La Fed considère que sa lutte contre l’inflation est un succès. L’opinion publique finira-t-elle par accepter ?

WASHINGTON — Avec sa taille plus grande que d’habitude coupe en demi-point En annonçant la semaine dernière son taux d’intérêt directeur, la Réserve fédérale a souligné sa conviction qu’elle avait pratiquement vaincu l’inflation après trois longues années.

Le grand public ? Pas vraiment.

Enquêtes auprès des consommateurs, notamment un sorti vendredi Selon le Centre de recherche sur les affaires publiques de l’Associated Press-NORC, la plupart des Américains restent mécontents de l’économie, toujours meurtrie par un taux d’inflation qui a atteint son plus haut niveau en quatre décennies il y a deux ans, alors que l’économie rebondissait après la récession pandémique.

Pourtant, selon certains économistes, la baisse progressive des taux d’intérêt pourrait à terme renforcer le moral des consommateurs. L’inflation a baissé depuis plus de deux ans et est presque revenue à l’objectif de 2 % de la Fed. Cela signifie que les prix continuent d’augmenter, mais à un rythme bien plus lent.

Les coûts de certains biens de consommation de grande valeur, des voitures d’occasion aux prix des produits d’épicerie, ont en fait diminué. L’histoire économique suggère qu’un taux d’inflation faible et stable, avec des prix qui n’augmentent que progressivement, conduit finalement les Américains à s’adapter à des niveaux de prix plus élevés. Un facteur favorable est que les revenus moyens sont désormais augmente plus vite que les prixpermettant à davantage de ménages de se procurer des produits de première nécessité.

La question reste un sujet brûlant dans la campagne électorale. Cherchant à capitaliser sur le mécontentement de l’opinion publique, l’ancien président Donald Trump a accusé les politiques de l’administration Biden-Harris d’avoir provoqué une hausse de l’inflation. Pourtant, un sondage AP de vendredi a révélé que les électeurs sont désormais divisés sur la question de savoir qui, selon eux, serait le mieux placé pour gérer l’économie, Trump ou la vice-présidente Kamala Harris. En juin dernier, un sondage AP avait révélé que six personnes sur dix désapprouvaient le bilan économique du président Joe Biden.

C’est un signe que, du moins vu sous l’angle politique, les opinions économiques des Américains commencent à s’éclaircir.

Lors de la conférence de presse donnée mercredi par le président de la Fed, Jerome Powell, on a peu remarqué qu’il estimait que l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed ne s’élèverait qu’à 2,2 % pour août, lorsque le chiffre sera publié cette semaine. Ce chiffre serait en forte baisse par rapport au pic de 7 % enregistré il y a deux ans.

Powell a également fourni une définition familière du mandat de la Fed consistant à rechercher la « stabilité des prix ».

« Une bonne définition de la stabilité des prix », a-t-il déclaré, « c’est que les gens ne pensent pas à l’inflation dans leurs décisions quotidiennes. C’est là que tout le monde veut en venir : se demander : « Qu’est-ce que l’inflation ? » Il suffit de la maintenir à un niveau bas, de la maintenir stable. »

Powell n’a pas laissé entendre que la Fed avait pleinement atteint cet objectif. Il a reconnu que les consommateurs subissaient toujours « des prix élevés, par opposition à une forte inflation », ce qui est selon lui « douloureux ». Mais, a-t-il ajouté, « je pense que nous avons fait de réels progrès ».

Sofia Baig, économiste au sein de l’institut de sondage Morning Consult, a noté que les Américains considèrent toujours les prix élevés comme un fardeau financier. Enquêtes de Morning Consult« Quand la plupart des gens pensent à l’inflation, ils pensent à la baisse des prix deux ou quatre ans plus tôt. Les responsables de la Fed et les économistes, au contraire, mesurent généralement le succès à court terme – les prix comparés à ceux d’il y a un an, six mois, voire un mois. »

Au fil du temps, a déclaré Baig, les consommateurs s’adaptent généralement à des prix plus élevés, en particulier lorsque leurs revenus augmentent.

« On entend souvent nos grands-parents parler d’une bouteille de Coca qui coûte un prix dérisoire », explique-t-elle. « L’inflation a toujours existé, mais à un certain moment, on s’habitue aux nouveaux prix. »

La morosité qui entoure l’économie a sans doute été accentuée par les attaques politiques que Trump et ses alliés républicains mènent depuis trois ans contre l’administration Biden-Harris, focalisées sans relâche sur l’inflation. De nombreux économistes ont noté que l’inflation élevée était un phénomène mondial après la pandémie, causé en grande partie par des pénuries de pièces et de main-d’œuvre, et qu’elle était tout aussi grave à l’étranger qu’aux États-Unis.

Selon l’Université du Michigan enquête sur le sentiment des consommateursLes démocrates ont une vision plus positive de l’économie qu’à la veille de la pandémie, en février 2020. En revanche, le sentiment des républicains a chuté de près des deux tiers. Chez les indépendants, le sentiment est toujours 40 % inférieur à son niveau d’avant la pandémie.

Baig cite également l’influence des réseaux sociaux, qui regorgent de photos et de vidéos de consommateurs pointant du doigt des prix exorbitants, pour ternir la vision qu’ont les Américains de l’économie.

Même si les prix moyens ne reviendront probablement pas à ce qu’ils étaient avant la pandémie, une inflation plus lente peut aider à accélérer le processus d’ajustement. Les produits alimentaires coûtent toujours beaucoup plus cher qu’il y a trois ans, mais au cours des 12 derniers mois, ils n’ont augmenté que de 0,9 %. Le coût moyen d’un gallon d’essence a chuté de 17 % par rapport à il y a un an, à 3,22 $. selon AAADans 14 États, il est inférieur à 3 $. Le coût d’un nouveau bail de location a diminué de 0,7 % au cours de la dernière année, les chiffres de la liste des appartements montrent.

Et en 2023, le revenu médian des ménages a augmenté de 4 % plus vite que les prix, soit la première hausse du revenu ajusté de l’inflation depuis la pandémie, selon le Bureau du recensement. signalé ce mois-ci.

Certains Américains voient les prix se stabiliser. Tisha Deloney, d’Arlington, en Virginie, a déclaré qu’elle avait d’abord été contrariée lorsque son employeur lui a accordé un ajustement du coût de la vie plus faible pour cette année, d’environ 3 %, contre les 8 % dont elle se souvient lorsque l’inflation a atteint son pic. Mais lorsque son loyer a augmenté il y a deux mois, il a augmenté dans une proportion bien inférieure à celle des années précédentes.

« Je me sens plus normal », a déclaré Deloney, 38 ans. « J’ai vraiment l’impression que l’inflation a diminué. Je me sens mieux. »

Certains signes précoces suggèrent que d’autres personnes pourraient bientôt ressentir la même chose. Le sentiment des consommateurs a augmenté en septembre pour un troisième mois consécutif, selon les chiffres préliminaires de l’agence de notation. Université du MichiganCes perspectives plus optimistes sont dues à des « prix plus favorables perçus par les consommateurs » pour les voitures, les appareils électroménagers, les meubles et d’autres biens durables.

Depuis 2022, Morning Consult interroge les consommateurs pour savoir si les prix des biens et services qu’ils ont achetés ont été plus élevés que prévu. Cette mesure a chuté par rapport à il y a deux ans, signe que de nombreux Américains s’adaptent à des coûts plus élevés.

Et même si les gens continuent de citer l’inflation comme une préoccupation majeure, selon les enquêtes, ils s’attendent désormais à ce qu’elle reste faible dans les années à venir. L’enquête du Michigan a révélé que les attentes d’inflation dans un an ont chuté en septembre pour le quatrième mois consécutif à 2,7 %. Il s’agit du chiffre le plus bas depuis décembre 2020 et conforme aux niveaux d’avant la pandémie.

Vendredi, Christopher Waller, un membre franc du conseil d’administration de la Fed, a suggéré dans une interview sur CNBC qu’il y avait même un risque que l’inflation tombe bien en dessous de l’objectif de 2 % de la banque centrale dans les mois à venir – une raison clé, selon Waller, pour laquelle il a soutenu la baisse d’un demi-point des taux de la semaine dernière.

Waller a noté que, en excluant les coûts volatils de l’alimentation et de l’énergie, les prix « de base » n’ont augmenté que de 1,8 % par an au cours des quatre derniers mois.

Si l’inflation continue de ralentir à son rythme actuel, a déclaré Waller, il pourrait soutenir des baisses de taux supplémentaires d’un demi-point.

« L’inflation », a-t-il déclaré, « diminue beaucoup plus vite que je ne le pensais. »