chuté et les rendements obligataires ont évolué pour impliquer des taux d’intérêt à court terme plus élevés à l’avenir. Le Dow Jones a chuté de 3,5%, sa pire semaine depuis octobre. Le S&P 500 était en baisse de 1,9% pour la semaine, sa pire perte hebdomadaire depuis février, et le Nasdaq n’a perdu que 0,3%, aidé par un petit gain hebdomadaire dans la technologie.

« Je pense que le marché digère toujours la réunion de la Fed », a déclaré Ed Keon, stratège en chef des investissements chez QMA. Les actions se négociaient en forte baisse vendredi, après la faiblesse de mercredi et jeudi. Les rendements ont baissé sur les obligations à plus longue durée, comme l’indice de référence à 10 ans, mais ont augmenté sur les obligations à plus courte durée de 2 et 5 ans. Les écarts entre ces obligations à plus courte durée et les rendements obligataires à 10 et 30 ans se sont considérablement réduits dans un commerce dit d’aplatissement. C’est courant lorsque les taux d’intérêt augmentent. Les taux courts plus élevés reflètent les augmentations attendues du taux des fonds fédéraux, tandis que les rendements à plus longue durée chutent, car l’on a toujours pensé qu’un resserrement de la Fed ralentissait l’économie. La Fed a également fourni de nouvelles prévisions économiques, y compris un graphique sur les taux d’intérêt qui montre qu’elle prévoit de relever son taux des fonds fédéraux à deux reprises en 2023, après que ses prévisions précédentes n’incluaient aucune augmentation. Les conférenciers de la Fed recevront beaucoup d’attention au cours de la semaine à venir. Powell s’exprime mardi devant le sous-comité de la Chambre sur la crise des coronavirus sur la réponse politique de la Fed et l’économie. Ses remarques pourraient être un point culminant de ce qui semble être une première semaine d’été lente mais volatile pour les marchés.

Un certain nombre d’autres responsables de la Fed ont pris la parole, dont le président de la Fed de New York, John Williams, lundi, et la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, et la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, tous deux mardi. Parmi les autres orateurs de la Fed figurent le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, et le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard. « Obtenir plus de couleur des autres sera certainement la clé », a déclaré Peter Boockvar, stratège en chef des investissements chez Bleakley Global Advisors. « Je suis certainement très intéressé par ce que Powell a à dire. Ils vont tous nous donner maintenant les petits caractères de ce qui était dans la déclaration et de ce que Powell a dit » à la fin de la réunion de la Fed en juin. Les données sur les dépenses de consommation personnelle devraient susciter beaucoup d’intérêt vendredi prochain, puisqu’elles incluent l’indice d’inflation PCE, étroitement surveillé par la Fed. La Fed a insisté sur le fait que les chiffres élevés de l’inflation ne sont que temporaires et qu’ils devraient se calmer l’année prochaine. Boockvar a déclaré que les données sur l’inflation devraient refléter la même flambée des prix que celle qui est apparue dans l’indice des prix à la consommation pour mai, en hausse de 5% d’une année sur l’autre. « Cela va montrer des augmentations assez robustes d’un mois à l’autre », a déclaré Boockvar. Il a déclaré que les données sur l’inflation seront les plus importantes pour les marchés. « C’est le sujet du reste de l’année – l’inflation, l’inflation, l’inflation et comment la Réserve fédérale s’y adapte », a-t-il déclaré. « Dans ce débat sur l’inflation, ce n’est pas seulement une affaire américaine, c’est une affaire mondiale. » Alors que la Fed a maintenant prévu deux hausses de taux d’intérêt pour 2023, le marché est plus sceptique quant à l’inflation. Selon les marchés à terme, les investisseurs pensent qu’il pourrait y avoir une ou plusieurs hausses de taux l’année prochaine et au moins quatre au total avant la fin de 2023. La Fed prévoit une inflation PCE de 3,4% pour cette année, en hausse d’un point par rapport à ses prévisions de mars, mais elle s’attend toujours à un rythme modéré de 2,1% l’année prochaine. Les données sur le logement seront également d’un grand intérêt pour les marchés, après que le petit pas de la Fed vers un resserrement ait déclenché une flambée des taux hypothécaires. Le taux du prêt fixe de 30 ans a bondi à 3,25% jeudi, le plus élevé depuis des mois, selon Mortgage News Daily. La Fed achète actuellement environ 40 milliards de dollars par mois de titres hypothécaires, et cela ralentirait avec les achats du Trésor. Les ventes de maisons existantes sont publiées mardi et les ventes de maisons neuves sont signalées mercredi. Valeur versus croissance Keon a déclaré que le marché était agité mais qu’il prenait en compte le changement de la Fed. Il a dit qu’il avait des actions surpondérées dans ses portefeuilles. « Nous aimons cette position avec des bénéfices susceptibles de croître de 40% cette année, les taux restant assez bas. C’est un bon environnement pour les actions », a-t-il déclaré. Alors que le marché s’échangeait à la baisse la semaine dernière, la technologie et certains noms de la croissance ont tenu bon. La technologie était à peine positive, enregistrant un gain de près de 0,1% pour la semaine. Les secteurs les moins performants se trouvaient dans l’espace de valeur – liés aux matières premières ou faisant partie du commerce cyclique de réouverture.

Les matériaux ont baissé de 6,3 % sur la semaine et les financières ont baissé de plus de 6 %, l’aplatissement de la courbe des taux pouvant potentiellement nuire aux bénéfices des banques. « Nous avons eu un très bon mouvement pour les actions de valeur et pour les pièces de réouverture. Ils ont vraiment bien fonctionné pendant environ six mois », a déclaré Keon. « Il n’y a rien sur le marché qui continue pour toujours. C’est probablement un peu une contre-rotation. Que ce soit le début d’un changement majeur ou un léger rebond [for tech], c’est difficile à dire et les taux vont être déterminants. » Keon a déclaré que si le rendement à 10 ans étroitement surveillé passe à 2% par rapport à son 1,5% actuel, ce serait positif pour les actions de valeur. Mais s’il reste ancré autour de 1,5%, la technologie pourrait continuer à bien se porter. Le rendement à 10 ans, qui est la référence du Trésor, a fortement fluctué la semaine dernière. Après avoir commencé la semaine à environ 1,45 %, il a augmenté juste après la réunion de la Fed pour atteindre 1,59 %, mais est ensuite retombé à environ 1,44 % vendredi après-midi. Le billet à 2 ans a cédé 0,256% vendredi, en forte hausse par rapport à la clôture de vendredi de la semaine précédente de 0,149%.

« Je suppose que l’idée est que lors de la conférence de presse, Powell a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’augmenter les taux jusqu’en 2023 », a déclaré Keon. « Jusqu’à 2023, vous obtiendrez le boom dans lequel nous nous trouvons actuellement, et vous obtiendrez une croissance assez forte en 2022. D’ici 2023, l’économie va ralentir et la Fed va-t-elle augmenter ses taux dans une économie en ralentissement ? Probablement pas. » Keon a déclaré que cela maintiendrait un plafond sur la taille des hausses de taux de la Fed. Il a déclaré qu’il y avait peu de chances que la Fed augmente avant 2023, à moins qu’il n’y ait une surprise à la hausse de l’inflation. « Le marché pense que la Fed n’augmentera pas ses taux avant 2023, sauf surprise inattendue pour l’inflation, et qu’elle n’augmentera pas autant ses taux en 2023 car elle risquerait une récession », a-t-il déclaré. Julian Emanuel, responsable de la stratégie actions et dérivés chez BTIG, a déclaré que la Fed avait désormais injecté un nouveau niveau de volatilité sur les marchés. Il s’attend à ce que les investisseurs soient maintenant sur le qui-vive à l’approche de la réunion de la Fed fin juillet et à nouveau alors que la Fed se rendra à Jackson Hole, Wyoming, fin août pour son symposium annuel. De nombreux économistes s’attendent à ce que Jackson Hole soit le forum où la Fed publiera les détails du programme de réduction. Une fois que la Fed annonce qu’elle va réduire, elle devrait alors attendre quelques mois avant de réduire lentement les achats sur plusieurs mois. La fin du programme d’assouplissement est importante puisqu’elle ouvrirait alors la porte à une éventuelle hausse des taux, en fonction de la vigueur de l’économie. « Le récit ici est que les marchés vont probablement continuer à aller et venir en ce qui concerne leur point de vue sur l’évaluation de la Fed pour savoir si le transitoire est correct ou non », a déclaré Emanuel. « Transitoire » est la façon dont la Fed décrit son point de vue selon lequel la flambée de l’inflation sera de courte durée. Au cours de la semaine dernière, une partie de la pression inflationniste sur le marché s’est dissipée avec une vente massive dans le complexe des matières premières. Le discours politique de la Fed a contribué à stimuler une hausse du dollar, ce qui était en partie à l’origine de la vente. Mais le premier catalyseur a été une décision de la Chine de refroidir les marchés chauds des matières premières. Reuters a rapporté qu’une agence gouvernementale chinoise prévoyait de libérer des réserves d’aluminium, de cuivre et de zinc. Le cuivre a baissé de plus de 8,4% sur la semaine, sa pire semaine depuis mars 2020.

