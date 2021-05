La Fed cet été se dirige vers le développement d’une monnaie numérique

La Réserve fédérale va de l’avant dans ses efforts pour développer sa propre monnaie numérique, en annonçant jeudi qu’elle publiera un document de recherche cet été qui explore cette décision plus avant.

Bien que la banque centrale n’ait pas établi de plans spécifiques sur la monnaie, le président Jerome Powell a cité les progrès de la technologie des paiements et a déclaré que la Fed avait « soigneusement suivi et adapté » ces innovations.

« Le fonctionnement efficace de notre économie exige que les gens aient confiance non seulement dans le dollar, mais aussi dans les réseaux de paiement, les banques et autres fournisseurs de services de paiement qui permettent à l’argent de circuler quotidiennement », a déclaré Powell dans une vidéo. message accompagnant l’annonce.

«Notre objectif est d’assurer un système de paiement sûr et efficace qui offre de larges avantages aux ménages et aux entreprises américains tout en favorisant l’innovation», a-t-il déclaré.

Les responsables de la Fed ont souligné l’importance d’obtenir l’émission d’une monnaie numérique de la banque centrale plutôt que de participer à une course avec ses pairs mondiaux.

Cependant, les mouvements de plusieurs pays, principalement la Chine, dans l’espace de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) ont intensifié les discussions sur l’agressivité de la Fed. Les progrès de la Chine ont suscité des inquiétudes quant au fait que cela pourrait saper la position du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale.

Powell a fait référence à la popularité croissante des monnaies numériques comme le bitcoin, bien qu’il ait déclaré qu’elles restaient des mécanismes de paiement inefficaces. Les pièces stables, qui sont liées à des devises spécifiques, offrent d’autres avantages.

« Les progrès technologiques offrent également de nouvelles possibilités aux banques centrales – y compris la Fed », a déclaré Powell. « Bien que diverses structures et technologies puissent être utilisées, une CBDC pourrait être conçue pour être utilisée par le grand public. »

La Fed étudie les systèmes de paiement depuis plusieurs années et prévoit de lancer un produit appelé FedNow, probablement en 2023, qui résoudrait de nombreux problèmes concernant le besoin d’immédiateté dans les transactions ainsi que le sort des personnes non bancarisées.

Cependant, les pièces numériques représentent une autre voie que les banques centrales recherchent pour rendre les paiements plus efficaces. Il reste cependant de nombreux problèmes de mise en œuvre qui ont freiné les efforts.

« Nous nous engageons à la Réserve fédérale à entendre un large éventail de voix sur cette question importante avant de prendre toute décision sur l’opportunité et la manière d’aller de l’avant avec une CBDC américaine, en tenant compte des risques et opportunités plus larges qu’elle pourrait offrir », a déclaré Powell . « Le document représente le début de ce qui sera un processus réfléchi et délibératif. »

La Fed travaille en collaboration avec divers groupes sur le projet, y compris la Banque des règlements internationaux. La Fed de Boston a pris la tête du projet.